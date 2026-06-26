Manu Sánchez no se amordaza y lanza esta denuncia contra RTVE en 'El perro andaluz' por su polémica en pleno Mundial

Tras el exitazo que tuvo con su monólogo de la semana pasada contra el centralismo, Manu Sánchez ha arrancado este jueves 'El perro andaluz' tirando piedras contra su propio tejado. Y es que el cómico sevillano ha denunciado el "clasismo" y la "andalufobia" que, según él, ha existido en el documental de RTVE sobre la Selección Española. Una polémica que ha arrollado al ente público recientemente.

Hace unos días, RTVE emitió una docuserie sobre La Roja. En ella salieron los familiares de los jugadores que forman parte del combinado nacional para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Entre ellos se encontraba Chari, madre de Fabián Ruiz y natural de Los Palacios (Sevilla). Para sorpresa de todos, la cadena pública decidió subtitular sus declaraciones por tener un marcado acento andaluz.

Tal ha sido la controversia generada que este mismo jueves, 25 de junio, José Pablo López, presidente de RTVE, se ha visto obligado a pedir disculpas durante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la corporación pública. López ha reconocido el fallo: "Pedir disculpas de forma expresa y sin ningún tipo de paliativos, en nombre de RTVE, a todos los andaluces y andaluzas, entre los que me encuentro yo mismo porque soy andaluz. Y muy especialmente a Chari Peña, que es la madre de Fabián. La decisión de subtitular sus declaraciones en el documental de la semana pasada fue un gran error".

Pese a este perdón, Manu Sánchez no ha dudado en dedicar su monólogo inicial de 'El perro andaluz' a denunciar lo ocurrido. "Esto va por Doña Chari Peña, madre de Fabián Ruiz, que hoy es mi madre y la tuya. Y las madres no se tocan. Desde Andalucía al Mundo… pero hoy: ¡Viva los Palacios y Villafranca!", ha escrito el presentador del programa de La 1 en su cuenta de X, donde adjunta el monólogo completo y sin subtítulos.

Manu Sánchez denuncia "andalufobia" y "clasismo" en TVE por subtitular a la madre de Fabián Ruiz

"Hoy soy de doña Chari Peña, la madre de Fabián Ruiz, centrocampista de los Palacios, del PSY y de la Selección Española, porque hoy, ¡la madre de Fabián es también mi madre! Hoy, la madre de Fabián es la madre de todos y todas. Espero no necesitar subtítulos para que se me entienda esto", ha empezado diciendo el cómico, antes de dejar claro que "las madres y las lenguas no se tocan. Y ante la andalufobia y el clasismo, este perro andaluz no va a callarse la boca".

Aunque Manu Sánchez tiene claro que "no ha sido con maldad", sí que ha proseguido con su alegato: "El andaluz no es un idioma. El andaluz es un conjunto de hablas que es algo mucho más maravilloso, así que sí a los subtítulos y a la accesibilidad. Subtítulos sí, supremacismo no". En su opinión, "no entender el andaluz es una de las discapacidades más grandes que puede sufrir el ser humano".

Acto seguido, ha cargado directamente contra la corporación pública: "Este perro andaluz sabe que tiene ahora en Televisión Española su casa, pero la lucha contra lo neutro y el centralismo es por encima de eso mi causa. Así es que este perro sí come perro, si el otro perro intenta morderle a los míos". "Este es el encargo que me hizo TVE y estoy seguro de que estamos a la altura tocando hoy este tema", ha añadido.

"Estoy seguro de que se ha hecho sin querer, sin maldad, que ha sido sin darse cuenta y ahí está el problema, que es tan habitual que ni se ve, que no existe", ha lamentado Manu Sánchez, quien ha ido más allá al hacer una comparación: "El andaluz no se entiende si usted no sabe andaluz. Eso es una obviedad tan grande como que no se entiende a Los Beatles si no se sabe inglés". De esta forma, rechaza el concepto de "acento neutro" en los medios de comunicación.

"En un documental de esta casa, se entiende que hay orígenes de primera y otros orígenes de segunda", condenó, antes de lanzar una advertencia a los "terroristas de lo neutro": "Entreguen las armas y ríndanse porque la guerra de guerrillas la tienen perdida".

Además, el sevillano también criticó las justificaciones desde RTVE y la productora del documental, que alegaron la también rotulación de los canarios: "Para hacerlo sin darse cuenta, siempre subtitulan a los mismos". El presentador concluyó su alegato dirigiéndose directamente a la audiencia: "Habla con tu acento, habla como tu gente, como tu madre, sesea, cecea, aspira las haches… Habla sin miedo, sin complejos y sin subtítulos, y si nos los ponen, aquí estaremos para decir que mordemos y que de ofendiditos nada, ofendidazos", sentenció.