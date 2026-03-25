Crítica a 'Por cien millones', la nueva miniserie de Movistar+ sobre un famoso secuestro que arrastra un problema

Movistar Plus+ ya lleva unos años haciendo series sobre nuestra historia más reciente. Algunas de esas propuestas hablan sobre momentos políticos, como 'Anatomía de un instante' sobre el 23-F. O sobre momentos más culturalmente relevantes, como 'La canción', sobre la victoria de Massiel en Eurovisión. Ahora llega con su nueva producción, que nos lleva a los años 80, y se fija en un caso algo olvidado, pero que estuvo en todos los periódicos… y en boca de todo el mundo. Hablamos del célebre secuestro del futbolista Quini, que se retrata en 'Por cien millones'. Tres capítulos que estrena Movistar Plus+ este 26 de marzo.

Creada por Nacho G. Velilla y Oriol Capel, se lanzaron a hacer esta miniserie sobre todo por el perdón del propio Quini a los secuestradores. Y también se permitieron el lujo de hacerla tragicómica. La ficción en todo momento cuida hasta el más mínimo detalle por recrear la época en la que transcurre la historia. Podemos ver el portal real donde secuestraron al futbolista, o el bar donde compraban los bocadillos para mantenerle con vida. Incluso los tres actores consiguen (algunos más, otros menos), replicar el acento zaragozano necesario para sus personajes.

'Por cien millones' arrastra un problema con el tono que lastra al conjunto final

"Teníamos un actor, Jorge Asín, que es de Zaragoza, y le pedí que grabara los tres capítulos leyendo él a todos los personajes. Y se lo envié a los actores para que vieran cómo hablarían. Era mi obsesión, no perder la verdad", contó Velilla en una entrevista para El País. Y es verdad que esa 'obsesión' por la verdad se traslada por completo a la pantalla. Porque se nota que todo se ha cuidado para dar ese plus de veracidad y naturalidad absoluta. Pero pese a ello, hay un problema que arrastra 'Por cien millones' en sus tres episodios, y es que no acaba de encontrar bien el tono. Por momentos parece comedia, por momentos drama, y no acaba de quedarse en ninguno de los dos, lo que lastra al conjunto final.

Raúl Arévalo, Vito Sanz y Gabriel Guevara son el trío protagonista. Los tres basados en los personajes reales que, debido a sus problemas financieros, decidieron secuestrar a la estrella de F.C. Barcelona, Enrique de Castro González 'Quini', para pedir un rescate y así solucionar su falta de dinero. Porque los 80 fue una década complicada. Recién salida España de la Transición, no todas las familias consiguieron ir a la par de una sociedad que iba demasiado deprisa para poder alinearse con el resto del mundo. Es verdad que los tres intérpretes funcionan muy bien entre ellos y se entienden a la perfección, pero sí que falta un poco más de profundidad en algunas partes.

'Por cien millones' da todo el rato la sensación de que podría haber sido todo contado en una película de una hora y media. Porque al producirse como serie, tendría que haber estado mucho más detallado todo. Por ejemplo, toda la parte final del juicio y del 'qué pasó después' solo nos enteramos gracias a letreros informativos, cuando habría sido una decisión más acertada dedicar parte de ese capítulo final a indagar un poco más en la vida de todos después del secuestro. Es verdad que el humor de Nacho G. Velilla no acaba de casar mucho con la historia que se cuenta en la ficción, y al tratar de contenerlo, se queda en tierra de nadie.

Pero si hay algo que destacar, son las interpretaciones de los tres protagonistas. Empezando por Raúl Arévalo, quizá el que tiene más presencia de los tres, y que demuestra una vez más por qué es uno de los actores más importantes de nuestro país. Domina cualquier género con una naturalidad aplastante. El que más sorprende es Gabriel Guevara, que nos tiene acostumbrados a papeles menos ambiciosos en proyectos como la trilogía de 'Culpables' en Prime Video. Aunque ya destacó bastante en la serie de Atresplayer 'Mar afuera'. En esta ficción de Movistar Plus+ da un paso más allá, y se le ve más cómodo, mostrando que hay que tenerle muy en cuenta en los próximos años.

El secuestro de Quini, el punto de partida de la serie 'Por cien millones'. / MOVISTAR PLUS+

El que falla un poco es Vito Sanz, más por dirección y por algunas decisiones un tanto mal ejecutadas, que porque él no sea un intérprete competente. Algo falla en la construcción de su personaje, pero se compensa con la ayuda de sus otros dos compañeros de fatigas en la historia. En 'Por cien millones' también hay que destacar a los secundarios. Por ejemplo, Aixa Villagrán, que da vida a la mujer del personaje de Raúl Arévalo, o también las presencias, siempre bienvenidas, de Nacho Guerreros o La Dani.

En definida, 'Por cien millones' es una buena serie para pasar el rato, entretenida y emotiva. Pero no acaba de cuajar del todo, y quizá le juegue en contra el formato miniserie. Pese a ello, tiene buenos elementos para gustar al público, pero está un escalón por debajo de los últimos títulos de Movistar Plus+.

Así es 'Por cien millones'

En 1981 tres mecánicos de Zaragoza, Alfonso, Jorge y Salva, agobiados por las deudas y tras meses sin trabajo, deciden secuestrar al máximo goleador de la Liga, Enrique Castro 'Quini', el delantero del FC Barcelona. A cambio de su liberación piden 100 millones de pesetas. Pero pronto descubren, y por las malas, que la vida no es como las películas. Y que ser malo, cuando eres bueno, no es nada fácil.