El público dicta sentencia al estreno de 'El Grand Prix 2026' en RTVE con un cambio que causa división y una crítica repetida

Tras una larga espera, este lunes ha regresado por fin "el programa del abuelo y el niño" y con él ha empezado oficialmente el verano en televisión. Porque sí, no hay verano sin 'El Grand Prix'. El programa ha vuelto así al prime time de La 1 tras volver a ser uno de los programas más seguidos el año pasado.

Un año más, Ramón García sigue como maestro de ceremonias de 'El Grand Prix' compaginando su trabajo como presentador de 'En compañía' en CMMedia. Pero no está solo. Por segundo año consecutivo, LalaChus, humorista y colaboradora de 'La Revuelta' ejerce de copresentadora del formato.

Además, este año 'El Grand Prix' cuenta con un nuevo copresentador: Gorka Rodríguez. El presentador de 'El despertador' de RNE regresa a La 1 tras haber presentado 'El cazador Stars' para ser el encargado de narrar y comentar cada prueba desde su cabina junto a los padrinos, a LalaChus así como de los vecinos de cada pueblo.

Polinyà (Barcelona) y Cantalejo (Segovia) han sido los dos pueblos encargados de inaugurar esta batalla para convertirse en el pueblo ganador del programa. En total serán 12 las localidades que competirán este año en los seis programas clasificatorios para tratar de colarse en las dos semifinales antes de enfrentarse a la gran final de 'El Grand Prix 2026'.

La audiencia valora el regreso de 'El Grand Prix' y el fichaje de Gorka Rodríguez

El estreno de 'El Grand Prix 2026' ha generado un sinfín de comentarios en redes sociales, donde los fans han celebrado la vuelta del "programa del abuelo y el niño". Y sin lugar a dudas, uno de los temas que ha generado controversia ha sido el debut de Gorka Rodríguez como copresentador. En este sentido, son varios los espectadores que siguen criticando que el programa cuente con un comentarista desde la cabina como ya sucediera con Cristinini y con Ángela Fernández.

¡Tenemos chico nuevo en la oficina! 🙌

¡Bienvenido, @Soy_gorka!

¡Vamos a por el fiestón y el verano de nuestras vidas! ☀️🔥#GrandPrixTVE

⭕️ Directo: https://t.co/ecYtgKfCVR pic.twitter.com/LDev6ej88n — Grand Prix del Verano (@GrandPrix_tve) July 13, 2026

"De verdad este programa NO necesita 3 presentadores, absolutamente nada en contra de Gorka ni de mi LalaChus pero por cojones ponen tantos presentadores", se quejaba una espectadora en su cuenta de "X".

#GrandPrixTVE Está muy bien escuchar los comentarios de Lala Chus y Gorka Rodríguez, pero también estaría bien oír a las gradas animar y reaccionar a las caídas o éxitos de los concursantes...



¿NO? Yo creo que así la prueba gana en diversión, sino se queda muy soso... — Juan de Dios (@JuandePerezBoza) July 13, 2026

Lala y Gorka no dejan hablar a Ramón durante las retransmisiones y eso da mucha rabia #GrandPrixTVE — Danny Sångo 🎪 (@Danidramon_97) July 13, 2026

Lo de la cabina me sobra tanto #GrandPrixTVE — Ricardo🇮🇨🍉🧜🏻‍♀️ (@RicardoGal99983) July 13, 2026

Gorka es muy guay!! pero nadie retransmite y comunica mejor desde esa cabinini que Cristinini. Y PUNCH. #GrandPrixTVE — Valeria 🪽 (@valeriis_93) July 13, 2026

Seguimos con los comentalista en los juegos? No le gusta nada#GrandPrixTVE — ❤⭐Gemma⭐❤ (@la_jerezana7) July 13, 2026

de verdad este programa NO necesita 3 presentadores, absolutamente nada en contra de Gorka ni de mi lalachuz pero por cojones ponen tantos presentadores #GrandPrixTVE — Albert (Taylor's Version) ❤️‍🔥 (@TorturedHeart_) July 13, 2026

#GrandPrixTVE como siempre me sobra Lalachus y el de la pantallita — Chef CIFP Compostela (@Chef_Compostela) July 13, 2026

No obstante, también han sido varios los espectadores del 'Grand Prix' que sí han aprobado el fichaje de Gorka Rodríguez como comentarista y sus chistes.

Me está gustando mucho @Soy_gorka como locutor de los juegos en #GrandPrixTVE



Además, el dúo que forma con @lalachus2 funciona de maravilla.



