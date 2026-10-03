Los secretos de 'Los Serrano' salen a la luz en su reencuentro 23 años después: De un spin-off a la verdad del polémico final de la serie

23 años después de su estreno 'Los Serrano', la serie de Globomedia que triunfó entre 2003 y 2008 en Telecinco, sigue causando furor, y no solamente entre quienes la vimos en aquella época, sino también entre las nuevas generaciones. Este jueves, 1 de octubre sus protagonistas, a excepción de Belén Rueda y Verónica Sánchez, se han reencontrado en la San Diego Comic-Coc que se ha celebrado estos días en Málaga. Y allí El Televisero ha sido testigo de la euforia colectiva que continúa causando la familia Serrano.

Antonio Resines (Diego), Antonio Molero (Fiti), Fran Perea (Marcos), Víctor Elías (Guille), Natalia Sánchez (Teté) y Jorge Jurado (Curro) fueron algunos de los invitados que pasaron este año por el evento de cómics. Aunque llegaron con treinta minutos de retraso sobre la hora prevista (14:30 h.), multitud de niños y mayores les esperaban bajo un "sol abrasador", como dice la letra de la mítica canción '1+1 son siete' que fue cabecera de la serie, para sacarse una foto con todos ellos.

Los que más llamaron la atención de los actores fue una pareja que acudió luciendo una camiseta con la cara de Diego Serrano tras despertar de su famoso sueño y la siguiente frase de Calderón de la Barca: "La vida es sueño y los sueños, sueños son". "Yo vi la serie en su época y ahora vengo acompañando a mi hija que está enganchada. La ha visto ya tres veces", nos aseguraba una mujer que se encontraba en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga junto a su hija adolescente. Como ella, muchos otros padres acompañando a sus vástagos y es que, una de las cosas buena que tiene 'Los Serrano' es que no pasa de moda.

Tras un buen rato sacándose fotos con sus seguidores, sobre las 17:30 h. de la tarde, un auditorio abarrotado les esperaba para recordar con ellos anécdotas del rodaje, y conocer qué les pareció el tan comentado final. Además, leyeron juntos el comienzo del primer capítulo, en el que el pequeño Curro Serrano (Jorge Jurado) presentaba a toda la familia. Un momento cargado de nostalgia, pero también de risas. Los moderadores del acto, Adrián Pino y Meridiano, les formularon algunas preguntas para deleite de todos los presentes.

Los protagonistas de 'Los Serrano' reconocen que la serie les cambió la vida

"¿Cuánto de orgullosos estáis de 'Los Serrano'?", quisieron saber para empezar. "Hasta el infinito y más allá", reconocía Natalia Sánchez, quien ahora triunfa cada tarde con el papel de Begoña Montes en 'Sueños de Libertad' (Antena 3). "Es difícil que te toque una cosa así en la vida. Formar parte de un proyecto así te cambia la vida y yo creo que a todos nos cambió", añadía Fran Perea.

Para Antonio Resines, "el cambio fue brutal, sobre todo en aquella época. Ellos eran unos críos, yo también, pero menos. Y Antonio (Molero) era igual que ahora", bromeó el actor cántabro, quien cree que "fue un cambio radical para mucha gente, para las televisiones, para cadenas, para productoras. Nos vino bien a mucha gente y eso siempre es bueno".

Recordando el rodaje del primer capítulo, en concreto la boda de Diego y Lucía, Antonio Resines contó una anécdota que les sucedió. Y es que, en la iglesia donde grababan iba a celebrarse un funeral: "Estábamos acabando la escena y de repente vemos a gente como muy seria. Entraron por un lateral la familia y el muerto, de cuerpo presente y nosotros estábamos de cachondeo. Y nos dijeron 'es que se ha muerto un señor'".

"Si pudierais intercambiar personajes durante un capítulo, ¿a quién elegiríais?", fue la segunda pregunta que les hicieron. "Yo menos a Bonilla (Santiago) cualquiera", reconoció Resines, entre risas. Por su parte, Fran Perea confesó que a él le hubiese gustado interpretar a Joan Manel, quien hizo de novio catalán de Eva (Verónica Sánchez) durante algunos capítulos: "Ese personaje era maravilloso. Venía cada X meses nada más que a reventar la relación de Eva y Marcos".

