EXCLUSIVA | Angy Fernández echa por tierra la polémica con Mariló Montero en 'La Revuelta': "No tiene ningún sentido"

Angy Fernández fue una de las protagonistas de la gala inaugural del South International Series Festival de Cádiz, donde compartió escenario con Agoney y Adri. La cantante y actriz, que debutaba en el certamen, se mostró entusiasmada por la acogida del público y destacó que su participación es una forma de apoyar al sector audiovisual español.

Pero más allá de su faceta artística, Angy Fernández también opinó sobre la polémica surgida a raíz de las declaraciones de Mariló Montero en 'La Revuelta'. La presentadora aseguró que "a los toros no se les maltrata", una afirmación que provocó un aluvión de críticas en redes sociales y reavivó el debate sobre la tauromaquia en la televisión pública.

La respuesta de Angy no se hizo esperar. En un comentario en redes sociales calificó de "Ignorante" la postura de Montero, aclarando después en Cádiz que no buscaba mandar odio sino señalar lo evidente: "Obviamente es maltrato y es muerte a un ser vivo". La artista insistió en que su crítica no tiene que ver con ideologías políticas, sino con una realidad que resulta innegable.

Aun así, la intérprete mostró cierta empatía hacia la situación personal de Mariló Montero, reconociendo que no debe de ser fácil recibir una avalancha de críticas en redes. "Espero que no lo esté pasando mal, porque entiendo lo duro que es cuando te cae esa movida encima", señaló. No obstante, insistió en que la periodista se equivocó en el tono y en el lugar: "Quizá no era el mejor sitio donde decir lo que dijo, pero tuvo el altavoz y se emitió".

De esto y muchos más detalles fueron los que El Televisero trató con la cantante en exclusiva en la alfombra roja de la gala inaugural del festival.

Angy Fernandez, estamos en el South International Series Festival. ¿Cómo te recibe Cádiz?

ANGY - Ay, muy bien. Es que Cádiz siempre es maravilla de gente, temperatura. Es mi primer año y estoy muy contenta, la verdad.

¿Vienes a cantar?

ANGY - Vengo a cantar. Vengo a abrir la gala con Agoney y con Adri, con compañeros, mejor que sola, que me da mucho corte, así que feliz, la verdad, y de apoyar las series de nuestro país.

Hablando justo de música, el otro día se anunciaron las nuevas bases del Benidorm Fest y la nueva remodelación, por ejemplo habrá menos participación del jurado. ¿Propondrías algo, habiendo pasado por ahí?

ANGY - ¿Sabes qué pasa? Que la gente nunca se queda contenta del todo. Porque es verdad que dicen: "No es justo que voten más el jurado que la gente". Entonces nunca llueve a gusto de todos. Yo digo que la gente del Benidorm, la organización, pruebe este año con cosas diferentes. Veremos si funciona bien y al año siguiente ya que la gente vaya opinando, pero es verdad que hay que dejar un poco a los que están ahí y trabajar también.

Muchos de tus compañeros decían que harían cambios en el sonido en directo...

ANGY - El sonido, pero de cuando estamos ahí... Yo tengo que decir que no me acuerdo de nada. O sea, yo cuando canto no pienso en el sonido, te lo juro, lo vivo de una manera que no me entero pero bueno puedo entender que el sonido quizás fuera así, pero yo no lo recuerdo.

Vimos el otro día tu comentario en el post de 'La Revuelta', refiriéndote a Mariló Montero como una "ignorante". Cuéntanos qué te pareció.

ANGY - Bueno, yo a esta mujer no la conozco de nada y creo que no hay que criticar a la gente porque no hay que mandar odio a nadie pero es verdad que ella abrió un debate que era un poco complicado y es un poco difícil de defenderte. Es un debate que, obviamente, te puede gustar la tauromaquia, pero no puedes decir que a los toros no se les maltrata porque, obviamente es maltrato y es muerte a un ser vivo. Entonces lo siento por esta señora, pero creo que su discurso no es el adecuado, no porque yo sea de izquierdas y ella de derechas, no es por eso, es porque realmente no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, creo que se equivocó. No la conozco de nada. Solo creo que hay que decir las cosas de buena manera y que es un poco un comentario... ignorante. Yo también soy ignorante en muchas cosas, no pasa nada, pero creo que sabemos que a los toros se les maltrata.

Además, es una cosa que justo compartía Broncano que decía: "No puedes decir que no se pueden hablar de estas cosas en televisión cuando tú lo estás haciendo y no te estamos censurando".

ANGY - Ahora que no paran de salir vídeos, la gente está sacando vídeos de ella que me sabe un poco mal porque espero que ella no lo esté pasando mal porque entiendo que cuando te cae esa movida en las redes no es fácil. Espero que no lo esté mirando porque claro ahora están sacando de todos los años las cosas que a lo mejor ha ido diciendo. Es una señora que ha ido diciendo cosas que igual no han tenido sentido a veces, pero a veces me ha pasado a mí. Simplemente hay que saber escuchar y quizá no era el mejo sitio donde decir lo que dijo pero tuvo el altavoz, se emitió y bueno al final es que no porque seamos de izquierdas... Nuestro discurso puede ser diferente pero buen fue interesante ver este debate en la televisión pública. Y ya te digo, ella misma se tuvo que tragar un poco sus palabras porque pudo hablar abiertamente allí.