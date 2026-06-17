Irene Rosales se define como "la cornuda de España" al contestar a los ataques de Kiko Rivera tras su incendiaria campaña comercial

Irene Rosales ha incendiado las redes sociales tras protagonizar la última campaña de Grefusa con un claro dardo a su fallido y mediático matrimonio: "Un mix con un mal kiko es un mal mix". Y ante el revuelo generado con la polémica respuesta de Kiko Rivera, la televisiva no ha dudado en acudir a 'El tiempo justo' este martes para contestar a los ataques de su exmarido y defender su trabajo.

"Volvería a hacer la campaña una y mil veces", comenzaba aclarando la expareja del DJ nada más sentarse en el programa de Joaquín Prat. "Es trabajo y no dudo en aceptarlo porque no estoy pisoteando a nadie, simplemente estoy haciendo un trabajo que me han ofrecido", ha continuado explicando la sevillana, lanzando un claro consejo al hijo de Isabel Pantoja ante su enfado.

Irene Rosales defiende su campaña publicitaria y carga contra Kiko Rivera: "Voy a seguir defendiendo el trabajo que he hecho"

"La vida son dos días y es una publicidad con humor y si te lo quieres tomar bien estupendo, si te lo quieres tomar mal pues es tu problema", ha señalado Irene Rosales entre aplausos del público antes de sincerarse sobre cómo afrontó la oferta. "Las consecuencias siempre es algo que piensas y que a mí me ha frenado a la hora de aceptar trabajo. Pero yo estoy en un momento de mi vida en el que pienso en mí, en el trabajo y que yo también quiero hacerme un colchón y comprarme una casa", ha asegurado.

Irene Rosales en 'El tiempo justo'

Así, ha reivindicado este tipo de colaboraciones como una vía para labrarse un futuro tras separarse del hijo de la tonadillera. "Yo quiero hacer mi vida, parto desde cero. Estoy muy orgullosa del trabajo que he hecho porque lo he hecho con muchas ganas y súper contenta. Y voy a seguir toda la campaña defendiendo el trabajo que he hecho", ha insistido la colaboradora de Telecinco.

"Yo estoy en otro momento de mi vida en el que no me afecta lo que él pueda decir o comentar de mí", ha aclarado sobre la fuerte respuesta de Kiko Rivera en redes, que han repasado más tarde. "Si quisiese entrar en un conflicto de verdad yo hubiese aceptado las muchísimas entrevistas que me ofrecen todos los viernes para poder comparar a Kiko Rivera, sin embargo no lo he hecho porque en eso sí que no quiero entrar", ha advertido Irene Rosales.

Elige el mejor kiko, el mejor maíz 🌽. Elige Grefusa Mix. pic.twitter.com/MllKDltcjO — Grefusa (@grefusa) June 16, 2026

"Que sí, que tiene su morbo y tiene su humor, por supuesto que sí. Pero eso si que lo acepto, porque no estoy tirando por los suelos a nadie", ha reiterado la televisiva sobre el tono cómico de la campaña. Ha sido entonces cuando han repasado algunas de las acusaciones que el hijo de Isabel Pantoja ha lanzado contra su exmujer tras hacerse pública la campaña.

"La vida que tienes hoy es gracias a haberte comido un kiko. Y sí, la frase puede molestar, pero no deja de ser una realidad", ha señalado el DJ en su comunicado. "Si esta es la forma que has elegido para seguir generando atención y, de paso, para que a mis hijas no les falte de nada, adelante. Yo, mientras tanto, estoy en Mallorca trabajando para que a ellas no les falte absolutamente de nada", ha sentenciado echando por tierra la campaña de Irene Rosales con Grefusa.

A Kiko Rivera no le ha sentado muy bien la publi de Irene Rosales… pic.twitter.com/DTz5eIu0Ki — Alba Medina (@albammmedina) June 15, 2026

"Para ser la cornuda de España también me las he comido"

Sin embargo, su enfado parece no haber afectado lo más mínimo a la televisiva, tal y como ha confesado en 'El tiempo justo'. "No me molesta lo más absoluto, es que la imagen que él tiene de mí no es la que yo he tenido durante los 11 años de mi matrimonio", ha señalado a continuación de repasar las palabras de su expareja. "Si a día de hoy soy una persona conocida es porque he estado con él, pero si he sido conocida para lo malo también lo soy para lo bueno", reconocía.

"Porque para ser la cornuda de España también me las he comido todas", ha sentenciado entre aplausos Irene Rosales, que también ha cargado contra el tono clasista de su mensaje. "Yo antes de ser conocida he sido completamente feliz trabajando poniendo copas, en tiendas de ropa, cuidando niños, haciendo todos los oficios que se me han ofrecido", ha recordado la sevillana.

"Que por cierto, hay mucha gente en España que trabaja de todo eso y no es menos que nadie, por lo tanto si me tengo que poner mañana detrás de una barra a poner copas, con todo el orgullo del mundo", terminaba señalando la expareja de Kiko Rivera entre aplausos de sus compañeros, que también se han mostrado más que críticos con el desplante del DJ contra su exmujer.