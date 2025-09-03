Pepa Bueno regresó por todo lo alto a Televisión Española este lunes 1, de septiembre poniéndose al frente del 'Telediario 2' con la primera entrevista a Pedro Sánchez en más de un año. Este miércoles, dos días después de su regreso, la periodista se ausentará el plató de los informativos para protagonizar una emisión especial desde San Vicente de Leira, una pequeña aldea de Ourense afectada por los incendios de este verano.

En un principio, TVE había anunciado que iba a seguir emitiendo el 'Telediario 2' en simulcast en La 1, La 2 y Canal 24 horas como ya hiciera tanto el lunes aprovechando después la entrevista al presidente del Gobierno, como el martes. Sin embargo, la corporación pública da un paso atrás y finalmente este 'Telediario' especial con Pepa Bueno se emitirá solo como es habitual en La 1 y el Canal 24 horas.

Así, el 'Telediario 2' de Pepa Bueno dejará de emitirse en La 2 después del experimento de estos primeros días. La caída notable de su informativo en audiencias en su segundo día podría estar detrás de este giro de 180 grados en la estrategia. Este martes, la suma de las tres cadenas en las que se emitió (La 1, La 2, 24 horas) obtuvo un dato del 12,5% de cuota y 1.206.000 espectadores. El lunes, impulsado por la entrevista a Sánchez, arrojó un dato de más de 1,8 millones de media entre los tres canales y un 17,8% de cuota de pantalla.

En su lugar, la cadena apostará por una noche temática de concursos ('La noche de aprender jugando') en la que emitirá dos reposiciones de 'Cifras y letras', dos programas nuevos del concurso de Aitor Albizua y otras dos entregas de la nueva temporada de 'Saber y ganar' en prime time.

Así queda la parrilla de La 2 este miércoles:

20:30h - 'Cifras y letras' (reposición)

21:00h - 'Cifras y letras' (reposición)

21:30h - 'Cifras y letras' (nuevo programa)

22:00h - 'Cifras y letras' (nuevo programa)

22:30h - 'Saber y ganar' (Doble programa, estreno nueva temporada)

Pepa Bueno conducirá un especial del 'Telediario 2' sobre la oleada de incendios este miércoles

En este especial del 'Telediario 2' sobre los incendios, Pepa Bueno entrevistará al alcalde de la aldea, Enrique Álvarez y una vecina que perdió su hogar durante los incendios. A su vez, el especial contará con la participación de expertos como Arantza Pérez Oleaga, vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes con la que la periodista hablará mientras recorren el monte quemado. Y Estefanía de Antonio, responsable de VerificaRTVE, será la encargada de desgranar los principales bulos sobre los incendios que han circulado estos meses.

También contarán con el testimonio de Ainara Suárez, redactora de Televisión Española que se ocupó de cubrir la última hora de los diversos incendios que han azotado al país este verano. Pero el especial del 'Telediario 2' no se centrará únicamente en San Vicente de Leira, también pondrá el foco en otras zonas especialmente afectadas como municipios de Castilla y León o Extremadura.

La emisión conducida por Pepa Bueno se apoyará en una serie de reportajes en profundidad, incluyendo uno sobre el éxodo rural, fenómeno común en las zonas que han sido víctima de las llamas y que explica el aumento de los incendios en los últimos años. Y una de las piezas se dedicará a repasar los graves fuegos en Millares, Comunidad Valenciana en 1994.