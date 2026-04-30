María Rey se desmarca de la Telemadrid de Ayuso con su manifestación sobre Vito Quiles tras su acoso a Begoña Gómez

A Vito Quiles se le acumulan las denuncias. La última en tomar medidas legales contra el agitador ultra ha sido Begoña Gómez. El vídeo en el que se ve claramente cómo este persigue a la esposa de Pedro Sánchez a su salida de una cafetería ha sido compartido por la periodista María Rey, quien ha criticado duramente al ultraderechista. De esta forma, la presentadora de '120 minutos' en Telemadrid, se desmarca de su cadena, fiel defensora de Quiles, al que le dio voz por la noche en el programa de Antonio Naranjo.

Begoña Gómez denuncia haber sufrido "una agresión" en el interior de la cafetería donde se encontraba con unas amigas. Según fuentes de La Moncloa han asegurado a 'Público', Vito Quiles habría entrado "en un local privado", le habría increpado y habría intentado impedir su salida. "Esto es acoso", señalan esas mismas fuentes.

El agitador compartió un vídeo en sus redes sociales en el que, casualmente, no aparece lo ocurrido dentro del establecimiento. "Ese vídeo no lo quiere colgar", afirman las fuentes gubernamentales. Aún así en las imágenes que él mismo ha publicado se ve un claro episodio de acoso a la mujer del presidente del Gobierno, a la que persigue a su salida del local preguntándole "si se arrepiente de haber utilizado su condición de mujer del presidente para hacer chanchullos".

En las imágenes también se ven forcejeos entre las amigas que acompañaban a Begoña y Vito Quiles. Se aprecia cómo una de ellas agarra al agitador ultra para impedir que siga grabando, mientras este, intentando zafarse, grita: "¡Policía!". En el final del vídeo, él la llama "Charo" de forma claramente despectiva.

María Rey critica el modus operandi de Vito Quiles

El vídeo, compartido por el propio Vito Quiles, ha recibido infinidad de críticas. Muchos usuarios de X han empatizado con Begoña Gómez, y otros tantos han deseado tener amigas como las de la mujer del presidente. Además, los memes tampoco han tardado en llegar, sobre todo a raíz de una imagen de Quiles saliendo por la ventana de la cafetería mientras que una de las amigas de Begoña intenta detenerle.

Numerosos rostros de la política o del periodismo también han criticado la actitud del agitador. Uno de los comentarios más destacados fue el de la presentadora de Telemadrid, y Presidenta de la Asociación de la Prensa desde el año 2023 María Rey. A través de su cuenta de X, dejó claro que lo que Vito Quiles hace no es periodismo.

"No puedo entender que alguien haga esto en nombre del periodismo. Supongo que hemos estudiado cosas distintas. Y ahora que llueva. Buenas tardes", escribió María Rey. Las reacciones a este tuit no se hicieron esperar, y algunos de sus seguidores consideran que se le tenía que haber parado los pies hace mucho tiempo.

No puedo entender que alguien haga esto en nombre del periodismo. Supongo que hemos estudiado cosas distintas. Y ahora que llueva. Buenas tardes https://t.co/fUXDah0xwr — maria rey (@maria_rey) April 29, 2026

A Vito Quiles se le acumulan las denuncias

A Vito Quile se le acumulan las denuncias. Esta última de Begoña Gómez se suma a las interpuestas por la analista política Sarah Santaolalla y por el secretario general de FACUA Rubén Sánchez. Este solicita nueve años de prisión para el ultraderechista por tres delitos continuados de calumnias agravados por odio ideológico. Además, le reclama una multa de 12.000 euros y una indemnización de 60.000 euros, así como la inhabilitación de Quiles para cualquier labor relacionada con el periodismo mientras dure la condena.

La defensa de Rubén Sánchez acusa al agitador de poner en marcha "un plan preconcebido para injuriar y calumniar, de forma gravísima y reiterada" a su defendido, a golpe de bulos que le atribuían conductas de extrema gravedad y que se desplegaron en tres fases distintas a lo largo del año 2022. Argumenta que esas "campañas", de forma "dolosa, mendaz, tendenciosa y cargadas de odio", formulando bulos que creó "con conocimiento de su falsedad y temerario desprecio hacia la verdad", las difundió a través de sus redes sociales.

En total fueron 28 publicaciones, por lo que, además de la pena de prisión, la multa y la inhabilitación, Rubén Sánchez le reclama que sea condenado a publicar en su cuenta de X y en su canal de Telegram un vídeo donde de lectura al fallo de la sentencia, y que deberá emitirse también en el canal principal de YouTube de EdaTV.