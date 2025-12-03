HBO Max anuncia la renovación de la serie 'Furia' con nuevo reparto tras ser la más vista desde 2021

Ha sido sin lugar a dudas una de las series revelación del 2025. Y por ello, HBO Max no ha dudado en anunciar este miércoles la renovación de 'Furia' por una segunda temporada que contará con un nuevo reparto protagonista y que incluirá algunos sonados regresos.

Así, la serie creada y dirigida por Félix Sabroso y producida por Producciones Mandarina ('De Viernes', 'En boca de todos') volverá a la plataforma con sus nuevos capítulos en 2026.

La renovación de 'Furia' llega después de que la ficción se haya convertido en la serie más vista de la plataforma en España desde 2021, solo por detrás de 'La Casa del Dragón' y 'The Last of Us'.

En una nota de prensa enviada por HBO Max, Félix Sabroso explica el motivo por el que ha decidido apostar por un nuevo reparto de actrices como protagonistas de su segunda temporada. "Creo que 'Furia' tiene una mirada muy auténtica y era más arriesgado y honesto ofrecer nuevas propuestas para que la historia siguiera corriendo con la misma fortaleza. Aun así, no quiero perder a algunos de los personajes más queridos de la primera entrega", defiende.

En este sentido, cabe recordar que la primera temporada de 'Furia' reunió un elenco de lujo encabezado por Carmen Machi, Candela Peña, Cecilia Roth, Nathalie Poza y Pilar Castro. Las actrices han conseguido el premio especial del jurado al elenco protagonista en los Rose d’Or europeos que otorga la UER destacando cada año a las mejores producciones en televisión, así como también del Premio Ondas a Mejor interpretación femenina para las cinco protagonistas junto a Claudia Salas y Ana Torrent.

Además, la ficción de HBO Max acumula nominaciones a los Premios Feroz (Mejor serie de comedia, Mejor guion de serie y Mejor actriz para Candela Peña), Premios Forqué (Mejor interpretación femenina para Candela Peña) y Premios Iris (Mejor actriz para Candela Peña y Mejor dirección de ficción para Félix Sabroso), así como tres nominaciones en los Premios El Televisero (Mejor Ficción, Mejor actriz para Candela Peña y para Carmen Machi).

¿De qué va 'Furia', la serie de HBO Max?

'Furia' es un retrato contemporáneo de cinco mujeres: cinco personajes femeninos que lideran este drama sorpresivo, realista e intenso. Cinco mujeres dispuestas a todo ante situaciones límite como extorsión, opresión, engaño, exclusión o manipulación en un único universo compartido, contemporáneo, articulado alrededor de cinco conflictos que se desarrollarán como un efecto mariposa, uno como consecuencia del otro. Así hasta llegar a catarsis compartidas. Un retrato caleidoscópico del momento social actual con altas dosis de ironía y humor.