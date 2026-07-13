La histórica prueba de 'El Grand Prix' que regresa a RTVE 15 años después tras prohibirse por problemas de seguridad

Durante años, el verano era sinónimo de los posados de Ana Obregón y del "programa del abuelo y el niño". Si la actriz y presentadora sorprendía hace unos días anunciando un nuevo posado, ahora es 'El Grand Prix' el que regresa a la parrilla veraniega de La 1 por cuarto año consecutivo.

Así, La 1 estrena este lunes, 13 de julio a partir de las 21:45 horas una nueva temporada de 'El Grand Prix' con Ramón García como maestro de ceremonias junto a LalaChus y Gorka Rodríguez, que debuta como copresentador del programa en sustitución de Ángela Fernández. Tampoco faltarán Wilbur y la vaquilla.

Con la vuelta de 'El Grand Prix' regresan los troncos locos, las caídas, los superbolos, la patata caliente, los pingüinos matemáticos, el baloncesto en pañales, entre otras pruebas. Pero además este año, vuelve una de las pruebas más míticas del concurso y que llevaba sin hacerse desde hace 15 años.

Hablamos de "La cucaña". Se trata de un juego en el que los participantes de cada pueblo tienen que trepar por un poste de cinco metros de altura para alcanzar uno de los jamones que se encuentra en la cima en el menor tiempo posible y antes que su rival. Así, el equipo que más jamones hubiera conseguido al final del tiempo era el ganador del reto.

La mítica prueba del 'Grand Prix' que regresa tras desaparecer por motivos de seguridad

"La cucaña" era posiblemente uno de los juegos más populares de 'El Grand Prix' junto a "los troncos locos", "la patata caliente" y los "super bolos". Sin embargo, la prueba desapareció y no ha formado parte de las tres últimas temporadas que ha emitido TVE por cuestiones de seguridad.

Fue en 2024 cuando Carlo Bosserman, uno de los creadores y productores del concurso, aseguró que estaban trabajando en poder recuperar la célebre prueba. El motivo por el que hasta ahora había quedado descartado su regreso es por la normativa que obliga a que toda aquella persona que suba a una altura superior o igual a dos metros tiene que llevar un arnés. Algo que lo hacía imposible porque los concursantes se van relevando según van consiguiendo jamones o si deciden no continuar, por lo que tener que ir cambiando el arnés de participante en participante dificultaba su ejecución.

Sin embargo, ahora dos años después de aquella declaración, parece que 'El Grand Prix' ha encontrado alguna solución para poder llevar a cabo esta prueba con total normalidad. Cabe destacar que tal y como se aprecia en la fotografía que ha compartido TVE de dicha prueba se observa como los dos participantes de Polinyá (Barcelona) y Cantalejo (Segovia) llevan dicho arnés. Un regreso que sin duda deleitará a los fans del concurso que llevaban años pidiendo el regreso de "La cucaña".