Tras pensárselo unos segundos, Natalia Sánchez reconoció que le hubiese gustado hacer de África (Alexandra Jiménez), porque "el personaje tenía mucho carisma. Ese o Choni (Pepa Aniorte) me hubiera encantado". Para Antonio Molero le hubiera gustado encarnar el papel de "Bonilla, porque hacía lo que quería, tenía una libertad… Que se la concedíamos, porque era muy bueno". A raíz de esto, Fran recordó unos capítulos en los que tuvo que rodar mucho con Jesús Bonilla: "Me pusieron todas las tramas a mí con él y lo pasé regular. No se sabía el texto nunca y cuando se agobiaba hacía como que le daban ataques de ansiedad".

La complicidad entre Natalia Sánchez y Víctor Elías: "Lo confesamos, fuimos novios"

"¿Quién es el que menos se parece a su personaje de 'Los Serrano'?", les formularon los moderadores. Víctor Elías no se lo pensó ni un instante: "Yo. Yo soy un cacho de pan". "Y Guille también lo era", le recordaba Natalia. Molero, por su parte, confesaba que él se parecía a Fiti en que "a mí también me gustan mucho los bares", pero los coches no tanto. A raíz de esto contó una anécdota que le pasó una vez y que provocó las carcajadas de todos los presentes: "Se me rompió el coche. Estaba esperando la grúa y alguien me gritó '¡arréglalo tú Fiti!'".

"La maravilla del casting es que todos tenemos un poco de nuestros personajes", aseguró Víctor. Algo en lo que Antonio Resines le dio la razón: "Nos parecemos bastante. El que menos se podía parecer era Jorge [Jurado], porque era el más pequeño". Los momentos de más complicidad nos los regalaron Víctor y Natalia, quienes fueron pareja en la serie y fuera de ella. Aunque el amor hace años que se rompió, siguen haciendo gala de una excelente amistad, como así volvieron a poner de manifiesto durante este reencuentro.

La moderadora quiso saber si a Víctor alguna vez le había pasado de decir en la vida real 'Yo esto ya lo he vivido en la serie, a Guille le ha pasado y así se hace'. A lo que el músico contestó afirmativamente: "El típico problema con los colegas o…". "O con las novias", añadió una divertida Natalia Sánchez. Por si todavía quedaba alguna duda, él se encargó de aclararla: "Os lo vamos a confesar, fuimos novios".

Bromas aparte, el actor explicó que "algo muy bonito que tenía la serie es que siempre tenía moraleja, siempre terminaba con un final feliz. Tampoco te voy a decir que era la serie más educativa del mundo, pero sí que ayudaba a mejorar". Sobre la buena relación que a día de hoy siguen manteniendo todos ellos, Fran cree que "vivimos algo tan especial juntos, tan fuerte, que nos vemos y parece que nos hemos visto ayer".

¿Cómo ven a sus respectivos personajes de 'Los Serrano' en la actualidad?

"¿Recordáis alguna escena en la que no pudierais parar de reír?", era otra de las preguntas que les formularon. Ante esto, Resines confesó que "hemos llegado a rodar escenas enteras por separado porque no podíamos aguantar la risa". Una de las escenas más memorables que se recuerdan de 'Los Serrano' fue cuando Marcos y Eva le comunican a Diego que son novios. Uno de los momentos más divertidos de la comedia que a Antonio, Fran y Verónica les costó grabar. De hecho, según recuerda Jorge Jurado, "en la escena final Vero se tapa la cara porque no podía parar de reír".

A la pregunta de dónde creen que estarían sus personajes actualmente, Resines tiene claro que Diego estaría jubilado "y con Santiago con las ovejas jugando a la petanca". Algo que también estaría haciendo Fiti, como así cree Molero: "Yo estaría seguramente jubilado, pero tocando los huevos al que estuviera en el taller". "Mi personaje habría triunfado", aseguró Fran Perea sobre Marcos Serrano y su faceta musical.

