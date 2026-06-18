Risto Mejide responde así a los que dicen que está en el bando anti-PSOE o anti-PP y denuncia el intento de censura en 'Todo es mentira'

Risto Mejide es poco dado a conceder entrevistas, pero ha hecho una excepción con Noor Ben Yessef. El publicista ha sido el último invitado de su podcast 'Acento Noor', y el presentador de 'Todo es mentira' ha destapado las presiones políticas a las que se enfrenta a diario en su programa de Cuatro, con llamadas de altos cargos para alterar la escaleta.

"Alguna llamada ha intentado colarse dentro del programa. Me acuerdo una en concreto de una política que estaba sentada en la mesa y que su jefa de gabinete o de comunicación intentó condicionar los contenidos del día porque dijo que llevábamos contenidos muy caribeños, anecdóticos o banales, porque le estábamos dando al PSOE", cuenta el comunicador catalán.

Ante semejante situación, Risto Mejide optó por la transparencia y denunció lo sucedido ante la audiencia: "Me lo dijo el director y en directo se lo casqué a la política en cuestión. Le dije: '¿Te está gustando el programa? Es que ha llamado tu jefa de gabinete… que sepas que vamos a seguir hablando de lo que nos de la gana'. Fue un momento muy tenso", confiesa.

Además, el publicista también defiende la dureza de sus entrevistas, recordando recientes encontronazos, como el protagonizado con Pedro Gullón, secretario de Estado de Sanidad. "Cuando estoy presentando soy, de alguna forma, el defensor del espectador. Si yo dejo pasar que un político preguntándole por una cosa me responda a otra, a quien está engañando es al espectador. No me trate de imbécil, porque está tratando de imbécil a dos millones y medio de personas que pasan todos los días por el programa. Me parece muy bien exponer a las personas que no faltan al respeto", asegura con contundencia.

Risto Mejide confiesa el único motivo por el que dejaría 'Todo es mentira'

Risto Mejide en 'Todo es mentira'.

A raíz de esto, Risto Mejide deja claro que él no está en ningún bando: "Cuando dicen que soy anti-PP tienen razón. Cuando dicen que soy anti-PSOE, todos tienen razón. Mi trabajo consiste justamente en ser 'anti-todos'. El que es facha piensa que soy rojo y el que es rojo piensa que soy facha". Acto seguido, reveló la única condición por la que dejaría 'Todo es mentira': "El día que mi madre, que es la persona que me ha parido, sepa a quién voto, que todavía hoy no lo sabe, ese día dejaré el programa".

En otro orden de cosas, el presentador de Mediaset también abordó el tema de la delincuencia: "Yo soy de Barcelona. En Barcelona hay un problema evidente de inseguridad ciudadana. Hablas con cualquiera, vote lo que vote, y te lo dice". Eso sí, rechaza categóricamente los discursos simplistas que asocian este problema directamente con la inmigración. Según él, el verdadero germen de la delincuencia está en dos factores: la pobreza y la juventud vulnerable: "Arregla la vulnerabilidad, arregla la desigualdad que hay en este país y arreglarás la delincuencia. Eso es lo que falta, sobran dogmas de fe".

A raíz de lo expuesto por Risto Mejide, Noor Ben Yessef, presentadora del informativo matinal de Antena 3, aprovechó la "terapia improvisada" con el publicista para confesar las amonestaciones que ha recibido en la mesa de informativos por decir lo que piensa. Y en concreto recuerda la polémica generada por las declaraciones de un concejal socialista en Navidades: "Hizo un villancico supermachista. Yo tenía que dar paso al vídeo y tenía una cara de asco que desde el control me estaban diciendo por el pinganillo: 'Noor, controla las caras'. Siento que por estar en informativos, por ser joven y por ser mujer, tengo que controlar mucho más que otros compañeros", sentencia la periodista.