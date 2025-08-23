La imperdible serie española de HBO Max de solo 8 capítulos que está Top 1 y es de lo mejor de su historia

Ha sido una de las últimas series españolas en llegar a las plataformas este verano y parece que sin duda está gustando al público. O eso se puede deducir al ver que se ha colado en el TOP 1 de lo más visto en HBO Max. Hablamos de 'Furia', la serie creada por Félix Sabroso, quien fuera guionista de 'La que se avecina'.

Justo cuando HBO Max ha lanzado este viernes su octavo y último episodio, la serie sigue situada entre los contenidos más vistos de la plataforma. Y es que aunque no ha hecho demasiado ruido en redes sociales, parece que 'Furia' ha convencido a los usuarios del streaming.

'Furia' es una producción de Producciones Mandarina ('De Viernes', 'En boca de todos') y está protagonizada por cinco de las mejores actrices de nuestro cine y nuestra televisión como son Carmen Machi, Candela Peña, Cecilia Roth, Nathalie Poza y Pilar Castro.

Cabe decir que además 'Furia' es ideal para consumir en maratón pues está compuesto de ocho episodios de 30 minutos de duración, por lo que se puede disfrutar de ella en una sola tarde o noche si así se desea.

¿De qué va 'Furia', la serie de éxito de HBO Max?

Imagen del capítulo 8 de 'Furia' / Fuente: HBO Max

'Furia' es un retrato contemporáneo de cinco mujeres: cinco personajes femeninos que lideran este drama sorpresivo, realista e intenso. Cinco mujeres dispuestas a todo ante situaciones límite como extorsión, opresión, engaño, exclusión o manipulación en un único universo compartido, contemporáneo, articulado alrededor de cinco conflictos que se desarrollarán como un efecto mariposa, uno como consecuencia del otro. Así hasta llegar a catarsis compartidas. Un retrato caleidoscópico del momento social actual con altas dosis de ironía y humor.

Marga (Carmen Machi) es una snob artista cuyo marido, Roberto (Alberto San Juan), la engaña con su asistenta, Tina (Claudia Salas), y la ha dejado embarazada. Vera (Pilar Castro), una cocinera mediática, se ve obligada a cerrar su negocio por los ataques de un incisivo crítico. Nat (Candela Peña), una dependienta de alta moda, ve su puesto de trabajo amenazado cuando sus jefes empiezan a contratar a gente más joven.

Adela (Nathalie Poza) y su anciana madre están a punto de ser desahuciadas por su cruel casero. Victoria (Cecilia Roth), una actriz porno olvidada de los 70, recibe una oferta de trabajo que podría haber sido su regreso, pero resulta ser un engaño. Las situaciones difíciles de las cinco mujeres, conducidas al límite, las obligan a buscar venganz​a.

Sinopsis del capítulo 8 - "Esperanzas")

Después de un encuentro inesperado con Marga, Tina regresa a la casa de su antiguo jefe, bajo varias condiciones. Más tarde, Nat vuelve a encontrarse con Rosa, Adela encuentra un nuevo propósito y Victoria y Vera tienen regresos triunfales a la televisión.