Así se ha saldado en audiencias 'De Lunes a Viernes' en su primera semana en Telecinco, muy condicionada por el Mundial

'De Lunes a Viernes', la versión diaria de 'De Viernes' con Santi Acosta y Beatriz Archidona como maestros de ceremonias, ha completado su primera semana de emisiones en las nuevas y difíciles tardes de Telecinco. Y lo ha hecho con ciertas expectativas dentro de esas circunstancias actuales en el canal de Mediaset, que obligan a un mayor rodaje del formato en la programación antes de sacar conclusiones certeras.

Este viernes, 10 de julio, el espacio culminó sus primeras cinco entregas con un 7% de cuota de pantalla y medio millón de telespectadores de media, dos puntos menos que el día del estreno (9%). Hay que puntualizar, pues es importante poner en contexto los datos, que ambos programas rivalizaron frontalmente con el previo del partido de España en octavos y cuartos respectivamente. Una mayor competencia que condicionó indudablemente el rendimiento.

🧡 Ayer #DeLunesAViernes congregó a un total de 1.5 millones de espectadores únicos de inicio a fin



💛 El programa de @telecincoes firmó ayer un 7% de share y 492.000 espectadores de media



💚 Buena fidelidad que supera el 32% en sus 97 minutos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/MpNvYd4iGB — Dos30' (@Dos30TV) July 11, 2026

Precisamente los efectos del Mundial de Fútbol desde RTVE estuvieron detrás también de su peor resultado de la semana, que se produjo el martes 7, en su segunda emisión, con un excepcional 6% debido a que se enfrentó al choque entre Argentina y Egipto, que rozó el 40% de share y los 3,8 millones de televidentes en La 1. Aun así, 'De Lunes a Viernes' fue segunda opción aquel día por delante de su rival directo y la oferta líder en lo que respecta a las televisiones comerciales.

A partir de ahí, la tendencia de 'De Lunes a Viernes' fue ascendente, con un 8,1% el miércoles y un 8,2% el jueves, estabilizándose como el espacio con más fuerza de la franja vespertina de Telecinco junto al concurso 'Allá Tú' (9,5% y 9,9%). Una progresión positiva que se veía frenada este viernes con ese mencionado 7% (492.000 espectadores); cifras sujetas -insistimos- a esa cobertura especial en La 1 con motivo del España-Bélgica y a un alterado consumo televisivo en consecuencia.

Así ha marchado de 'Lunes a Viernes' en su primera semana en Telecinco:

Lunes 6 - 9% y 695.000 espectadores

Martes 7 - 6% y 577.000 espectadores

Miércoles 8 - 8,1% y 595.000 espectadores

Jueves 9 - 8,2% y 580.000 espectadores

Viernes 6 - 7% y 492.000 espectadores

Registros que, aunque todavía son modestos, brillan más si abrimos el foco y visualizamos el estado de Telecinco en la tarde. Sin ir más lejos, este viernes el dating 'Amor o lo que surja' marcó un 4,6% y 'El verano se mueve' un 6,3%. Formatos predecesores que, por supuesto, contribuyeron a lastrar a un 'De Lunes a Viernes' que, al menos, logró remontar ligeramente la franja con dicho 7%.

Además, para aportar más contexto, este 10 de julio la cadena de Fuencarral firmó su peor dato diario de la historia con un duro 5,3% de share a causa, principalmente, del impacto del partido España-Bélgica. Por tanto, el espacio de corazón y entretenimiento producido en colaboración con Mandarina superó la media en casi dos puntos porcentuales.

Algo que también ha sucedido en el promedio semanal del lunes 6 al viernes 10 de julio: mientras Telecinco ha cosechado un 6,6% de cuota de pantalla, 'De Lunes a Viernes' ha mediado un 7,7%, es decir, se ha situado +1,1 por encima del canal. Habrá que permanecer atentos a su evolución en las próximas semana y, sobre todo, sin el influjo del fútbol.