El público dicta sentencia al estreno de 'El Grand Prix 2026' en RTVE con un cambio que causa división y una crítica repetida

Tras una larga espera, este lunes ha regresado por fin "el programa del abuelo y el niño" y con él ha empezado oficialmente el verano en televisión. Porque sí, no hay verano sin 'El Grand Prix'. El programa ha vuelto así al prime time de La 1 tras volver a ser uno de los programas más seguidos el año pasado.
Un año más, Ramón García sigue como maestro de ceremonias de 'El Grand Prix' compaginando su trabajo como presentador de 'En compañía' en CMMedia. Pero no está solo. Por segundo año consecutivo, LalaChus, humorista y colaboradora de 'La Revuelta' ejerce de copresentadora del formato.
Además, este año 'El Grand Prix' cuenta con un nuevo copresentador: Gorka Rodríguez. El presentador de 'El despertador' de RNE regresa a La 1 tras haber presentado 'El cazador Stars' para ser el encargado de narrar y comentar cada prueba desde su cabina junto a los padrinos, a LalaChus así como de los vecinos de cada pueblo.
Polinyà (Barcelona) y Cantalejo (Segovia) han sido los dos pueblos encargados de inaugurar esta batalla para convertirse en el pueblo ganador del programa. En total serán 12 las localidades que competirán este año en los seis programas clasificatorios para tratar de colarse en las dos semifinales antes de enfrentarse a la gran final de 'El Grand Prix 2026'.
La audiencia valora el regreso de 'El Grand Prix' y el fichaje de Gorka Rodríguez
El estreno de 'El Grand Prix 2026' ha generado un sinfín de comentarios en redes sociales, donde los fans han celebrado la vuelta del "programa del abuelo y el niño". Y sin lugar a dudas, uno de los temas que ha generado controversia ha sido el debut de Gorka Rodríguez como copresentador. En este sentido, son varios los espectadores que siguen criticando que el programa cuente con un comentarista desde la cabina como ya sucediera con Cristinini y con Ángela Fernández.
"De verdad este programa NO necesita 3 presentadores, absolutamente nada en contra de Gorka ni de mi LalaChus pero por cojones ponen tantos presentadores", se quejaba una espectadora en su cuenta de "X".
No obstante, también han sido varios los espectadores del 'Grand Prix' que sí han aprobado el fichaje de Gorka Rodríguez como comentarista y sus chistes.
Otra de las novedades de esta edición de 'El Grand Prix 2026' es el previo que ha creado TVE junto a EuroTV Producciones para comenzar a las 21:45 horas con un contenido previo e inédito. Después de que el año pasado el programa tuviera un preshow que servía simplemente para hacer tiempo hasta el comienzo del programa en prime time, este año se ha optado por crear un formato previo en el que se conocen mejor a los dos pueblos participantes.
Y además se ha estrenado la prueba "Pasión de capitanes" protagonizada por los capitanes de ambos pueblos y los padrinos en la que ganar la "carta dorada". Se trata de una prueba en la que los padrinos tienen que responder a preguntas sobre los pueblos que amadrinan mientras los capitanes van sosteniendo un peso.
Y este previo parece haber convencido mucho a los espectadores. "Me parece super ingenioso que el PREVIO sea una parte más del programa con juegos que decidirán el programa como tal. Ya no es un simple recopilatorio de vídeos", destaca uno de los grandes fans. "Esta primera prueba es curiosa e interesante cuanto menos y una forma diferente de empezar el programa", añadía otro.
Aplausos al regreso de "La Cucaña"
Como era de esperar, otro de los momentos que ha generado muchos comentarios en esta nueva edición de 'El Grand Prix' ha sido el regreso de "La cucaña", una de las pruebas más célebres del concurso. Un juego que vuelve al programa 15 años después tras solucionar los problemas de seguridad que impedían hasta ahora realizarlo.
Así, son muchos los fans que han aplaudido este regreso y que han llevado a que otros incluso se hayan aventurado a pedir la vuelta de otras de las pruebas míticas: los rompe-puertas o los aguadores.
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Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.