Por su parte, Natalia Sánchez ve a Teté con hijos junto a Guille: "Yo creo que con niños". Algo que también le hubiera gustado a Víctor Elías: "Sí, supongo que habrían tenido niños, pero Guille hubiera sido músico también". Mientras que Jorge recordó cómo en el penúltimo capítulo de 'Los Serrano' su personaje Curro atropelló al churrero, así que "estaría en la cárcel". Pero como todo fue un sueño ve a Curro siguiendo los pasos de su padre y "formando una familia desestructurada". "¿Quién se hubiera quedado con la taberna?", preguntó Natalia a sus compañeros. Todos tienen claro que Curro. Aunque "sería un 100 montaditos", bromeó Fran Perea.

Los actores de 'Los Serrano' defienden su polémico final

Los actores de 'Los Serrano' en la Comic-con de Málaga.

La última pregunta era inevitable: "¿Qué les pareció el final de 'Los Serrano'?". Tras cinco años en antena, la comedia acaba con Diego Serrano despertándose tras su noche de bodas con Lucía, por lo que todo lo que había pasado en la serie había sido un sueño. Un final muy polémico pero que, sin embargo, a todos los actores parece que les gustó. Y es que, al unísono respondieron que "sí" a la cuestión de si les había gustado la forma que tuvieron los guionistas de poner fin a la ficción.

Por el contrario, el público respondió que "no". Ellos intentaron justificar el surrealista final. "¿Cómo habríais terminado vosotros una serie de cinco años?", preguntó Víctor Elías al auditorio. "Cuando todavía no había memes, existía ese meme", reconoció Fran, haciendo referencia a la imagen de Diego despertándose del sueño. "Es muy difícil acabar una serie tan larga", confesó Resines.

Eso sí, todos ellos se mojaron y explicaron cuál hubiera sido su final alternativo de 'Los Serrano'. Víctor reconoció que a él le hubiera hecho "mucha ilusión que fuera como 'Siete Vidas', que se viera que todo era un plató. Hubiera sido guay poder haber hecho el último capítulo con público y que se viera que era un plató". "Y molaría que Belén Rueda estuviera viva, claro", añadió Fran. Una idea que apoyó Natalia: "De hecho el final nos gusta tanto porque era una forma de que Belén volviera a estar y como que no se hubiera perdido. Eso es lo que nos gustaba más".

"Es que mataron a Lucía", recordó Fran a modo de reproche hacia los guionistas. "Y yo casi me suicidio", agregó Resines, quien explicó cuál fue el problema realmente para decidirse por ese final: "Estábamos todos muy cansados. No querían que acabase, pero es que ya no podíamos más". Además, reveló que se llegó a estudiar la posibilidad de que hubiera un spin-off "con los personajes más jóvenes, pero era muy complicado".

Antonio Resines: "La ausencia del personaje de Belén Rueda marcó mucho"

"Luego la ausencia del personaje de Belén también marcó mucho. Si no hubiese pasado eso, quizá hubiesen cambiado las cosas. Aunque por otro lado vino muy bien porque el bombazo de audiencia fue brutal, las subidas de audiencia fueron brutales. Estábamos todos alucinados, más que el España-Francia para que os hagáis una idea", bromeó el cántabro, consciente de que "era muy complicado seguir" con 'Los Serrano'.

"¿Recordáis cómo os despedisteis de vuestros personajes?", quiso saber la moderadora. Muy sincero, Víctor admitió que "no nos hemos podido despedir". "Estuvimos una temporada sin vernos", contó Resines. "Serás tú, porque nosotros vivíamos juntos Antonio", recordó, entre risas, Natalia, señalando a su expareja.

Para concluir, la moderadora tomó la palabra para dedicarles unas palabras: "Cómo dice la canción '¿Quién se acordará de mí?'. Pues ya vemos que se acuerda todo el mundo, porque mirad cuánta gente ha venido". Su compañero quiso darles las gracias "por habernos regalado tantos momentos, por estar aquí y por regalarnos vuestro tiempo". Con el auditorio en pie, Resines, Molero, Fran, Víctor, Natalia y Jorge se despidieron del público, un público que, 23 años después, sigue recordándoles con cariño.