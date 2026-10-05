Mediaset se moviliza y propone un debate electoral cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ante el 29-N

Pedro Sánchez ha anunciado este lunes a primera hora de la mañana la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre después de que el pasado viernes se tumbaran los dos decretos por la vivienda que surgieron a raíz del desahucio de Maricarmen. Un anuncio que ha provocado los primeros movimientos en las cadenas, con programación especial en TVE y La Sexta y con Mediaset moviendo ficha y proponiendo ya la realización de un debate electoral.

Así, el grupo italiano no ha querido esperar más, se ha adelantado a sus rivales, RTVE y Atresmedia, y ya ha planteado a los partidos la organización de un cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Una oferta que han confirmado tanto Juan Pedro Valentín en 'Noticias Cuatro' como 'Informativos Telecinco' en su edición de las 15:00 horas con Isabel Jiménez.

¿Puede Sánchez darle la vuelta a las encuestas?



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En el caso de que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo acepten, sería el primer debate electoral que organiza Mediaset en 33 años. Y es que para encontrar el anterior hay que retrotraerse al año 1993. Entonces, Telecinco reguló el debate de vuelta de las elecciones del 6 de junio de 1993 entre Felipe González y José María Aznar después de que Antena 3 se hiciera cargo del de ida.

Aquel cara a cara entre los candidatos del PSOE y del PP arrasó con un espectacular 75,3% y 10.526.000 espectadores, subiendo con respecto a lo que marcó el primer duelo que organizó Antena 3. Es, además, el debate con mayor cuota de la historia, aunque en espectadores fue superado por los de Zapatero-Rajoy y Rajoy-Rubalcaba en 2008 y 2011.

Por otro lado, para encontrar el último debate electoral que emitió Telecinco hay que irse al del 13 de junio de 2016, cuando la cadena de Mediaset participó en el último cara a cara de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez junto a la Academia de la TV, RTVE y Atresmedia. Aquel enfrentamiento entre los líderes del PP y del PSOE contó con Ana Blanco, Vicente Vallés y Pedro Piqueras como moderadores, representando a cada uno de los grupos.

Los debates electorales suelen ser primordiales para decidir el voto entre los indecisos. Por eso, suelen ser tan importantes. Hay que recordar que en las últimas elecciones en 2023 se realizaron un cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñéz-Feijóo que organizó Atresmedia y que arrasó con un 46.5% y 5.910.000 espectadores y posteriormente el debate que desarrolló RTVE y al que Núñez Feijóo rechazó ir. Finalmente, la cadena pública mantuvo dicho debate con Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Yolanda Díaz como candidatos, marcando un 34,6% y 4.155.000 entre La 1 y el Canal 24 horas.

Histórico de audiencias de los debates electorales en España