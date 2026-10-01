Los 73 estrenos que ver en el mes de octubre en Netflix, Prime Video, Movistar Plus, Disney+, HBO Max o Filmin: de 'Reina Roja 2', 'Furia 2' y 'Aquel' a 'El Castillo'

El mes de octubre ya está aquí, y nos trae un buen puñado de estrenos en las plataformas de streaming, en Netflix, Movistar Plus, Disney Plus, Prime Video, Apple TV, HBO Max, SkyShowtime o Filmin. Quizá la que más añadidos tenga a su catálogo sea Netflix, y entre todos esos títulos, habría que destacar series como la nueva versión de 'Al este del Edén', el clásico de John Steinbeck, en esta adaptación con Florence Pugh como protagonista. También 'Bajo la superficie', la nueva serie de Josh Harnett coqueteando con el terror; el documental sobre el actor Matthew Perry, mítico Chandler de 'Friends'; una nueva temporada de 'Lupin', una de las series más vistas en Netflix, o el biopic de Raphael, 'Aquel', que busca ahondar en la imagen del mítico 'Ruiseñor de Linares'. Incluso la primera serie liderada por Antonio De la Torre: 'Grande de España'.

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Prime Video también destaca con dos propuestas muy esperadas como puede ser la segunda temporada de 'Reina Roja', en este caso adaptando la novela 'Loba Negra', y regresando al universo de Antonia Scott, a la que vuelve a interpretar Victoria Luengo. Por otro lado, prepara el terreno para Halloween con otra adaptación muy esperada: 'Carrie', bajo la mirada de Mike Flanagan, el creador de obras maestras del terror moderno como 'La maldición de Bly Manor' o 'Misa de medianoche'. En Disney Plus podremos ver 'VisionQuest', la serie que cierra la trilogía de 'Bruja Escarlata y Visión' y 'Agatha, ¿quién si no?', o la española 'Caldas. El último barco', con Javier Gutiérrez. E incluso veremos a Omar Ayuso como detective en 'El Castillo' en Movistar Plus, y la nueva serie de los creadores de 'Autodefensa' en Filmin. Pero es que además, en HBO MAX, tendremos la segunda temporada de la aclamada ficción española 'Furia', la esperadísima 'In Vitro', anunciada a finales de 2025, con estreno simultáneo en 3CAT, el terror de 'Crystal Lake', precuela de 'Viernes 13', o una nueva serie de Catherine Zeta-Jones. Un mes muy completo.

Al este del Edén

Sinopsis: Tras la Guerra Civil, dos hermanastros heredan una fortuna. Aparece una mujer llamada Cathy, los seduce y manipula. Aunque está ambientada en el pasado, los defectos humanos demuestran que esta historia podría ser actual.

John Steinbeck pasó a la historia con esta popular novela (ganó el Premio Nobel gracias a ella), sobre todo por la popular adaptación de Elia Kazan, que contó con James Dean en uno de los papeles protagonistas, propulsándole al Olimpo de Hollywood. En este caso, la nueva adaptación cuenta con Florence Pugh (sustituyendo a Jo Van Fleet, que ganó el Oscar por la película, y a Jane Seymour, que ganó el Globo de Oro en la última adaptación en 1981), Mike Faist y Christopher Abbott. Además, también encontramos a Joe Anders, hijo de la actriz Kate Winslet y el director Sam Mendes... y todo bajo la dirección de Zoe Kazan, nieta precisamente de Elia Kazan. "En el proceso de dar vida a esta saga familiar, no he podido evitar ser consciente del eco que tiene mi propia relación familiar con esta historia", explicó la directora a Netflix al anunciarse el proyecto. "Pero es la escritura de Steinbeck, personal, impactante, profunda y libre, la que me ha mantenido fascinada por 'Al este del Edén' desde que leí el libro por primera vez siendo adolescente. Trabajar en ella ha sido la mayor de las alegrías".

