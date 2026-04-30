El injusto maltrato de TVE con el horario de 'Barrio Esperanza' provoca estas serias consecuencias en su audiencia

TVE ha vuelto a hacer de las suyas con la programación de 'Barrio Esperanza' demostrando una vez más el maltrato de la cadena pública a su ficción de prime time a pesar de haberse estrenado como la serie más vista en seis años y haber recibido un sinfín de aplausos por su apuesta por una ficción que reivindica la educación pública.

Tras su estreno en el prime time del domingo con doble episodio anotando un gran 15,3% y 1,6 millones de espectadores siendo como decimos el estreno de una serie semanal en la cadena pública con mayor audiencia desde hace seis años.

Sin embargo, pese a su gran arranque que demostró que sigue habiendo hueco para las series en prime time y que el domingo era el día perfecto para emitir una serie familiar con toques de comedia como demostró durante años 'Aída', La 1 optó por trasladar 'Barrio Esperanza' a la noche de los miércoles tras 'La Revuelta'.

Un cambio que conllevó el retraso del comienzo de la serie protagonizada por Mariona Terés pues el tercer episodio no empezó hasta las 22:59 horas a pesar de que desde TVE se había vendido que se iba a cuidar el horario de la ficción y que se anunciara para las 22:50 horas. Ese tercer episodio bajó a un 11,2% y 1.026.000 espectadores.

Pero lo peor llegó este miércoles con su cuarto episodio. Y es que 'Barrio Esperanza' no comenzó hasta las 23:14 horas ofreciendo además un amplio resumen de los anteriores episodios a pesar de que se anunciaba para las 23:00 horas. Un nuevo retraso que conllevó a que por primera vez la serie bajara del millón de espectadores.

Así, pese a que se mantuvo en segunda posición tras 'Mask Singer: adivina quién canta', la serie producida por Globomedia (The Mediapro Studio) retuvo el 11,2% de share pero bajó a 864.000 espectadores. Es decir de sus primeros episodios al último capítulo emitido ha perdido hasta 747.000 espectadores.

#BarrioEsperanza se mantiene en su tercera semana en @la1_tve al alcanzar un 11.2% de share y una media de 864.000 espectadores



🎒 Más de 2.1 millones de espectadores únicos



🎒 El episodio de la semana pasada suma 320.000 espectadores en diferido#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/qj5KH68eko — Dos30' (@Dos30TV) April 30, 2026

Audiencias de los capítulos de 'Barrio Esperanza' y sus diferentes horario:

Episodios 1 y 2 (Domingo 19 de abril a las 22:00 horas): 15,3% y 1.611.000

Episodio 3 (Miércoles 22 de abril a las 22:59 horas): 11,2% y 1.026.000

Episodio 4 (Miércoles 29 de abril a las 23:14 horas): 11,2% y 864.000

Críticas del equipo de 'Barrio Esperanza' a TVE por el horario

Unos datos que demuestran el injusto maltrato de TVE hacia la ficción después de haber estado cuatro meses sin haber emitido ni una sola serie de producción propia en su prime time y algo aún más llamativo y es el hecho de que se retrase el comienzo de la ficción pese a su buen funcionamiento en favor de 'La revuelta', que no termina de levantar cabeza con su rivalidad con el fútbol y con 'La isla de las tentaciones'.

Este retraso en el horario ha llevado a varios rostros del equipo de 'Barrio Esperanza' a mostrar su desasosiego y su crítica a TVE. Una de ellas es su protagonista, Mariona Terés, que en una entrevista exclusiva de El Televisero se mostró muy sincera. "Claro que ha perjudicado porque se emite muy tarde", aseveraba la actriz.

Por su parte, Raúl Díaz, uno de los guionistas de 'Barrio Esperanza' no se contuvo un dardo en este sentido en su cuenta de "X". "Curiosa sensación esta de mandar a mis hijos a la cama a la misma hora que empieza la serie familiar que he escrito", escribía recalcando la gran incoherencia de lo que ha hecho TVE con la serie.

Curiosa sensación esta de mandar a mis hijos a la cama a la misma hora que empieza la serie familiar que he escrito. — Raúl Díaz (@Ruldia) April 29, 2026

Por suerte, hay otro tipo de consumos más allá del seguimiento de la ficción en su estreno en La 1. En este sentido, Mariona Terés ya ponía en valor las otras ventanas que había para poder ver la ficción. "Luego la gente también la puede ver en RTVE Play a la hora que quiera, a la carta, y ahora me he enterado que también la están poniendo por la tarde, no sé qué día, en Clan", aclaraba en nuestra entrevista.

En este sentido, hay que decir, que sus dos primeros episodios fueron el contenido más visto en diferido en la semana del 13 al 19 de abril. Así, según datos de Dos30, el primer episodio de 'Barrio Esperanza' sumó 457.000 espectadores en siete días mientras que el segundo episodio aumentó también en 320.000 espectadores.