Alfredo Corell, inmunólogo, interviene en TVE para dejar esta advertencia sobre el hantavirus: "Eso es lo que asusta"

Alfredo Corell, reconocido inmunólogo, ha intervenido en directo en 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz ante la alerta sanitaria por el brote de hantavirus en el crucero de 147 pasajeros que llegará a Tenerife próximamente y en el que se han producido 3 muertos y 8 infectados, uno de ellos en estado grave.

A la espera de confirmar que subtipo es y si se trata de la variante Andes, la más transmisible entre humanos, el divulgador científico ha respondido de forma contundente a la pregunta del presentador de TVE sobre qué dimensión tiene esto y qué grado de preocupación debe haber entre la población.

"El grado de preocupación del ciudadano debería ser ninguno. Yo entiendo que con el precedente de la pandemia del coronavirus está todo el mundo muy nervioso y es normal, pero este virus tiene muy poca potencialidad; pandémica ninguna y endémica muy baja", ha afirmado Alfredo Corell.

El catedrático no ha obviado que, efectivamente, el índice de letalidad es muy alto al situarse entre el 30 y 40%, pero la contagiosidad es bastante limitada. Es un virus de roedores y, por ello, Corell ha hecho hincapié en que las posibles vías de contagio se ciñen al contacto con las heces, la saliva y la orina de las ratas, lo que hace que el contagio se sustancie de un modo "muy esporádico".

Aun así, Javier Ruiz ha subrayado que se han infectado 7 de 147 pasajeros a bordo de ese barco. "Se ha contagiado más rápido de lo que dicen los virólogos y, con las tasas de mortalidad del 34% y sin vacunas y sin antivirales, ¿podemos tener un riesgo mayor del que hasta ahora había previsto la virología?", ha cuestionado el periodista.

"Probablemente no. Los casos son muy contados, 8 con el de esta mañana. El primer caso aparece el 6 de abril. Desde entonces y hasta ahora, que es justo un mes, solo ha habido 8 casos. Eso significa una transmisión prácticamente nula", ha enfatizado Alfredo Corell con ánimo de tranquilizar.

"Ahora, sí que asusta la gravedad porque hay un 30% de mortalidad. Es un virus que, una vez que te infecta, la posibilidad de que te pueda matar es mucha y eso es lo que asusta, pero la capacidad de transmisión es mínima", ha reiterado el especialista antes de concluir su conexión con TVE.