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 1 de octubre

Reina Roja 2: Loba Negra

Sinopsis: Antonia Scott y su escudero Jon Gutiérrez deberán resolver un crimen relacionado con la mafia rusa en la Costa del Sol, siguiendo la desaparición sospechosa de Lola, la esposa de un mafioso que vive en una constante huida. Lola también es perseguida por Loba Negra, una asesina a sueldo que pondrá a prueba la inteligencia de Antonia. Antonia y Jon se encontrarán en mitad de una red de corrupción y conspiración que se extiende mucho más de lo que podrían haber imaginado, mientras que su relación está en la cuerda floja, debido a una cadena de secretos y desconfianza. Al mismo tiempo, Mentor sigue el rastro de las sospechosas muertes de otras Reinas Rojas por toda Europa.

Victoria Luengo y Hovik Keuchkerian regresan con sus papeles de Antonia Scott y Jon Gutiérrez para esta segunda temporada de 'Reina Roja', una de las series más ambiciosas que ha realizado Prime Video en nuestro país. Aunque la crítica se mantuvo dividida con la primera temporada, es verdad que los números están ahí, y superaron todas las expectativas. La saga creada por Juan Gómez Jurado ha vendido millones y ahora busca consolidar su marca con esta segunda temporada, en la que el presupuesto es mayor, y tiene nuevos fichajes en su reparto: Adriana Torrebejano, Silvia Abascal o Mauricio Morales. "Me pusieron un cheque muy grande encima de la mesa que tuve que rechazar", afirmó el autor en una entrevista para El Confidencial. "Nos dijeron: 'Eh, nos hemos quedado sin novelas que filmar. Así que, si fueras tan amable de ponernos otra'. Les dije que iba a hacer otra cosa". Al final, Juan Gómez-Jurado lleva inmerso en esta saga más de 15 años...

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 2 de octubre

Kill Jackie

Sinopsis: La traficante de cocaína Jackie Price lleva una vida de lujo vendiendo obras de arte mediante tramas fiscales. Tras veinte años de anonimato, su vida tranquila llega a su fin cuando los «7 Demons», un grupo de sicarios de élite, son contratados para matarla.

Serie basada en la aclamada novela 'El precio que pagas' del autor superventas del Sunday Times Nick Harkaway —que escribe bajo el seudónimo de Aidan Truhen— y del equipo creativo responsable de 'Killing Eve' y 'Gangs of London'. Y ojo, con Catherine Zeta-Jones como protagonista. Nos alegra mucho ver esta segunda juventud de una actriz como la galesa, metida de lleno en el mundo de las series. Primero dando vida a Morticia Adams en 'Miércoles', y ahora como protagonista de su propia serie, algo que, por supuesto, es de celebrar. Junto a Zeta-Jones aparecen Daniel Ings, Sidse Babett Knudsen, Óscar Jaenada, Hattie Hook, Darci Shaw, Raff Law o Ron Perlman entre otros.

"Creo que Jackie tiene algo que yo no tengo: un pasado muy turbio, relacionado con un mundo oscuro y con asesinos. Yo, en cambio, tengo algo que Jackie no parece tener: una buena canción para cantar en un karaoke", comentó la actriz en una entrevista para Cadena SER. "Siempre me imaginé a Jackie en un karaoke en Belgrado. Somos una familia muy musical. Mi padre, mi hermano, mi madre y yo disfrutamos mucho del karaoke. Y, curiosamente, en los ocho episodios de esta primera temporada no hay ni una sola escena en la que Jackie cante. Sí puedo bailar un poco, pero eso es todo. Así que diría que mi habilidad para el karaoke es algo que Jackie todavía no tiene"

Plataforma: HBO MAX

Fecha de estreno: 2 de octubre

Coven Academy: El hechizo de las brujas

Sinopsis: En el corazón embrujado de Nueva Orleans, "Coven Academy: El secreto de las brujas" sigue a tres brujas adolescentes y a sus peligrosamente encantadores compañeros brujos en un selecto internado mágico donde el poder es moneda de cambio, los secretos son letales y la atracción es una desventaja. Atrapados entre antiguas guerras sobrenaturales e intereses amorosos prohibidos, el aquelarre debe decidir hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger su ciudad y a sí mismos.

