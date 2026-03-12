No hay viernes sin cambio en la programación de La 2 y sin que afecte a 'Cifras y letras'. Y es que en las últimas semanas, la parrilla del quinto prime time de la semana no ha parado de cambiarse siendo el concurso que presenta Aitor Albizua el más perjudicado.

Después de que la semana pasada, La 2 retomara su programación habitual con 'Cifras y letras' ofreciendo dos entregas, una de reposición y otra de estreno, como cada día; esta semana la cadena pública vuelve a dar un giro en su estrategia ofreciendo un único programa del concurso.

De esta manera, RTVE vuelve a eliminar la reposición de 'Cifras y letras' y adelantando el programa de estreno a las 21:10 horas rompiendo así el esquema habitual de ofrecer primero una entrega repetida y posteriormente una nueva.

Con este cambio de programación, el resto de la parrilla de prime time de La 2 también se verá alterada. Así, tanto 'Plano general', que esta semana cuenta con el regreso de Jesús Álvarez a la cadena pública, como 'Historia de nuestro cine' adelantarán su inicio en media hora con respecto a la semana pasada.

Este reajuste de programación llega con la intención de evitar que 'Cifras y letras' compita con 'Trivial pursuit' en La 1. Y es que el concurso que presenta Egoitz Txurruka sigue sin funcionar, pero se mantendrá a modo maratón de cinco entregas de estreno en el prime time de la cadena principal a partir de las 21:45 horas.

Este cambio llega después de que la semana pasada la primera entrega de 'Trivial pursuit' en La 1 anotara un 6,5% y 778.000 espectadores mientras que 'Cifras y letras' en La 2 se quedara en un 5% y 618.000 seguidores.

Así queda el prime time de La 2 este viernes: