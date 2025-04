David Broncano y Lalachus regresan a Movistar Plus+ inesperadamente tras su traición con TVE en este formato

Desde que David Broncano y su equipo cortaron lazos con Movistar Plus+ al mudarse a TVE con 'La Revuelta', el humorista se ha mantenido fuera del radar de la que fue su casa televisiva durante siete temporadas. Sin embargo, la plataforma ha anunciado por todo lo alto el regreso del presentador junto a Lalachus a uno de sus espacios estrella.

La salida del cómico de Movistar Plus+ tras siete años acumulando programas en 'La Resistencia' no fue plato de buen gusto para la plataforma. Tras su desembarco en la cadena pública en septiembre, la compañía decidió mantener en su programación el canal 24 horas del espacio de Broncano emitiendo reposiciones de las populares entrevistas del humorista.

David Broncano y Lalachus visitan 'Ilustres Ignorantes' de Movistar Plus+

Eso, sumado a la disputa por el logotipo y el nombre del programa, que continúan bajo la propiedad de Movistar Plus+, pudiendo reiniciar 'La Resistencia' con un nuevo presentador y elenco, parecía haber marcado un final desagradable entre ambas partes. Sin embargo, tanto la plataforma como David Broncano parecen haber alzado la bandera blanca con su regreso a uno de los programas más longevos de su catálogo.

Movistar Plus+ ha compartido que el humorista ha visitado junto a Lalachus el programa 'Ilustres ignorantes', presentado por Javier Coronas, en una entrega que ya está disponible en la plataforma. "Solo quería decir que estoy muy contento, es que he venido muchas veces. Pero estoy muy contento de volver años después porque hacía tiempo que no venía al que es, en mi opinión, el programa de comedia más influyente de España en décadas", ha sentenciado el presentador de La 1 sobre este espacio que acumula 18 temporadas.

"Os agradezco mucho que me hayáis traído aquí otra vez. Lo pienso de verdad eh", asegura David Broncano en el vídeo promocional adelantado por Movistar+, en el que se puede ver en la mesa del espacio con Lalachus al otro extremo. Así, los dos rostros estrella de 'La Revuelta' abandonan los dominios de TVE para regresar a la que tantos años fue su casa televisiva.

Las rencillas de Movistar Plus+ con 'La Revuelta'

El anuncio oficial se ha producido a través de la cuenta de Instagram de Movistar Plus+, la cual antes pertenecía a 'La Resistencia'. Este fue otro de los "castigos" que la plataforma propinó al humorista tras su salida, al reconvertir el perfil que solía albergar el contenido del popular espacio en su nuevo canal oficial para promocionar todos sus formatos. Cabe destacar que Broncano y su equipo acumulaban más de 3 millones de seguidores en dicha cuenta, la cual ha descendido hasta los 2.8 millones.