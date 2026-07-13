Cuántos programas tiene en total 'El Grand Prix 2026' y qué 12 pueblos participan este año en el concurso de RTVE

Ahora si que podemos decir que arranca el verano. Tras una larga espera y una intensa promoción, 'El Grand Prix' regresa este lunes a TVE con el estreno de su nueva edición, que reunirá a 12 pueblos de toda España en una competición cargada de humor, emoción y pruebas inolvidables.

Un año más, Ramón García ejercerá de maestro de ceremonias junto a Lalachus y Gorka Rodríguez, que debuta como copresentador en relevo de Ángela Fernández. Tampoco faltarán Wilbur y la mascota del concurso, la Vaquilla.

Polinyà (Barcelona) y Cantalejo (Segovia) serán los encargados de inaugurar la competición de 'El Grand Prix 2026'. El municipio catalán contará con el apoyo de la humorista Valeria Ros, mientras que la localidad segoviana estará apadrinada por Boris Izaguirre. Ambos equipos lucharán por comenzar con buen pie y clasificarse para semifinales.

Los 12 pueblos que participarán en 'El Grand Prix 2026'

Esta edición de 'El Grand Prix' enfrentará como decimos a 12 pueblos, de modo que habrá seis programas clasificatorios, las dos semifinales y la gran final. En total 9 galas que La 1 emitirá en la noche de los lunes a partir de las 21:45 horas con un previo especial en el que se conocerá mejor a los pueblos participantes y competirán por el comodín.

Los duelos de esta edición de 'El Grand Prix 2026' serán los siguientes:

Cantalejo (Castilla y León) – Polinyà (Cataluña)

Zumarraga (País Vasco) – Balanegra (Andalucía)

San Juan de la Rambla (Canarias) – Quintanar del Rey (Castilla-La Mancha)

Altura (Comunidad Valenciana) – Pradejón (La Rioja)

Serranillos del Valle (Comunidad de Madrid) – Pravia (Asturias)

Blanca (Murcia) – Muros (Galicia)

Una edición llena de novedades

'El Grand Prix' regresa a TVE con muchas novedades. Una de ellas es la incorporación de Gorka Rodríguez, presentador de 'El despertador' de RNE como nuevo copresentador del concurso junto a Lalachus y el propio Ramón García.

Otro de los cambios llega con el previo que antecederá a la gala y que llevará por título 'Grand Prix Presenta'. En él, podremos conocer mejor a cada uno de los pueblos participantes en cada entrega del programa y además los padrinos competirán en una prueba para conseguir la Carta Dorada.

Asimismo, tras la petición de los fans de 'El Grand Prix', el concurso recupera una de las pruebas más célebres del formato: La Cucaña. También con ayuda de Lalachus y de todo el equipo se recuperará el espíritu de los 90 con las cortinillas que tenía el programa.

'El Grand Prix' volverá a contar con pruebas míticas como ‘La patata caliente’, ‘Los troncos locos’, ‘Los bolos’ o ‘El diccionario’, junto a nuevas propuestas diseñadas para poner a prueba la habilidad, coordinación y sentido del humor de los participantes.