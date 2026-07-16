'FoQ: la nueva generación' arranca el rodaje de su segunda temporada con dos fichajes y un histórico regreso

Ahora si que sí. Un año y tres meses después del estreno del último capítulo de la primera temporada, 'FoQ: la nueva generación' comienza el rodaje de su segunda temporada, que llegará a atresplayer.

La secuela de 'Física o química' regresará a la plataforma con nuevos conflictos, nuevas relaciones y el mismo espíritu generacional que convirtió a la serie original en una de las ficciones más emblemáticas de la televisión y que abrió la puerta a una nueva generación de actores como Úrsula Corberó, Maxi Iglesias, Javier Calvo o Andrea Duro, entre otros.

Rocío Velayos, María Bernardeau, Biel Antón, Kiko Bena, Miguel Fernández, Esther Mejorada, Santiago Garzozi, Julia Camus, Carla Domínguez, Biel Castaño y Rocky vuelven a encabezar el reparto juvenil de la serie junto a Adriana Hormigos, Miriam Rubio, Lara Gallo, Aarón Ayuso, Clara Doyen, Marek Pérez, Brian Vilche e Igor Morales, entre otros.

Itziar Miranda, Silma López y Alex Sie se mantendrán también al frente del reparto adulto dando vida a los profesores del Instituto Zurbarán. A ellos se sumarán en esta segunda temporada dos nuevos fichajes: Carles Francino ('Mar Afuera') y Víctor Pérez, más conocido como Vyperr.

Pero la segunda temporada de 'FoQ: la nueva generación' contará además con el regreso de uno de los personajes más míticos de la serie original: Paula. Y es que Angy Fernández regresa a la ficción para retomar el papel que interpretó en la serie de Antena 3.

La primera temporada supuso el regreso de una de las ficciones más queridas por el público y se convirtió en el mejor estreno de una ficción original de atresplayer en los dos últimos años, además de arrasar entre los menores de 30 años y consolidarse como uno de los títulos más relevantes del catálogo de la plataforma. Ahora, la historia continúa con un nuevo curso en el Zurbarán, donde los protagonistas tendrán que afrontar una etapa llena de cambios que pondrá a prueba tanto sus relaciones como el vínculo que construyeron el año anterior.

Así será la segunda temporada de 'FoQ: la nueva generación'

Reparto completo de 'FoQ: la nueva generación' en su segunda temporada

Después de todo lo vivido, los alumnos arrancan un nuevo curso separados por los distintos bachilleratos que han elegido, una situación que amenaza con romper el equilibrio del grupo. Mientras intentan mantener intacta la amistad que nació tras los acontecimientos del curso anterior, cada uno tendrá que enfrentarse a nuevos desafíos personales, sentimentales y familiares.

La nueva temporada amplía además el universo de la serie con la incorporación de Víctor Pérez, que interpretará a Zac, un nuevo alumno cuya llegada al Zurbarán pondrá a prueba el equilibrio del grupo desde el comienzo del curso. Junto a él se incorpora también Carles Francino como Jacobo, el nuevo director del centro. Además, Angy Fernández vuelve a ponerse en la piel de Paula, uno de los personajes más recordados del universo de ‘Física o Química’.

Además de continuar explorando los temas que conectan con su generación —la amistad, la identidad, la diversidad, las relaciones afectivas o la polarización social—, esta segunda temporada apuesta por una puesta en escena todavía más ambiciosa, con una imagen más cinematográfica y capítulos articulados en torno a grandes eventos que marcarán el ritmo de la historia: Halloween, un baile de instituto americano, una fiesta semáforo o un viaje de team building, entre otros.