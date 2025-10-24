La serie de Atresmedia que ha sido destronada del TOP 1 pero sigue entre lo más visto de Disney+

Disney+ estrenaba este jueves su nueva producción original, 'Entrepreneurs', una comedia creada y protagonizada por Rober Bodegas y Alberto Casado, los componentes de Pantomima Full con Álex de la Iglesia como director. Y la serie ha conseguido en solo 24 horas superar a una serie de Atresmedia que se situaba como lo más visto en la plataforma.

Y es que hasta la llegada de 'Entrepreneurs', el top 1 de Disney+ lo copaba una serie que pertenece a atresplayer pero que ha llegado también a la plataforma tras el histórico acuerdo que firmaron Disney y Atresmedia y por el que esta ficción se puede ver a la vez en ambas plataformas.

Hablamos de 'Mar afuera', la serie juvenil basada en la ficción de éxito italiana, 'Mare fuori' y que llegó tanto a atresplayer como a Disney+ el 14 de septiembre. A falta de solo dos capítulos, la serie se ha convertido en todo un éxito consiguiendo situarse entre lo más visto de la plataforma de pago por encima de otros productos como 'Elio', 'Muerte en familia' o 'La suerte. Una serie de casualidades' que se mantienen en el top 5.

En 'Mar afuera' se abordan conflictos de interés social que van más allá de la temática criminal como la maternidad, las relaciones tóxicas, la familia o la enfermedad mental. Una propuesta optimista que pone en valor elementos positivos como son la fuerza de la amistad o el impulso de la esperanza en sus ocho episodios.

La serie está protagonizada por Gabriel Guevara, Hugo Welzel y Laura Simón. Miguel Barraga, Nekane Otxoa, La Imén, Julen Katzy, Dani Marrero, Natalia Azahara, Marcel Serrano, Pablo Louazel y Jan Bonet como el resto de los jóvenes internos. Itziar Atienza, Carles Francino, Raúl Prieto y Boré Buika completan el reparto de esta ficción.

¿De qué va 'Mar afuera', la serie que triunfa en Disney Plus+?

Álvaro (Gabriel Guevara) y Carlos (Hugo Welzel) son dos internos recién llegados a un Centro de Internamiento de Menores Infractores situado junto al mar. Mientras cumplen su condena tendrán que hacer frente a las amenazas de la banda de Los Pajaritos sin perder la esperanza en un futuro cada vez más oscuro.

Pero allí dentro también encontrarán el apoyo de internos como Saray (Laura Simón), una joven que prefiere vivir en el centro antes de volver a su problemática vida en el exterior, o de trabajadores como Mario, un hombre que llegará a poner en peligro su propia vida por ayudar a estos chicos.