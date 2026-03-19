RTVE confirma su decisión de cambio con 'Cifras y Letras' y gran parte de la programación de La 2 este viernes

Tras varias semanas cambiando una y otra vez la programación del viernes en La 2 con diferentes horarios para 'Cifras y letras' y llegando a cancelar su emisión en alguna ocasión, parece que TVE ya ha encontrado una estrategia fija para el concurso en su última noche de la semana.

Así, como ya hiciera la semana pasada, La 2 prescindirá de nuevo esta semana de la entrega de reposición y en su lugar volverá a emitir la nueva entrega de 'Cifras y letras' a partir de las 21:10 horas alterando así su emisión con respecto a lo que hace de lunes a jueves.

Con este cambio de programación, el resto de la parrilla de prime time de La 2 también seguirá viéndose alterada. Con ello, 'Plano General', el espacio de entrevistas de Jenaro Castro, se establece definitivamente a partir de las 21:45 horas haciendo también que 'Historia de nuestro cine' se adelante a las 22:15 horas.

Un movimiento de programación con el que TVE busca seguir afianzando la emisión de 'Trivial Pursuit' en La 1. Así, la cadena pública trata de que sus dos concursos no compitan y se vean afectados en audiencia. Una semana más, el programa que presenta Egoitz Txurruka comenzará en La 1 justo cuando finalice 'Cifras y letras' en La 2.

Además, La 1 mantiene su apuesta de ofrecer su nuevo concurso en maratón con la emisión de cinco entregas de estreno y una sexta de reposición durante toda la noche del viernes a pesar de que sigue sin funcionar en audiencias tras marcar la semana pasada un 8,9%, un 7,1%, un 6,9% y un 6,7% en sus cuatro entregas.

Una estrategia con la que TVE trata de cuidar a 'Trivial Pursuit', pero que está afectando de lleno a las audiencias de 'Cifras y letras' en la noche de los viernes pues en las últimas semanas, las entregas de estreno del concurso de Aitor Albizua apenas pasan del 5%.

Así queda el prime time de La 2 este viernes: