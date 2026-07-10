'De Viernes' levanta hoy su emisión en la programación de Telecinco: Así se blinda la cadena ante el España-Bélgica del Mundial en RTVE

Este viernes 10 de julio, España se juega su pase a las semifinales del Mundial en el partido de cuartos de final frente a Bélgica. Un encuentro que hará audiencias millonarias en La 1 y por lo que Telecinco ha decidido tomar medidas con la emisión de 'De Viernes' para evitar que el programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona se hunda en audiencias y marque mínimo histórico.

Así, a diferencia de Antena 3, que sí que ha optado por mantener en emisión la segunda semifinal de 'Tu cara me suena', que además se realizará en directo, la cadena de Mediaset ha preferido no emitir una nueva entrega de 'De Viernes', sustituyéndola por un programa enlatado.

De esta manera, tal y como se puede comprobar en el adelanto de programación, Telecinco emitirá este viernes de 22:00 a 02:00 horas 'De Viernes: Lo mejor'. Un movimiento que busca por un lado abaratar costes en una noche en la que el consumo crecerá y la audiencia estará viendo el partido en masa, y por otro evitar que el mínimo de audiencia que coseche el formato sea con contenido nuevo.

Este movimiento llega además después de que Telecinco sea la cadena que más esté sufriendo la emisión del Mundial en RTVE, pues su crisis de audiencia se ha agravado en estas últimas semanas hasta el punto de que el pasado lunes anotó su mínimo histórico diario con un 5,9% por culpa de la emisión del partido entre Portugal-España. Un dato que este viernes podría incluso ser aún más bajo teniendo en cuenta ahora el refrito de 'De Viernes' y que la audiencia del partido ante Bélgica podría ser mayor debido a su relevancia.

Por otro lado, cabe decir que este movimiento no es extraño, ya que no es la primera vez que Telecinco opta por ofrecer un recopilatorio de 'De Viernes' en días festivos. De hecho, tal y como avanzó Mediaset en la presentación de 'De lunes a viernes' esa será la tónica habitual en agosto, pues el formato semanal descansará unas semanas para que el equipo se centre plenamente en 'De lunes a viernes' y tanto Santi Acosta como Beatriz Archidona puedan disfrutar de unos días de vacaciones.