La nueva serie dramática original para adolescentes llega a Disney Plus justo a tiempo para Halloween, con Tim Federle, responsable de 'High School Musical: The Musical. The Series', como creador principal. Contada en un nuevo formato, la historia se desarrolla a través de una serie de capítulos rápidos diseñados para sumergir al público en la magia de cada momento. Está protagonizada por Malina Pauli Weissman como Briar, una neoyorquina ferozmente independiente que descubre que es una bruja; Malachi Barton como Jake, un brujo magnético con un toque peligroso; Jordan Leftwich como Sasha, un estudiante profundamente empático que puede leer mentes; Ora Duplass como Tegan, una bruja irreverente que dobla el tiempo; Louis Thresher como Ollie, un vampiro hambriento recién convertido; y Tiffani Thiessen como la señorita Graves, la formidable y glamourosa directora del colegio. La serie también cuenta con el invitado especial Devon Sawa como el Sr. Cole, un brillante y carismático profesor brujo.

Lo que aún nadie tiene claro es cómo será ese nuevo formato que tanto están promocionando los responsables de la serie, aunque insisten en que serán episodios mucho más rápidos que de costumbre, lo que los hará más 'maratoneables', y que serán un auténtico canto a los 90.

Plataforma: Disney Plus

Fecha de estreno: 2 de octubre

Carrie

Sinopsis: Carrie White, una inadaptada estudiante de secundaria, ha pasado su vida recluida en su casa con su madre Margaret, que la protege ferozmente. Después de que la inesperada e inoportuna muerte de su padre fuerce su entrada en el implacable ecosistema de la escuela pública, Carrie se ve obligada a lidiar con un escándalo viral de acoso que sacude su comunidad, con la continua presión y crueldad de la era de las redes sociales y el despertar de unos misteriosos poderes telequinéticos que llegan con su adolescencia.

La popular historia de Stephen King, que llevara al éxito en su momento la adaptación de los años 70 con Sissi Spacek de protagonista, vuelve con una nueva adaptación, después de la decepción que supuso la película de 2013, con Julianne Moore y Chlöe Grace Moretz. En este caso, el encargado de llevarlo a buen puerto no es otro que Mike Flannagan, artífice de 'La maldición de Hill House' o 'El club de medianoche'. En esta nueva adaptación, la protagonista es Summer H. Howell, y se enfrenta de una forma mucho más cruda al bullying en su instituto. Siempre bajo el yugo protector de su madre, a la que interpreta Samantha Sloyan. Ocho episodios que desde el trailer ya avisan de que estamos ante una nueva vuelta de tuerca sobre la mítica historia. "'Carrie' es una historia sobre la violencia en los institutos y el acoso escolar, y eso parece inmediato e importante hoy en día, por desgracia, incluso más agudamente relevante de lo que creo que era cuando la escribió. Así que sentí que había una oportunidad de modernizarla más allá del mero cambio de época, y utilizarla para hablar de los problemas que afectan a los chicos de instituto en Estados Unidos hoy en día", comentó Flanagan en una entrevista para Movieweb.

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 7 de octubre

Machos de verdad (Temporada 2)

Sinopsis: En esta nueva temporada encontramos a las cuatro parejas exactamente lo contrario de cómo las habíamos dejado: nuestros machos permanecen fuera de lugar como siempre, pero más amigos que nunca.

Matteo Martari, Francesco Montanari, Pietro Sermonti, Maurizio Lastrico, Sarah Felberbaum y Laura Adriani protagonizan esta versión italiana de nuestros 'Machos Alfa', y aunque internacionalmente no haya tenido mucho recorrido, lo cierto es que este remake sí ha tenido mucho éxito en el país transalpino. Y ojo, que ya es la cuarta versión de la serie de los hermanos Caballero, que ya ha tenido adaptaciones en Dinamarca, Alemania y Francia. En este caso, los protagonistas responden a los nombres de Mattia, Massimo, Riccardo y Luigi. A pesar de que ahora se sienten "deconstruidos por la masculinidad tóxica", los cuatro amigos todavía están buscando ese equilibrio entre los sexos duramente golpeados por los cambios de estatus y de vida, tanto en la dinámica sentimental como en las nuevas relaciones en curso.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 7 de octubre

Bajo la superficie

Sinopsis: Décadas después de la misteriosa muerte de su padre, Calvin Penney, un pescador de gran corazón y carácter testarudo, sigue atrapado en el pasado. Todo cambia con la aparición de una extraña criatura marina que empieza a sembrar el terror en el pequeño pueblo de Terranova donde vive. Decidido a proteger a su hijo Wade y al resto de su familia, une fuerzas con una investigadora marina recién llegada a la isla para enfrentarse a la amenaza y descubrir los secretos que esconde la isla antes de que sea demasiado tarde. Con una mezcla de leyendas locales, suspense, humor y giros inesperados, esta miniserie de seis episodios profundiza en los vínculos familiares, la vida en un pequeño pueblo y los cambios que, por aterradores que resulten, son inevitables.

