Shock con 'La Isla de las Tentaciones' tras lo ocurrido en sus segundas hogueras, que superan todas las previsiones: "Puro cine"

Cuando parecía que se había visto todo en 'La isla de las tentaciones' tras el "Estefanía" de Christofer en la primera edición y el "Montoya, por favor" de la octava, lo ocurrido este miércoles en la undécima edición ha superado todas las previsiones con una maratón de carreras en su segunda hoguera.

Telecinco ya había anunciado que este miércoles se iba a vivir la "hoguera más impactante de su historia". Y no engañaba. Lo que se ha podido ver ha sido de absoluto cine primero con Nacho de Borbón huyendo de Villa Playa y colándose en la hoguera de las chicas obligando a Sandra Barneda a paralizar las grabaciones y obligando a las chicas a que abandonaran la playa mientras el concursante conseguía enfrentarse con Náyades.

De esa manera, Nacho será sancionado tras saltarse las normas mientras que su pareja ha reconocido que está completamente disociada y que no sabe que le está pasando porque al ver a su novio roto no ha sentido nada. "¿Qué estás haciendo? Te estoy respetando más que nada en el mundo. Me vas a perder, de verdad, piensa. Me estás rompiendo el corazón. No me vas a volver a ver", le ha soltado Nacho. "Mi amor tengo un montón de dudas, es cosa mía, tengo muchas dudas", le ha reconocido ella. Tras ello, Náyades se ha quedado apenas sin hablar y reaccionar al resto de la hoguera.

Las carreras de Gema y Paula y Paola, hundida en simultáneo

Pero lo peor ha llegado minutos después cuando Gema ha visto imágenes de Rubén. Tras creer que había visto un beso, la concursante se ha vuelto loca y se ha marchado corriendo con la intención de llegar a la otra villa y enfrentarse a su pareja. Pero no ha sido la única porque Paula ha corrido detrás de ella, pero no para pararla sino para hacer lo mismo y encararse con Kico tras quedarse hundida con sus imágenes.

"¡Rubén eres un cabrón! ¡Hijo de puta!", gritaba Gema mientras corría como si estuviera enfrentándose a una carrera olímpica mientras Paula la seguía por detrás. Pero es que Paola también intentaba ir detrás con una Sandra Barneda que conseguía parar a la tercera participante y trataba de tranquilizarla mientras ella decía que ya no aguantaba más y que quería abandonar el programa. "Tienes que ser muy fuerte Paola", le pedía la presentadora estando las dos tumbadas en la arena.

Todo mientras las imágenes seguían mostrando a Gema y Paula corriendo intentando llegar a la villa de los chicos. "Son unos sinvergüenzas", repetía una y otra vez Paula mientras Gema estaba al borde de un ataque de ansiedad tumbada en la orilla y con las olas reventándola. "Sandra no puedo", decía por su lado Paola a la vez que en el lugar de la hoguera Náyades no paraba de llorar y Mara soltaba un "no llores tu también que vais a poder hoy conmigo".

Poco después, Paola regresaba a la hoguera y después de no poder más con su alma, Gema y Paula también volvían a la playa. Eso sí, Gema llegaba completamente hundida y lesionada pues decía que le dolía un tobillo. "Perdón Sandra no puedo hablar", le ha dicho Gema. "Sandra estamos cansadas de ver estas actitudes. Yo tengo que ver a Kico y Gema a su novio. No puedo más de la rabia que tengo. Tengo ganas de verlo", ha insistido Paula. Y cuando Sandra Barneda ha querido saber que buscaban, Gema ha sido muy clara. "Decirle yo a él cuatro cosas. Y quedarme a gusto. Siento mucho odio dentro de mí", ha sentenciado.

"Gema lo que tienes que hacer es reforzarte y quererte a ti misma y entonces podrás hablar con Rubén, no antes", le ha recomendado Sandra. "¿Cuántas veces te ha convencido? ¿Cuántas veces le has perdonado?", le ha hecho ver la presentadora con una Gema completamente rota. Después, Gema ha seguido viendo imágenes y al ver que Rubén había cruzado los límites y se había liado con Nataly se rompía definitivamente tirada en la arena al borde de un ataque de nervios y con Paola consolándola.

Este programa sin Sandra Barneda NO ES NADA 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻😭😭😭#LaIslaDeLasTentaciones8 pic.twitter.com/pJwD658GkF — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) September 30, 2026

Finalmente, Gema ha tenido que abandonar la hoguera para ser atendida por los médicos mientras sus compañeras han seguido viendo imágenes de su pareja. Poco después, Paola se ha enfrentado a sus imágenes y al ver cómo Sergio ha seguido cruzando límites con Irini, la canaria no ha aguantado más y ha salido corriendo de nuevo tratando de llegar a la villa de los chicos siguiendo los pasos de sus compañeras.

No obstante, no lo conseguía y ha terminado regresando a la hoguera. "Chicas reflexionad, esto no es una carrera de 10 metros. Es una carrera de fondo. Apoyaros más que nunca por favor. Nada sucede por casualidad, hablad entre vosotras y compartid todo lo que ha ocurrido", ha terminado diciéndoles Sandra Barneda.

Todos en shock con las carreras en 'La isla de las tentaciones'

Como cabía esperar, las redes sociales se han llenado de reacciones ante la desgarradora segunda hoguera de 'La isla de las tentaciones 11' y todas las carreras que se han vivido en el programa. "Esta hoguera está siendo puro cine, esto es lo que a mí me gusta señoressss", ha escrito una espectadora en su cuenta de "X". "El disfrute de esta noche, no se paga con dinero", ha destacado otra en ese mismo sentido.

"Gema corriendo a la otra villa, Paula detrás, Paola llorando también con Sandra por qué ve lo que se le espera y Nayades y Mara sentaditas viendo todo el percal. QUE PUTA FANTASIA ES ESTA", ha resumido otro usuario. "Gema gritando como una loca mientras corre desquiciada y Paula le persigue no sabe muy bien por qué. Esto es Oro", ha añadido otro.

Esta hoguera está siendo puro cine, esto es lo que a mí me gusta señoressss #LaIslaDeLasTentaciones8 pic.twitter.com/5ZmVkd83wP — Jeeenn 🍋 (@Jeeenn_vg) September 30, 2026

El disfrute de esta noche, no se paga con dinero. — Javier agudo gimenez (@Agudo85) September 30, 2026

Hostia puta como corre. ME DA ALGO JODER #LaIslaDeLasTentaciones8 pic.twitter.com/nC7M4zhjQw — M A R C O S (@Maarcos016_) September 30, 2026

Comienzan los Mundiales femeninos de atletismo. Y Paola, pobrecita, q penita me da #laisladelastentaciones8 pic.twitter.com/XrzXWfG6m8 — Dama Livia (@dama_livia_1) September 30, 2026

Gema corriendo a la otra villa, Paula detrás, Paola llorando tbm con Sandra por qué ve lo que se le espera y Nayades y Mara sentaitas viendo todo el percal



QUE PUTA FANTASIA ES ESTA 🤣🤣🤣#LaIslaDeLasTentaciones8 — Andrea Baena (@AndreaBaena6) September 30, 2026

GEMA GRITANDO COMO UNA LOCA MIENTRAS CORRE DESQUICIADA Y PAULA LA PERSIGUE NO SE SABE MUY BIEN POR QUÉ



ESTO ES ORO#LaIslaDeLasTentaciones8 pic.twitter.com/pSdyxrE8ti — lux tour ✝️🇪🇦⭐⭐ (@lidlt_) September 30, 2026

no recordaba una edición así de buena desde melyssa #LaIslaDeLasTentaciones8 — julisss 💗 (@juulivvj) September 30, 2026

Gema corriendo por la playa, Paula detrás, Paola suplicando poder irse, Náyades que no sabe ni dónde está, Mara flipando y Sandra intentando manejar todo eso, qué fantasía es esta #LaIslaDeLasTentaciones8 pic.twitter.com/vOyYOe4FKY — TU ANSIEDAD ✵ (@soytuansiedad) September 30, 2026

Montoya eres huesos.

Quiero para Gema un chulazo de los buenos para q se olvide de Rubén y un patrocinio para las olimpiadas porq se ha marcado un 800 m de locura #LaIslaDeLasTentaciones8 pic.twitter.com/W7QPFtO8O9 — 💃🏻ConBata💃🏻 (@ConBatayPeineta) September 30, 2026

La turca de Antena 3 se queda corta con el dramón de Gema #LaIslaDeLasTentaciones8 pic.twitter.com/akUNxWd33B — caracoleole💫🍓 (@caracoleole21) September 30, 2026

gema haciendo los 100m lisos a grito pelao, paula aprovechando el bug para unirse a la carrera, paola destrozada en la playa siendo consolada por sandra, nayades llorando disociada y mara flipando con el cuadro renacentista 🚬🚬 BRAVO 👏👏#LaIslaDeLasTentaciones8 — suc de pinya •🍍 • (@habemussumito) September 30, 2026