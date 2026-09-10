'Las hijas de la criada': Avance del próximo capítulo de la serie de Antena 3, que afrontará un giro tras un sustancial salto temporal

Antena 3 ofrece este jueves 10 de septiembre el segundo de los 8 capítulos de 'La hijas de la criada', su nueva gran apuesta de ficción basada en el Premio Planeta de Sonsoles Ónega. La serie, que se estrenó líder de audiencia (12%), dará un sustancial salto temporal de casi 17 años en su segunda semana y nos permitirá descubrir cómo está siendo la vida de los Valdés Lazariego en Cuba y de la familia de Renata en Galicia.

Habrán pasado ya casi diecisiete años desde que los Valdés Lazariego se marcharon de Punta do Bico. Durante este tiempo, Clara y Catalina habrán vivido en mundos opuestos sin sospechar que en realidad están separadas de su verdadera madre, ya que Renata las cambió al nacer en el primer episodio.

Mientras tanto, Clara ha crecido lejos de allí, en un entorno completamente diferente. Aunque desconoce la verdad sobre sus orígenes, las mujeres del pueblo empezarán a notar en ella rasgos y actitudes que les recuerdan a doña Inés.

Por su parte, Gustavo intenta aliviar la culpa que lo persigue complaciendo todos los caprichos de Catalina, quien se ha convertido en una joven mimada y obsesionada con las apariencias. En estos momentos, su única preocupación es organizar una gran y frívola celebración por su cumpleaños.

A pesar de tener una aparente vida idílica en Cuba, descubrir las mentiras de su marido hará que doña Inés se replantee dejar Cuba y volverse a Galicia con su familia. Entretanto, la situación económica de los Valdés en Cuba no deja de complicarse, y pronto Inés se verá obligada a enfrentarse a Gustavo y a poner las cartas sobre la mesa.

¿Será este el momento de regresar a Punta do Bico? ¿Se reencontrará con Renata y Clara? ¿Saldrá a la luz lo que hizo la criada hace 17 años? Preguntas que irán encontrando respuesta en la entrega 2 de 'Las hijas de la criada', a partir de las 23:15 horas.

Resumen del capítulo 1

El primer capítulo de 'Las hijas de la criada' asombró a los espectadores con esa venganza de Renata que marcó el inicio de una trepidante historia. La criada intercambió a la hija bastarda que había tenido con don Gustavo por la de doña Inés para asegurarse de que tuviese el futuro que merecía. Con lo que no contaba Renata era con que se llevasen a su pequeña al otro lado del océano.

Inés se despidió con tristeza del pazo, pero le mantuvo fuerte la idea de volver algún día, tal y como le prometió su marido. El vínculo que ha creado con las mujeres del pueblo es muy fuerte y ella siente que su vida está realmente en Punta do Bico.