El renacer de Josh Harnett en los últimos años es motivo de celebración. El que fuera estrella juvenil de finales de los 90 y comienzos de los 2000, se alejó de Hollywood y su nombre empezó a caer en el olvido. Pero gracias a la serie 'Penny Dreadful' y, sobre todo, a la película de M. Night Shyamalan 'La trampa', Harnett volvió a la primera plana, convirtiéndose de nuevo en un actor de serie A en Hollywood. Y lo vuelve a demostrar con su nuevo proyecto para Netflix, un thriller de misterio con su toque fantástico, en el que está acompañado por Charlie Heaton ('Stranger Things') y Mackenzie Davis ('No hables con extraños'). "Llevo años viniendo a Terranova y ya se ha convertido en parte de mi vida. Es un paisaje extraordinario: salvaje, aislado y a ratos verdaderamente inquietante. Y al mismo tiempo, aquí vive gente increíblemente cálida, con un sentido del humor muy especial. Sabía que sería el lugar ideal para una gran historia épica", dijo en la presentación de la serie su creador, Jesse McKeown, guionista de 'The Umbrella Academy'.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 8 de octubre

El castillo

Sinopsis: Liesa, un joven inspector de policía recién incorporado a la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales) y su compañera Osés, intuyen que algo está cambiando en los burdeles de España. Suizo y sus socios dirigen varios clubs de carretera, donde se explota sexualmente a mujeres de todo el mundo. Una de esas mujeres es Claudia que, con 18 años y dejando un hijo pequeño en Colombia, llega a España para ganarse la vida.

La ficción se adentra en el funcionamiento del negocio de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, asomándose a un universo desconocido para mostrar las reglas internas de un ecosistema del que apenas se sabe nada. Creada y escrita por Isabel Peña ('As Bestas') y Eduardo Villanueva ('Antidisturbios'), está basada en el libro 'El proxeneta', de Mabel Lozano. Raúl Arévalo ('Por cien millones'), Valentina Vidal (que debuta en esta serie), Omar Ayuso ('Silencio') y Laia Marull ('La Mesías') encabezan el reparto principal. Seis episodios que cuenta la historia real del auge de la mafia proxeneta española. "Me llamó Rodrigo Sorogoyen", contó Mabel Lozano para Artículo 14. "En Caballo Films habían leído el libro y querían comprar los derechos para hacer una serie. Yo había recibido anteriormente una oferta de Ecuador y la había rechazado porque me daba muchísimo miedo lo que podía ocurrir con la historia. 'El proxeneta' es un libro importante para mí y también muy difícil. No quería que alguien hiciera una especie de 'Narcos' y terminara convirtiendo a los proxenetas en ídolos".

Plataforma: Movistar Plus

Fecha de estreno: 8 de octubre

Furia. Parte 2

Sinopsis: Varias mujeres están atrapadas en un sistema de mercado donde todo es susceptible de convertirse en lucrativo espectáculo. Todas ellas deberán enfrentarse a estas crudas situaciones con la única arma que les queda: la furia.

La serie original de HBO creada y dirigida por Félix Sabroso vuelve con una segunda temporada que planea volarlo todo por los aires. Ya solo hay que ver su póster principal: un bidón de gasolina. Estos nuevos episodios están protagonizados por Maribel Verdú, Carmen Maura, María León, Cecilia Suárez, Ana Mena y Clara Sans junto a Claudia Salas y Ana Torrent, que retoman sus personajes de la primera temporada.