¡Qué ganas había de @GrandPrix_tve! — M 📺 (@casasola_89) July 13, 2026

#GrandPrixTVE Este año es más entretenido que el año pasado. El nuevo comentarista Gorka creo que se llama es mejor que la de año pasado. Ramón García y Wilbur 🐐. Lalachus sigue siendo un estorbo. — diego250395oficial (@diego250395) July 13, 2026

Gorka y Lalachus pegan mucho siendo pareja de cabinini #GrandPrixTVE pic.twitter.com/NN2u36WjLB — Diego. (@cabriadiego) July 13, 2026

Gracias por poner a Gorka en la cabina así es mucho más agradable! #GrandPrixTVE — 💙🤍Sabina🤍🖤🇪🇸 (@sabinaruiz1) July 13, 2026

Gorka: "Por suerte la barba amortigua un poco el golpe." Me encantan los comentarios 😂😂 #GrandPrixTVE — Valeria 🪽 (@valeriis_93) July 13, 2026

Gorka en la cabina es un si #GrandPrixTVE — Tamara (@Tamara_Novelera) July 13, 2026

los chistes de gorka desde la cabina#GrandPrixTVE pic.twitter.com/CVHpgXj2A6 — tania 🫂 deportivista (@tatiblaugrana) July 13, 2026

Otra de las novedades de esta edición de 'El Grand Prix 2026' es el previo que ha creado TVE junto a EuroTV Producciones para comenzar a las 21:45 horas con un contenido previo e inédito. Después de que el año pasado el programa tuviera un preshow que servía simplemente para hacer tiempo hasta el comienzo del programa en prime time, este año se ha optado por crear un formato previo en el que se conocen mejor a los dos pueblos participantes.

Y además se ha estrenado la prueba "Pasión de capitanes" protagonizada por los capitanes de ambos pueblos y los padrinos en la que ganar la "carta dorada". Se trata de una prueba en la que los padrinos tienen que responder a preguntas sobre los pueblos que amadrinan mientras los capitanes van sosteniendo un peso.

Y este previo parece haber convencido mucho a los espectadores. "Me parece super ingenioso que el PREVIO sea una parte más del programa con juegos que decidirán el programa como tal. Ya no es un simple recopilatorio de vídeos", destaca uno de los grandes fans. "Esta primera prueba es curiosa e interesante cuanto menos y una forma diferente de empezar el programa", añadía otro.

Me parece super ingenioso que el PREVIO sea una parte más del programa con juegos que decidirán el programa como tal. Ya no es un simple recopilatorio de vídeos #GrandPrixTVE — Adrián Vega 📺 (@AdrianVegaTV) July 13, 2026

#grandprixtve

30 minutitos de Pre Show (presentacion de Ramón con Micro de Mano) y han metido en el Pre esta prueba de la carta de Oro... Es un acierto porque antes de la Cabecera pués es una prueba importante, va a empezar a las 22:15 clavadas nuestra amada cabecera... — CÉSAR REY (@CesarReyMadrid) July 13, 2026

Pues el pre-show por fin ha sido divertido y tiene pinta de que Boris se va a robar el show, como siempre. #GrandPrixTVE — Loud Kuyuki 🏳️‍⚧️ Hiatus por calor (@Loudkuyuki) July 13, 2026

Está primera prueba es curiosa e interesante cuanto menos y una forma diferente de empezar el programa #GrandPrixTVE — Daniel ( jughead ) (@inza_daniel) July 13, 2026

Mejora sustancial respecto a la temporada pasada en horario de comienzo, ritmo del programa, grafismos, etc #GrandPrixTVE — Sergioshi ⚡🖤 MⱯYHEM (@Sergio_Yoshi) July 13, 2026

Aplausos al regreso de "La Cucaña"

Como era de esperar, otro de los momentos que ha generado muchos comentarios en esta nueva edición de 'El Grand Prix' ha sido el regreso de "La cucaña", una de las pruebas más célebres del concurso. Un juego que vuelve al programa 15 años después tras solucionar los problemas de seguridad que impedían hasta ahora realizarlo.

Por petición popular, ha vuelto uno de los grandes clásicos de los 90. 🥹🙌

Disfruten… ¡Llega La Cucaña!#GrandPrixTVE

⭕️ Directo: https://t.co/2GMl625Dk9 pic.twitter.com/n1LtqFXUi6 — La 1 (@La1_tve) July 13, 2026

Así, son muchos los fans que han aplaudido este regreso y que han llevado a que otros incluso se hayan aventurado a pedir la vuelta de otras de las pruebas míticas: los rompe-puertas o los aguadores.

Esto es HISTÓRICO, el regreso de una prueba mítica, de siempre y que nos encanta a todos.



Que felicidad el volver a ver la cucaña encima como primer juego de esta nueva temporada 2026. #GrandPrixTVE pic.twitter.com/hDCzpxnfhA — Mario Sierra 🇪🇸 (@Mario_SR20) July 13, 2026

La cucaña ha vuelto al Grand Prix una prueba mítica que se echaba de menos ....!#GrandPrixTVE — Irene 💫 (@SrtaMadridista_) July 13, 2026

La cucaña mi prueba favorita por siempre!!! 🤩



Ojalá hubieran puesto la mítica canción de ésta prueba #GrandPrixTVE — Siempre Adara ✈️💜🦁 (@MuchaAdara) July 13, 2026

A mi me faltan los aguadores pero bueno con la cucaña,la patata caliente y los troncos locos me conformo #GrandPrixTvE — Diego (@Dugus_85) July 13, 2026

¡Vuelve la cucaña! Ya sólo faltan las manos a la carta, la peluca, los rompepuertas...🙄 #GrandPrixTVE — Javi Wan Kenobi🤓 (@MaestroBetico) July 13, 2026

Me encanta que hayan recuperado La Cucaña, juego mítico #GrandPrixTVE — Laia (@laieta_87) July 13, 2026

Cucaña, patata caliente y troncos locos, esto sí que es el Grand Prix de toda la vida!#GrandPrixTvE — Ismael 💙 (@Ismaaruuiz) July 13, 2026