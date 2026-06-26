Ion Aramendi se postula para presentar 'El Rosco' en Telecinco y encabezar la batalla frente a 'Pasapalabra'

Quedan pocos días para que Ion Aramendi regrese a las tardes de Telecinco con 'El verano se mueve', el nuevo formato que conducirá junto a Quique Quintana y que encabeza la renovada programación de verano de Telecinco. Y tras el anuncio de que Mediaset ya se encuentra trabajando en un concurso que incorpore la querida prueba de 'El rosco' que el Tribunal Supremo ha arrebatado a Antena 3, el presentador vasco no ha tardado en postularse como presentador.

"Hacer cada viernes un programa en un sitio distinto de España me parece maravilloso. Y sobre todo en sitios playeros. La gente en España mola, así que nosotros saldremos a la calle para que ellos mismos sean los protagonistas", ha comenzado desvelando en una entrevista para Bluper sobre el nuevo formato para las tardes de Telecinco, que contará con un amplio elenco de colaboradores y multitud de temáticas: desde corazón, pasando por salud, tendencias y hasta historias humanas.

Ion Aramendi se postula para presentar 'El rosco' de Telecinco: "Es la prueba de concurso más acojonante que hay"

Así, Ion Aaramendi ha aprovechado para reivindicar la temporada estival como "campo libre" para probar el funcionamiento de nuevos formatos e ideas. "Hay presupuestos todo el año, pero llega el verano y ya no hay, exceptuando si tienes un futbolazo. Así que sí, se había perdido un poco el tema de banco de pruebas", ha lamentado el presentador, celebrando por otro lado esta nueva oportunidad.

Ha sido entonces cuando se ha pronunciado sin reparo sobre el nuevo concurso de Telecinco que recuperará 'El rosco' años después de perder los derechos de emisión de 'Pasapalabra'. "Yo digo sí a todo siempre", ha señalado cuando le han preguntado si se pondría al frente de este nuevo proyecto que previsiblemente competirá con el concurso líder de audiencias encabezado por Roberto Leal.

"Es la prueba de concurso más acojonante que hay", ha asegurado Ion Aramendi sobre la popular prueba final, que ha puesto punto y final a su historia en Antena 3 tras la decisión del Tribunal Supremo de retirarla de forma inmediata. De esta forma, todas las emisiones que contenían 'El rosco' y cualquier referencia a este en el concurso se han eliminado por completo, dando paso a 'AlaZ', el nuevo reto con el que los concursantes se disputan el bote cada día.

Sin extenderse más sobre su posible regreso a la franja de rivalidad con 'Pasapalabra', terreno que no frecuenta desde la cancelación de 'Reacción en cadena' en julio de 2025, el presentador ha elevado las expectativas sobre 'El verano se mueve'. "Un programa en directo por la tarde siempre es muy jugoso. Cuando me contaron la idea, me interesó todavía más. Lo que mola es hacer algo distinto sobre el papel. Seguramente vamos a encontrar un camino interesante", ha adelantado.