La primera temporada tuvo una muy buena acogida por parte de la crítica. Y la muestra la tenemos en que ganara el premio especial del jurado al elenco protagonista en los Rose d’Or europeos que otorga la UER destacando cada año a las mejores producciones en televisión, así como también del Premio Ondas a Mejor interpretación femenina para las cinco protagonistas. Ocho episodios de aproximadamente media hora dirigidos por Félix Sabroso junto a Jau Fornés. Los guiones están escritos por el propio Sabroso junto a Juan Flahn.

Plataforma: HBO MAX

Fecha de estreno: 9 de octubre

Aquel

Sinopsis: Una serie biográfica de ocho episodios que cuenta la vida de Raphael, desde sus humildes orígenes en la España de posguerra hasta la conquista de los grandes escenarios internacionales.

La serie retrata el ascenso imparable de un artista irrepetible: sus pasiones más íntimas, sus grandes éxitos, sus conflictos personales y los fantasmas que le han acompañado a lo largo de toda su vida. Con escenarios que van de Madrid a Las Vegas, pasando por Moscú, París o Acapulco, 'Aquel' es un viaje emocional a través de cinco décadas llenas de luces y sombras. Una historia conmovedora que revela al hombre detrás del mito. Porque si hay una leyenda viva en la historia de nuestra música, esa es sin lugar a dudas Raphael. Javier Morgade ('El jardinero') y Carlos Santos (El refugio atómico) encarnan a Raphael en dos etapas de su vida: la juventud y la madurez, respectivamente, en una historia que recorre las luces y sombras del artista. Completan el reparto Francesco Carril ('Los años nuevos'), Natalia Varela ('Ella es tu padre'), Pepa Aniorte ('La caza. Guadiana') y Manolo Caro ('Feria: la luz más oscura'), entre otros.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 9 de octubre

VisionQuest

Sinopsis: Vision, reiniciado y tras escapar de quienes buscaban utilizarlo como arma, ha permanecido oculto. En busca de un nuevo propósito, consulta las personalidades de inteligencia artificial integradas en su programación, entre ellas F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H., J.A.R.V.I.S. y el infame Ultron. Su discreta existencia llega a su fin cuando una recompensa por su captura lo obliga a huir junto a Thomas Shepard, un misterioso joven que podría ser el hijo reencarnado de Visión. Mientras trata de evitar ser capturado, Vision deberá enfrentarse a su propia naturaleza, resistir la influencia de Ultron y desentrañar el misterio que rodea a su joven compañero si quiere sobrevivir.

Mucho ha llovido desde que viéramos la primera parte de esa trilogía en torno al romance de la Bruja Escarlata y La Visión. 'VisionQuest' llega para cerrar su épica historia que comenzó con la innovadora y galardonada 'Bruja Escarlata y Vision' en 2021 y continuó con la aclamada 'Agatha, ¿quién si no?' en 2024. Paul Bettany, que vuelve a interpretar a Vision, y James Spader, que retoma su papel como Ultron, son los principales protagonistas de una serie que pretende ahondar en las eternas preguntas sobre la vida y sobre lo que significa ser humano. Además de buscar a su otro hijo desaparecido, Tommy, al que interpreta Ruaridh Mollica.

"Estoy muy orgulloso de lo que logramos. Vi cortes en la sala de edición que mejoran cada vez más. Cuando se agregan los efectos, resulta divertido y emotivo", contó Bettany en el podcast Happy, Sad, Confused. "Y James Spader es tan gracioso en esta serie. Es una delicia verlo. Y nos encantó trabajar juntos. Lo disfruté mucho".

Plataforma: Disney Plus

Fecha de estreno: 14 de octubre

Crystal Lake

Sinopsis: Pam Voorhees, una madre soltera que no ha podido superar su dolor tras la trágica muerte por ahogamiento de su pequeño y enfermizo hijo, Jason, en el lago de la localidad hace casi un año. Cuando dos desconocidos llaman a la puerta de Pam para indagar en su pasado, se pone en marcha una inquietante cadena de acontecimientos que deja a los habitantes de Crystal Lake preguntándose: ¿quién es realmente Pam Voorhees

