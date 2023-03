Macarena Rey, la CEO de Shine Iberia, se ha pronunciado en El Mundo sobre la polémica con Patricia Conde tras ‘MasterChef Celebrity 7’.

Han pasado unos meses desde que concluyó la emisión de ‘MasterChef Celebrity 7‘. Sin embargo, la polémica que generó el paso de Patricia Conde y sus denuncias hacia la productora de «apagar hornos» y de permitir que varios compañeros se drogaran sigue coleando.

La polémica llegó a tales magnitudes, que fueron muchos los que salieron en defensa del talent show como la propia ganadora de la edición, Lorena Castell, así como Anabel Alonso o sus jueces Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz.

También Shine Iberia se vio obligado a enviar un comunicado en el que anunciaba que tomaría medidas legales si Patricia Conde no rectificaba. Ahora, unos meses después, ha sido Macarena Rey, la CEO de la productora y responsable de ‘MasterChef’ la que se ha pronunciado sobre el asunto. «Fue muy desagradable», confiesa en una entrevista para El Mundo.

«Hay gente que no debería concursar si no sabe perder. Es una regla básica. Hay amigos a los que les ofrecemos participar en el Celebrity y lo rechazan porque tienen muy mal perder. Si no llevas bien las críticas no te metas en un talent porque aquí las vas a recibir. Es imposible que no te saquen tus defectos», prosigue destacando Macarena Rey al preguntarle por lo sucedido con Patricia Conde.

«Igual tú estás empalmadísima con la tarta que has hecho, pero compárala con la que hacen los otros… y pues no. No entender esto y que el Celebrity es para disfrutarlo, gozarlo y divertirse es equivocarse completamente. Creo que lo de Patricia ha sido no entender el programa», añade la productora ejecutiva de ‘MasterChef’ y responsable de otros programas como el recién estrenado ‘Cover Night’.