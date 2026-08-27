Luján Argüelles deja Mediaset y ficha por sorpresa por La Séptima con un formato que luchará contra 'D Corazón' en TVE

La Séptima sigue anunciando poco a poco los rostros que formarán parte de la nueva cadena que llegará a la TDT el 5 de noviembre. Este jueves, se ha confirmado el fichaje sorpresa de Luján Argüelles para ponerse al frente de otro programa los fines de semana que acompañará al 'Fuera de control' de Alba Carrillo y Marta Márquez.

En concreto, Luján Argüelles se pondrá al frente de otro magacín que mezclará actualidad y entretenimiento y que se emitirá en las mañanas de sábados y domingos. Todo apunta a que será el encargado de competir contra 'D Corazón' en TVE, las reposiciones de 'La ruleta de la suerte' en Antena 3 y previsiblemente un nuevo programa de corazón que podría lanzar Telecinco según avanzó Yotele.

"Esto sí que no os lo esperabais", destaca la cuenta oficial de La Séptima en sus redes sociales junto al vídeo que confirma el fichaje de Luján Argüelles. En él, se ve a la presentadora perseguida por José Araque, un reportero que hace unos días se despedía de 'Directo al grano' para iniciar nuevas aventuras.

"Estás todos los días de la semana sin parar, imagino que el fin de semana un descanso sí que te vas a poder tomar, ¿no?", le pregunta el periodista. "Pues eso pensaba yo, pero los de La Séptima me necesitan, así que ahora los fines de semana también trabajo", responde Luján Argüelles avanzando así los días de la semana en los que se emitirá su nuevo espacio.

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Luján Argüelles, de Mediaset a fichaje inesperado de La Séptima

De esta forma, Luján Argüelles emprende una nueva aventura profesional y se aleja de Mediaset donde hasta hace unas semanas ha conducido el programa 'El camino de la verdad', un docu-reality creado por ella misma que ha visto la luz en el prime time de Telecinco este verano tras estar destinado para Cuatro y llevar más de año y medio en el cajón.

En su última etapa en Mediaset, la presentadora asturiana también ha presentado el concurso 'El rival más débil' y el reality '¡Vaya vacaciones!' en Telecinco así como la última temporada de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' en Cuatro. En los últimos años también presentó 'Brigada tech' en TVE. Previamente, la asturiana se curtió en Cuatro con formatos como 'Password', 'Granjero busca esposa', 'Tienes 1 minuto', 'Hijos de papá' y 'Un príncipe para...', entre otros.

La Séptima perfila su parrilla y su plantel de presentadores

Luján Argüelles se suma así al plantel de estrellas que configurarán la nueva cadena impulsada por José Miguel Contreras. El primer gran fichaje en anunciarse fue el de Javier Ruiz. El presentador abandona 'Mañaneros 360' para ser el nuevo director de este proyecto audiovisual y ponerse además al frente de su programa estrella para las mañanas de lunes a viernes compitiendo contra el que fue su programa y que ahora lidera Jesús Cintora en TVE.

Después se anunció la incorporación de Rocío Delgado. La presentadora abandona así 'O Termometro' en TVG para ponerse al frente de otro de los programas diarios de La Séptima, previsiblemente en la franja de tarde. Y en las tardes pero del fin de semana se emitirá 'Fuera de control', el magacín que conducirán Alba Carrillo y Marta Márquez ('Aquí la tierra').

Hasta el anuncio de Luján, el último gran fichaje anunciado fue el de Héctor de Miguel. El humorista más conocido como Quequé volverá a la televisión tras abandonar 'Hora veintipico' en la Cadena SER por el acoso que recibió a raíz de una parodia a Nacho Abad. Lo hará para ponerse al frente de un programa satírico y de humor que podría competir contra 'El Intermedio', 'El Hormiguero' y 'La Revuelta'.