Ambientada en el universo de una de las sagas de terror más perdurables, 'Viernes 13', esta serie amplía la mitología de Pamela y Jason Voorhees a través de un nuevo misterio cargado de suspense. Algo similar a lo que hizo 'Bates Motel' con 'Piscosis'. La serie combina el drama psicológico, la intriga de un pueblo pequeño y el terror, al tiempo que explora el dolor de una madre y las fuerzas oscuras que rodean Crystal Lake. Protagonizada por la nominada al Emmy Linda Cardellini en el papel de Pamela Voorhees y por William Catlettcomo el jefe de policía local Levon Brooks. El reparto también incluye a Devin Kessler como Brianna Brooks, la hermana periodista de Levon; a Cameron Scoggins como el agente de policía Dorf; a Gwendolyn Sundstrom como Grace; y a Callum Vinson como el joven Jason Voorhees. Es una de las series de terror más esperadas del año.

Plataforma: HBO MAX

Fecha de estreno: 16 de octubre

In vitro

Sinopsis: Muchas historias. Una pregunta universal. La protagonista de la serie es Blanca, una embrióloga que comienza a trabajar en una clínica de fertilidad mientras intenta encontrar respuestas a sus propios dilemas personales. A través de los casos que llegan cada día a la consulta, In Vitro construye un retrato contemporáneo sobre la maternidad, la ciencia, la bioética, las nuevas estructuras familiares y los límites del deseo de ser padres.

Serie original creada por Marc Crehuet y Alejandra Guimerà, dirigida por Marc Crehuet y escrita por Marc Crehuet y Carmen Marfà, con la participación de Natalia Boadas y Víctor Sala en el desarrollo del argumento. ¿Y qué tiene de especial? Es una dramedia de seis episodios que se adentra, por primera vez en la ficción televisiva, en el universo de la reproducción asistida desde una mirada tan humana como provocadora. Ambientada en una clínica de fertilidad de Barcelona, la serie aborda los dilemas éticos, emocionales y sociales que rodean el deseo de formar una familia en el siglo XXI. Protagonizada por Bruna Cusí y David Verdaguer, el reparto cuenta además con María Pujalte, Diana Gómez, Alain Hernández, Francesc Ferrer, Peter Vives y Anna Bertran , entre otros. Se estrena de forma simultánea en 3Cat y HBO Max.

"La serie surge de nuestra propia experiencia con la reproducción asistida", explica Alejandra Guimerà, creadora, guionista y productora ejecutiva. "Durante casi diez años pasamos por tratamientos para intentar tener hijos. De ahí nació la necesidad de contar algo que apenas habíamos visto reflejado en la ficción", comentó en una entrevista para La Vanguardia.

Plataforma: HBO MAX

Fecha de estreno: 19 de octubre

Nadie quiere esto (Temporada 3)

Sinopsis: Tras apostar de nuevo por su relación al final de la temporada anterior, Joanne y Noah empiezan una nueva vida juntos en un nuevo hogar y con una relación que, por fin, parece estable, mientras disfrutan de todas esas «primeras veces» que trae consigo construir un futuro en común. Sasha y Esther, quieran o no, vuelven al mundo de las citas y se enfrentan a la incomodidad —y también a la emoción inesperada— de conocer a alguien nuevo. Mientras tanto, Morgan da un gran paso en su carrera y está a punto de convertirse en toda una figura mediática. Y Sasha y Morgan siguen dando vueltas a algo que ninguno de los dos se ha atrevido todavía a admitir.

Esta comedia dramática sobre los avatares de una relación tiene como protagonistas a Adam Brody y Kristen Bell, y con su primera temporada, se convirtió en un auténtico éxito en Netflix: seis semanas en la lista global de las 10 mejores series en inglés de Netflix, alcanzando el Top 10 en 89 países. Algo que no está al alcance de cualquiera. En esta tercera temporada, además, se incorporarán nombres como Sarah Silverman, que interpretará a la rabina Eden, y Andrew Rannells, que será Sebastien, el particular rival de Joanne en sus clases de conversión. "Queríamos que esta pareja avanzara junta y tuviera todos esos grandes momentos románticos que uno quiere ver", afirmó su creadora Erin Foster en una entrevista para Deadline. "Estamos buscando maneras de hacerlo para que se sienta novedoso, real y con algunas sorpresas divertidas".

