RTVE recula con 'Cifras y Letras' y anuncia un nuevo plan de emisión en su programación de lunes a viernes

Si la semana pasada parecía que TVE había encontrado una estrategia fija para la emisión de 'Cifras y letras' en la noche de los viernes tras varios vaivenes en su programación en el último mes y medio; ahora tenemos que decir que la cadena pública ha decidido volver a alterar su plan.

Así, después de los continuos cambios en las últimas semanas, La 2 ha decidido recuperar su estructura habitual de lunes a jueves también en la noche del viernes. Un cambio que coincide con el aumento que ha pegado el concurso esta semana en su consumo.

El concurso presentado por Aitor Albizua volverá a contar así con doble entrega la noche de los viernes como ya hace de lunes a jueves. Para empezar, La 2 retomará la emisión de una entrega de reposición a partir de las 21:10 horas y justo después ofrecerá el programa de estreno a las 21:45 horas como ya hace de forma diaria.

Este cambio llega después de que RTVE haya eliminado la emisión de 'Trivial Pursuit' de la noche de La 1 tras su traslado a las tardes de La 2 a partir de las 20:30 horas. Así, aprovechando que La 1 ofrecerá fútbol a partir de las 21:00 horas, la segunda cadena retoma su estrategia habitual con el concurso.

Un cambio que llega después de que esta semana 'Cifras y letras' esté marcando sus mejores resultados en un mes y de que la entrega de los viernes perdiera seguimiento con su adelanto de horario para evitar tener que competir contra 'Trivial Pursuit'.

Audiencias de 'Cifras y letras' de los viernes en el último mes:

Viernes 6 de febrero: 4,9% y 585.000 espectadores (con reposición previa)

Viernes 13 de febrero: 4,1 % y 472.000 espectadores (reposición, las entregas de estreno saltaron a La 1)

Viernes 20 de febrero: 4,6% y 499.000 espectadores (reposición sin entrega de estreno)

Viernes 27 de febrero: 3,6% y 384.000 espectadores

Viernes 6 de marzo: 5,1% y 618.000 espectadores (con reposición previa)

Viernes 13 de marzo: 4,1% y 460.000 espectadores (sin reposición)

Viernes 20 de marzo: 3,7% y 405.000 espectadores (sin reposición)

Así queda la programación de La 2 este viernes 27 de marzo: