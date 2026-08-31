'La Promesa', avance del capítulo del martes 1 de septiembre: la pillada a Manuel y Julieta y la ruptura de Martina y Adriano

En el próximo capítulo de 'La Promesa', que La 1 emitirá el martes 1 de septiembre, Máximo está convencido de que Ángela le permitirá acompañarla al altar, pero Leocadia asegura que no cederá. Curro y Ángela retoman los preparativos sin contar con el duque de Buenaventura: la ceremonia será en Luján. Máximo trata de imponerse y anuncia a la joven que será él quien la lleve al altar. Sin embargo, como había vaticinado la madre de la muchacha, ella se niega.

María lo tiene claro: acepta la propuesta de matrimonio de Carlo ante la emoción de Teresa y Pía, que estaban espiando. ¡Otra boda en La Promesa! La noticia de su compromiso corre como la pólvora en La Promesa. Martina y Adriano informan a Jacobo de que aceptan sus condiciones: dejan su relación.

La marcha de las cocineras es un problema. Leocadia ordena reemplazarlas, aunque haya que buscar en Madrid. Ciro y Lorenzo celebran el éxito del plan sin imaginar que la alegría de Manuel se debe a que así tendrá tiempo a solas con Julieta. Los viajes de Ciro comienzan. Manuel y Julieta bajan la guardia: están a punto de besarse cuando… ¡el muchacho regresa!

Resumen de 'La Promesa' del capítulo 895 emitido este lunes 31 de agosto

En el último capítulo de 'La Promesa', Samuel asegura a María Fernández que ni le pasa nada con ella ni la está evitando y le deja claro que los sentimientos que tiene hacia ella siguen siendo exactamente los mismos.

Ricardo Pellicer le pide a Julio que como responsable de las cocinas junto a Teresa, él y Tomasa renuncien a sus privilegios y coman lo mismo que el servicio ante las nuevas circunstancias después de que él haya provocado la marcha de Simona y Candela, que siguen sin dar señales de vida.

Tras reconocer a Leocadia que fue él quién reveló a la prensa que era el padre de Ángela, Máximo le deja claro a su hija que el principal perjudicado de toda esta historia es él y cuando ella le pide que se aleje porque le están dando ganas de darle una bofetada y muestra su desaire hacia él, el hombre le canta las cuarenta asegurando que no es modo de tratar a su padre. Y Leocadia no duda en decirle a Máximo que en lugar de acercarse esto le aleja todavía más de su hija.

Ciro le recuerda a Lorenzo que el propietario de la empresa es Manuel y por tanto quién decide las cosas es Manuel pero Lorenzo no duda en hacerle ver que él también posee el 5% de la empresa y tiene que hacerse valer y que se las ingeniará para poder hacer lo que él considere porque es mucho más listo. Tras ello, Ciro le pide a Manuel poder hacer más viajes, lo que el de Luján ve como una oportunidad para pasar más tiempo a solas con Julieta.

Martina le reconoce a Adriano que no pueden seguir huyendo y se muestra muy pesimista sobre su relación. Mientras, Tomasa le reconoce a Petra que va por buen camino para ser el ama de llaves y la mano derecha de Ballesteros pero ella no parece estar convencida con el ascenso. Tomasa está convencida de que pueden aprovecharse de esa nueva posición.