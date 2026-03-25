Revolución en RTVE: recorta la emisión de 'Aquí la tierra' en la programación del viernes y renueva su prime time

La 1 de TVE sigue modificando su programación con motivo de eventos deportivos. Este viernes 27 de marzo, la cadena pública emitirá un partido amistoso de la Selección Española contra Serbia de cara al próximo Mundial que se celebra este verano. Una emisión que afectará de lleno a 'Aquí la tierra' y a la programación de prime time.

Para empezar, como es habitual cada vez que La 1 emite un partido de fútbol en prime time, la cadena pública se verá obligada a recortar la duración de 'Aquí la tierra' para poder ofrecer un mini previo justo antes del partido.

De esta forma, este viernes, 'Aquí la tierra' se emitirá de 20:25 a 20:40 horas reduciendo en más de 15 minutos su duración. Un esquema que repetirá el martes 31 de marzo pues La 1 volverá a ofrecer otro partido amistoso de la Selección Española, esta vez contra Egipto.

El partido del viernes contra Serbia arrancará a las 21:00 horas desde el Estadio de la Cerámica de Villarreal y contará con Juan Carlos Rivero como comentarista como es habitual. En el descanso del fútbol, La 1 emitirá la versión del 'Telediario 2' reducida.

Por otro lado, justo después del fútbol, La 1 también alterará su programación de prime time. Y es que tras el traslado de 'Trivial Pursuit' a las tardes de La 2, la cadena pública eliminará la emisión del concurso presentado por Egotiz Txurruka de su prime time dejando su hueco al cine.

De esta manera, La 1 ofrecerá este viernes a partir de las 22:55 horas tras el fútbol, la película 'Indiana Jones y la última cruzada' dentro del ciclo Aventura Jones tras la emisión de las dos primeras el domingo pasado por la tarde y la cuarta cinta de la saga dentro de 'La película de la semana' en prime time.

Así queda la programación del viernes 27 de marzo en La 1: