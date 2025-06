Nos adentramos en el rodaje de 'Marusía', la nueva gran serie de Telecinco que conecta con la princesa Leonor

En un enclave tan imponente como la Escuela Naval Militar de Marín, donde se formó la princesa Leonor, y con paisajes de Vigo como telón de fondo, se desarrolla 'Marusía. Vientos de Honor', la nueva serie para el prime time de Telecinco que aúna drama, vocación, tensión y emociones a flor de piel. Con una cuidada ambientación y un reparto coral de rostros tanto conocidos como nuevos, esta ficción de Mediaset promete adentrarse con autenticidad en la vida militar desde una perspectiva inédita: la de quienes llegan por convicción, por necesidad o por legado familiar.

La producción sigue a Teresa, la primera mujer en asumir la dirección de la Escuela Naval Militar, quien debe enfrentarse a los retos de su cargo y a los conflictos de su vida personal, mientras una investigación sobre el aparente suicidio de una alumna desata una ola de tensión en la institución. A su alrededor, jóvenes aspirantes intentan adaptarse al exigente mundo castrense, cada uno con su propia historia, mientras se entrelazan relaciones marcadas por la amistad, el sacrificio, la lealtad… y los secretos.

El elenco está encabezado por Lucía Jiménez como Teresa, acompañada por Miquel Fernández, Alfonso Bassave, Álex Medina, Carmen de la Vega, Paloma Stewart y Edith Martínez, entre otros. Todos ellos dan vida a personajes complejos y llenos de matices, que representan tanto la dureza como la humanidad del entorno militar. La serie ha contado con la colaboración de la Armada Española, lo que ha permitido rodar en localizaciones reales y contar con asesoramiento técnico para dotar de autenticidad a cada escena.

Realizada por Mediaset España en colaboración con Unicorn Content (productora de Ana Rosa Quintana) con el apoyo de la productora gallega CTV. 'Marusía. Vientos de Honor' es una creación de Ignacio del Moral ('El Marqués'), Begoña Álvarez (Desaparecidos. La Serie') y Laura Belloso ('El Internado'). Un equipo que ha confesado estar apostando por un enfoque visual potente de la vida militar desde dentro, alejado de estereotipos y cargado de sensibilidad, y que busca conectar tanto con el gran público como con las nuevas generaciones.

Con una mezcla de tensión, emoción y vocación, la serie promete ser una de las grandes apuestas de la ficción nacional, reivindicando el lugar de la mujer en las altas esferas militares y poniendo sobre la mesa temas universales como el honor, el deber, el sacrificio y el precio de las decisiones personales. El equipo de El Televisero se ha desplazado en exclusiva al plató de rodaje así como a la Escuela Naval Militar para poder conocer las localizaciones, decorados y hablar con los principales protagonistas.

Estamos en Vigo, en el rodaje de 'Marusía. Vientos de Honor'. Contadnos quienes son vuestros personajes.

LUCÍA JIMÉNEZ - Mi personaje, Teresa, es la directora comandante de la escuela. Ella es capitán de navío y es la primera directora mujer que va a dirigir la Escuela Militar Naval. Y es una mujer con mucha fuerza, con mucha seguridad, muy constante y que está donde está, porque para ella era un sueño y lo ha trabajado con muchísimo esfuerzo.

MIQUEL FERNÁNDEZ - Pues yo soy Gonzalo, soy capitán de navío, no él manda más, pero casi casi, y soy el jefe. Soy también el marido de Teresa, que es la comandante de la escuela. El personaje está de viaje en una travesía, durante seis meses, y cuando vuelve tiene muchas ganas de encontrarse con su mujer y acercar un poquito de posturas, porque es muy difícil, la vida en pareja que tienen ellos, porque se van muchos meses y obviamente entrarán ahí las tramas que ya se verán.

La trama del personaje de Alfonso Bassave, Carvajal, por ejemplo, ¿no?

MIQUEL FERNÁNDEZ - La trama de Carvajal, sí, obviamente, a Teresa y a Carvajal los destinan a Somalia a hacer una misión. Ahí digamos que lo pasan muy mal, tienen una conexión y a partir de esa conexión, pues hay algo como que no está resuelto. Entonces, se verá un poco qué pasa ahí.

ÁLEX MEDINA - Y yo interpreto a Iván, que es un chaval de 21 años que es guardamarina de segundo. El curso pasado, falleció su novia, se suicida, y durante este curso le nombran brigadier de los aspirantes de primero, que son mis compañeras, entonces se encarga un poco de ayudarles con la formación militar, enseñarles los valores, todo lo que tienen que aprender básicamente, así que soy su ejemplo, porque también soy más joven, y eso tiene una vocación increíble por la Armada, por darlo todo por los demás. Él quiere llegar a ser una Teresa en un futuro, y es un chaval muy noble, muy bueno.

CARMEN DE LA VEGA - Yo interpreto al personaje de Renata, que a diferencia del resto de personajes, la vida le trae a la escuela por un caso de necesidad más que por vocación. Entonces va a ser muy interesante cómo la mirada de Renata hacia esta cosa que nadie entiende, poco a poco va a ir encontrando una familia, va a ir encontrando una madre que es la escuela.

PALOMA STEWART - Yo interpreto al personaje de Carmela, que viene de un lugar más privilegiado que otros estudiantes, pero sí que es verdad que entra a la escuela naval como aspirante con mucha vocación y con mucha pasión por la Armada, sobre todo por su abuelo, que era marine, y falleció antes de llegar a la escuela. Carmela, aparte de intentar lidiar con todo el estrés y la presión de lo que es ser aspirante, también tiene un novio fuera de la escuela y es una situación un estilo 'Romeo y Julieta'. Es un novio de clase más baja, más trabajadora en comparación con Carmela y sus familias no se llevan del todo bien. Entonces Carmela al final termina manejando las dos como puede.

EDITH MARTÍNEZ - Yo interpreto a Sara en la serie. Y a Sara, de base, es un poco más parecida a Carmela, porque está en la escuela también por su familia, su padre es militar, ella es adoptada, y desde pequeñita ha mamado mucho el trabajo de su padre y lo ha admirado mucho y por eso tiene la vocación de ir a la escuela. Al principio entra con mucha ilusión, la vocación primaria y le van pasando cosas. También tiene un novio fuera de la escuela, efectivamente. Y veremos lo que la escuela le va removiendo por dentro, lo que enseña.

ALFONSO BASSAVE - Mi personaje es Jorge Carvajal, teniente coronel Infante de Marina, y sobre la trama troncal que es la investigación del suicidio de una alumna, Sonia Santamaría, mi personaje viene a investigar qué ha pasado. Y en esa investigación irá toda la parte más de thriller de la serie e irán surgiendo un montón de diferentes escenarios. Y luego, obviamente, tengo la parte más personal y emocional con el personaje que interpreta Lucía Jiménez, Teresa, la comandante, y sobre eso poco puedo contar, pero hay mandanga.

Tenemos que decir que la comandante es una persona casada, o sea que tú vas a ser la persona que se meta en ese matrimonio.

ALFONSO BASSAVE - No puedo contar mucho, pero sí, en España nos gusta un salseo, nos gusta un ir y venir.

La premisa de esta serie es que hay un asesinato, que luego se descubre que es un suicidio. ¿Cómo influye este hecho a vuestra trama? ¿Qué ambiente se respira en la escuela?

EDITH MARTÍNEZ - Yo creo que sobre todo se respira mucho el ambiente de tensión, de decir se sabe que ha pasado algo el curso anterior, se sabe que eso se arrastra también a ese curso, y es un poco lo que se va creando también.

Eres la primera mujer en ser Comandante directora de la Escuela Naval Militar, porque esto todavía no ha sucedido fuera de la ficción ¿Cómo has llevado la responsabilidad de interpretar un papel así?

LUCÍA JIMÉNEZ - Es la primera vez, porque por los años que llevan las mujeres perteneciendo al Ejército todavía no ha dado tiempo a que cumplan los méritos como para ser directora de la escuela, porque para eso hay que ser capitán de navío. Pero ahora mismo, yo creo que ya sí empieza a haber mujeres y yo creo que está a punto de suceder. Y el recibimiento por parte de la Armada ha sido muy bueno. Yo he tenido reuniones con ellos y con el comandante actual ahora mismo de la escuela y les parecía una buenísima idea y les parece lo lógico y es algo que va a suceder en breve.

¿Cuál es el rango exacto de edad para poder ser directora?

LUCÍA JIMÉNEZ - Tendría que ser alguien que ya tenga entre 45 y 50 años.

El uniforme es una herramienta que coloca en situación a la hora de interpretar, ¿cómo ha sido el proceso de aprendizaje de todo esto mundo del Ejército?

ÁLEX MEDINA - Sí, el uniforme ya de por sí te lo pones y ya te entras en el personaje de una forma increíble, pero sí que es verdad que con lo de la formación militar que hicimos y demás, esas dos semanas que tuvimos allí en Marín, con Eduardo, Gonzalo y Fran, nuestros asesores de allí, nos ayuda un montón y aprendimos muchísimo también de cómo se saluda, cómo y de qué forma tengo que darles las indicaciones a mis compañeras, cómo se dice todas las frases, cómo se anda, cómo se desfila, cómo se coge el fusil...

PALOMA STEWART - Estudiando a Carmela también y poniéndome el uniforme por primera vez, me he dado cuenta de que realmente vemos a la Armada como ajeno a nosotros, como algo extraño, pero que al final son gente como tú y yo. Entonces, al final no se ha hecho tan raro, porque son nuestros personajes, son personas normales y corrientes que tienen una pasión y una vocación como todo el mundo.

ALFONSO BASSAVE - Sí, a priori para los actores todo lo que tiene que ver con un vestuario concreto, o una época, o un código, porque la profesión en cuestión, bien sea el ejército o la que sea, tiene un modus operandi y una idiosincrasia propia. Todo eso a nosotros nos ayuda, porque eso favorece a la careta, como al disfraz que te pones, y todas esas ayudas externas ayudan mucho, obviamente, luego está el trabajo interno, pero eso ayuda. Yo ya había hecho varios cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado porque había hecho una serie de militares de tierra, pero había hecho de guardia civil, hecho de policía.

Es decir, que lo llevas un poco ya en la sangre.

ALFONSO BASSAVE - Sí, yo soy absolutamente diferente a todas estas cosas, pero sí que hay algo que siento que tenemos, con todas las diferencias entre el mundo artístico y el mundo militar, sí creo que hay algo que tenemos en común dentro de toda la diferencia, y es la disciplina, el orden y el borrar la individualidad para pertenecer a un grupo y en base a esos valores de lealtad, de honor, de sacrificio, pues sacrificarte por un bien mayor, tu patria o lo que sea.

Y en el caso de los actores, siendo completamente diferente, porque ahí sí que intentamos trabajar la individualidad, qué te diferencia a ti del resto. Pero sí que compartimos el trabajo en equipo, sí que compartimos las jerarquías desde un sitio diferente, porque en un rodaje es muy importante que cada uno esté a lo que está. Yo no voy a estar a maquillar a la actriz, yo no voy a estar a mover la mesa, para eso está arte. Entonces sí creo que compartimos ese respeto desde sitios casi opuestos, pero como ese respeto al trabajo en equipo y a que somos piezas de un engranaje mayor.

LUCÍA JIMÉNEZ - Está siendo un rodaje muy divertido. Es un reto realmente hacer un personaje así. Es verdad que el uniforme ayuda muchísimo y lo bonito de los personajes es esa parte humana que tienen y luego, cuando se ponen el uniforme y tienen que ejercer de sus cargos, cómo está todo jerarquizado, el respeto absoluto que se tienen los unos a los otros es admirable.

Y luego la parte humana y lo que sucede a nivel humano y a nivel emocional, que los personajes están llenos de conflictos, de contrastes. Mi personaje es una persona muy estricta, aunque es muy amable también con los alumnos, pero es estricta por su cargo y luego tiene toda la parte personal, emocional, que tiene un súper conflicto vital y me pareció que eso es muy bonito. Ha sido también básico estar en la Escuela Naval Militar real con ellos y empaparnos realmente porque está todo muy protocolizado, entonces, eso sí que lo llevamos a rajatabla. Yo me veo cuando estoy actuando y cuando estoy en mi despacho, que es que estoy firme, vamos, que cuando me vea mi madre va a flipar, porque siempre me dice: "Ponte recta, niña". Y yo es que estoy tiesa, vamos. Es muy bonito. Y luego está siendo un reto para mí interpretativo y creo que un proyecto del que no me voy a olvidar jamás.

Lucía, al ser el primer papel de mujer, para el que todavía no hay referentes, ¿cómo te han guiado?

LUCÍA JIMÉNEZ - Yo sí que he podido hablar con mujeres militares de mi edad que ejercen de militar, lo que pasa es que ser director de la escuela es como que te den un Oscar. Ser director de la escuela es lo mejor que te puede pasar, es a lo que todos aspiran y es un cargo que es un sueño. Entonces, claro, hay algo muy bonito y es que yo iba por la escuela a veces vestida así, con todos estos galones y todo esto que significa que soy la comandante directora, y alumnos reales que me veían por allí me saludaban y me hacían el saludo oficial. Bueno, ellos se imaginaban que no era la directora, pero sí capitán de navío.

¿Os ha inspirado la Princesa Leonor con toda esta trayectoria que está teniendo ella también en la Armada?

CARMEN DE LA VEGA - De inspiración no. A ver, nosotros sí que es verdad que desde que hemos conocido esto, este nuevo lenguaje, estos nuevos protocolos y tal, si nos cruzamos con algún Tiktok, algún reels de la Princesa, nos lo pasamos y decimos: "Somos nosotros". Y entonces pues esa parte como divertida, pero poco más.

¿Os gustaría un cameo de ella con vosotras?

PALOMA STEWART - Sí, sí, sería divertido.

ÁLEX MEDINA - Yo tampoco sabía mucho de lo de la princesa. Sabía que había estado allí, pero no sabía si íbamos a coincidir o no. Sí que nos hemos reenviado algún Tiktok y por ejemplo, Paloma que también es rubia, pues sí que es verdad que algún Tiktok así por el grupo de los actores ha caído de: "Anda, mira, Paloma, eres tú"

ALFONSO BASSAVE - A mí de inspiración no, porque imagínate lo que tengo yo que ver con una Princesa. Sé que eso está ahí, pero no, para mí me ha servido de inspiración ver a la gente que está ahora mismo en la escuela, todos los oficiales que nos han asesorado, que nos han contado, que nos han enseñado, y verles funcionar allí. Leonor es parte de la anécdota que es paralela a toda esta historia.

Ha sido un regalazo que por ejemplo, gente de la propia escuela haya participado como figuración. Si hubiésemos hecho esta serie sin la ayuda de la Armada, habría sido otra serie. El enorme privilegio que hemos tenido, aparte de sus consejos y de su sabiduría, es que, por momentos, hemos podido rodar en localizaciones suyas con su gente. Hay una escena en el comedor en la que está el elenco, pero alrededor están todos los chavales que son, de verdad, alumnos de la escuela que es increíble. También el hecho de contar con barcos de fondo o con helicópteros, es un absoluto regalo.

Lucía, ¿Has fantaseado con algún cameo de la princesa aprovechando que está estudiando allí ahora?

LUCÍA JIMÉNEZ - A ver, no creo que eso suceda. Yo simplemente es que no me lo planteo, pero sí que me haría muchísima ilusión que viera la serie. Yo creo que le va a encantar y que es una serie que va a ser preciosa a nivel visual, que va a tener muchísimos ingredientes dramáticos y también emocionales, y ver cómo tres niñas que entran en la escuela, como le ha pasado a ella, lo que pasa es que ella viene de donde viene, pero tres niñas como nuestras protagonistas que entran a la escuela y ver cómo van haciéndose a todo, al lenguaje, al día a día, a la rectitud, es muy bonito, es una historia preciosa, la verdad.

¿Qué creéis que va a aportar esta serie a la ficción española?

MIQUEL FERNÁNDEZ - Yo creo que es una serie que recupera unos valores que hacía tiempo que no se hacían en ficción. Es una serie que tiene los ingredientes perfectos para que funcione a nivel abierto y a nivel plataforma, por supuesto, pero yo creo que la gente se va a sentir identificada con todas las tramas, hay tramas juveniles, hay tramas más adultas, hay amor, hay amistad, hay traición, hay muerte, hay un poco de thriller también, hay investigación. Es una coctelera que yo creo que funciona muy bien.

ÁLEX MEDINA - Sí, yo creo que pese a ser algo más institucional o más tradicional, tiene también algo ahí muy fresco que va a gustar mucho.