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 22 de octubre

Grande de España

Sinopsis: Don Leandro, un marqués arruinado que vive de las apariencias y sueña con ser nombrado Grande de España, ve una única salida a su desastre económico: vender su decadente palacete familiar en Madrid. La ocasión perfecta parece presentarse cuando la riquísima empresaria Sofía Carrington se interesa por la propiedad. Pero, a medida que avanzan las negociaciones - y las seducciones - queda claro que ​n​o son quienes aparentan ser.

Esta comedia dramática de seis episodios está protagonizada por Antonio de la Torre y Alexandra Jiménez. Y ha sido creada por creada por Álvaro Fernández-Armero y Juan Cavestany, responsables de la divertidísima 'Vergüenza' y de 'Ocho apellidos marroquís'. Ya solo con ese plantel artístico, esta serie se trata de la primera liderada por una leyenda de nuestro cine como es De la Torre, nominado hasta en 15 ocasiones, ganando dos veces, por 'AzulOscuroCasiNegro' y 'El Reino'. En el reparto de secundarios también encontramos nombres como los de Mercedes Sampietro, Teresa Rabal o Celia De Molina. Uno de los estrenos más interesantes del mes sobre todo por esa dupla de protagonistas, y ese estilo de comedia costumbrista rayando un poco situaciones de vergüenza ajena que tanto caracteriza a sus creadores.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 23 de octubre

Lupin (Temporada 4)

Sinopsis: Assane debe aprender a vivir escondido y lejos de su esposa e hijo. Cuando ya no soporta el sufrimiento que padecen por su culpa, decide volver a París para hacerles una oferta a priori delirante: irse de Francia y empezar una nueva vida en otro país. Pero es imposible desprenderse del todo de los fantasmas del pasado, y un sorprendente regreso trastocará sus planes.

Las aventuras del célebre ladrón Arsene Lupin, creado por Maurice Leblanc, han tenido muchas adaptaciones a lo largo de los años (¿recordamos aquella serie de anime tan desvergonzada?). Pero si ha habido una que ha trascendido en el último lustro, esa ha sido la llevada a cabo por parte de Netflix, con Omar Sy como protagonista. La primera temporada fue un éxito incontestable para la plataforma y, pese a que su popularidad ha bajado en las siguientes entregas, es de celebrar que vayamos a tener, por fin, una cuarta temporada. De hecho, la más larga hasta la fecha, porque contará con 8 episodios. ¿Quiénes regresan junto a Omar Sy? Ludivine Sagnier como Claire Laurent, Antoine Gouy como Benjamin Férel, Soufiane Guerrab como Youssef Guédira y Shirine Boutella como Sofia Belkacem.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 23 de octubre

El de Matthew Perry

Matthew Perry.

Sinopsis: serie sobre el fallecido actor Matthew Perry, protagonista de 'Friends'.

Esta serie documental que es todo un acontecimiento se cuenta a través de relatos íntimos de amigos y familiares cercanos, y muestra al verdadero Matthew Perry (generoso, divertido, frágil e inconmensurable) y las batallas que libró para ser él mismo más allá de la fama. Es la historia sin adornos de una vida intensa, y de la franqueza que se irguió en su legado. Dirigida por la ganadora del Emmy Mary Robertson, contará con tres episodios que repararán su vida y su carrera. "Espero que esta serie les brinde a todos los que lo amaron, ya sea personalmente o desde la distancia, una apreciación más profunda de quién era realmente y del legado que deja", afirmó su hermana Mia Perry Bowick, psicoterapeuta titulada, en la presentación del documental en TUDUM. Han pasado tres años desde que el actor nos dejara (concretamente, el 28 de octubre de 2023), y su muerte conmocionó al mundo del espectáculo. Además, sigue habiendo muchos misterios en torno a esta.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 27 de octubre

Segunda temporada

Berta Prieto y Adan Domínguez, protagonistas de 'Segunda temporada'. / FILMIN

Sinopsis: Hace unos años, Paula Ferrara escribió “El coño y la navaja”. Su éxito la convirtió en “la voz de su generación”. Hoy, Paula es una escritora fracasada, una escritora fantasma que se gana la vida publicando libros de influencers mediocres. Su nuevo y desesperado encargo es escribir la biografía de Lil Rogelio, una leyenda del trap en decadencia que acaba de salir de la cárcel y de quien dicen que busca redimirse. Pero, ¿están preparados Paula y Lil Rogelio para vivir esta segunda temporada?

Berta Prieto y Miguel Angel Blanca unen fuerzas en la nueva serie original de Filmin, que reflexiona sobre el mundo del libro, y lo volátil que es todo lo que rodea al arte. Después de entregarnos la polémica 'Autodefensa', ahora llegan con esta comedia dramática que también nos habla de la precariedad, y de lo difícil que es pasar página, e incluso tener una segunda oportunidad. La propia Berta Prieto protagonizada la serie junto al rapero Adan Domínguez. 7 episodios de entre 30 y 45 minutos, que van cambiando según avanza la historia, jugando con el montaje y con el propio género. "Es una serie que es ficción. Se ha trabajado desde un punto diferente a 'Autodefensa'", explicó Berta Prieto en Kinótico. "La serie plantea si, hoy en día, se puede tener una segunda oportunidad".

Plataforma: Filmin

Fecha de estreno: 27 de octubre

Caldas. El último barco

Javier Gutiérrez y Hovik Keuchkerian, en 'Caldas. El último barco'.

Sinopsis: El inspector Leo Caldas y su nuevo ayudante Estévez investigan la desaparición de Mónica Andrade, hija de un prestigioso cirujano de Vigo. Lo que en un principio parece un caso rutinario, pronto se convierte en una compleja red de secretos, presiones familiares, injerencias políticas y mediáticas, y conflictos personales que obligarán al propio Caldas a enfrentarse a su pasado.

Basada en el bestseller 'El último barco' de Domingo Villar, la nueva serie de misterio policiaco que nos llega de la mano de Disney Plus es uno de esos títulos a tener muy en cuenta. Ya no solo porque adapta un bestseller como el escrito por Domingo Villar, sino por quién está en su reparto. Por un lado, un actor infalible como es Javier Gutiérrez, que siempre cumple y eleva cualquier proyecto en el que participe. Por otro lado, Hovik Keuchkerian, que además estrena también este mes la segunda temporada de 'Reina Roja'. La serie construye así un relato fiel al espíritu de la obra de Domingo Villar, con una fuerte carga emocional y social. María Pujalte, Antonio Mourelos, Alejandra Onieva y Miryam Gallego completan el reparto.

"Tenemos una mezcla de emoción y responsabilidad ante el reto de llevar a la pantalla al icónico personaje de Domingo Villar. Por fortuna, contamos con un excelente equipo artístico y un casting inmejorable y durante el rodaje recibimos una cálida acogida en Vigo, fruto del cariño que la ciudad tiene hacia toda la obra de Domingo y hacia el personaje", afirmó David Cotarelo, productor ejecutivo de la serie, en una nota de prensa de Disney España.

Plataforma: Disney Plus

Fecha de estreno: 30 de octubre

Nocturno

Sinopsis: Jonah Lynn es un exsoldado convertido en detective de homicidios que, cansado de trabajar en las calles más duras de Filadelfia, se traslada a una pequeña localidad del oeste de Pensilvania en busca de una vida tranquila. Pero cuando tanto el pueblo como su familia se convierten en el objetivo del diabólicamente inteligente asesino en serie Jurek Walter, Jonah deberá proteger todo lo que más le importa.

Basada en las novelas de Lars Kepler, la nueva serie de AppleTV promete oscuridad, ya desde su propio título. Con Liev Schreiber de protagonista, encarnando al detective Jonah Lynn, este título nos adentrará en una atmósfera asfixiante, con ecos al mejor David Fincher. Stephen Graham ('Adolescencia') interpreta al asesino en serie Jurek Walker, y la relación entre ambos será lo que vertebre la historia de la serie. Ambos, acompañados por Zazie Beetz, que da vida a Saga Bauer, agente del FBI, y que es considerada casi como una hija por el protagonista. John Hlavin y Rowan Joffe son los encargados de dirigir este thriller neo-noir que se descubre como una de las grandes apuestas de la plataforma para los últimos meses del año.

Plataforma: AppleTV

Fecha de estreno: 30 de octubre

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