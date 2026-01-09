El sorprendente nuevo trabajo de la periodista Noor Ben Yessef tras su abandono de 'Antena 3 Noticias'

Noor Ben Yessef sorprendió a los espectadores más fieles de 'Noticias de la mañana' el pasado martes 6 de enero comunicando su marcha del informativo de Antena 3 tras cuatro años en la redacción. Sin embargo, lejos de despedirse de Atresmedia, la periodista solo ha cambiado de espacio televisivo en la mañana, pues este miércoles debutó como nueva redactora de 'Espejo Público'.

"Somos un equipo muy pequeño y nos hemos sabido apoyar, soportar, dar ánimos, admirar, regañar, siempre con cariño y respeto. El crecimiento profesional en este informativo ha sido increíble. No puedo estar más orgullosa del informativo que hacemos entre todos", expresó la comunicadora en su post de despedida vía Instagram antes de conducir la edición matinal de 'Antena 3 Noticias' por última vez este martes.

Noor Ben Yessef se estrena en 'Espejo Público' tras su salida de 'Noticias de la mañana'

Así, sin ninguna pista de cuál sería su próximo destino televisivo o si seguiría su carrera fuera del grupo de San Sebastián de los Reyes, Noor Ben Yessef guardó silencio en sus redes hasta este miércoles, cuando se ha estrenado en 'Espejo Púbico' junto a Susanna Griso. Fue durante el primer bloque del matinal dedicado a política nacional e internacional cuando la comunicadora conectó desde la redacción del programa para ampliar detalles sobre el plan de Donald Trump con Groenlandia.

Noor Ben Yessef en 'Espejo Público'

De esta forma, mientras que los colaboradores habituales de la mesa política del matinal debatían sobre la problemática internacional ante la posible invasión estadounidense de la isla, la que fue sustituta de Manu Sánchez en 'Noticias de la mañana' apareció en varias ocasiones para explorar otros temas de actualidad como el 'Delcygate'.

Poco después, la propia Noor Ben Yessef compartía con sus más de 196.000 seguidores en Instagram parte de sus apariciones en el espacio de Antena 3 con una frase que resumía su debut: "Mañana intensa, pero menos madrugadora". De esta forma, la periodista continúa su trayectoria profesional ligada a Atresmedia, donde se ha desarrollado desde que concluyó sus estudios en la Universidad de Sevilla.

Cabe recordar que la presentadora formó parte de 'Espejo Público' durante tres meses en 2019, pero ha sido en 'Noticias de la mañana' donde más ha conseguido destacar dentro de Antena 3 siendo copresentadora del informativo matinal durante casi cuatro años.