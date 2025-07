Entrevistamos a las protagonistas de 'Furia', la serie de HBO Max de la que todo el mundo habla

HBO Max desata su 'Furia': sátira, drama social y un reparto de lujo en su nueva serie original en España. La plataforma ha estrenado esta ficción de Producciones Mandarina con dirección de Félix Sabroso, que se presenta como una de las grandes apuestas del año. Con un enfoque mordaz y emocional, la serie retrata a cinco mujeres al borde del colapso, atrapadas en un sistema que las asfixia y las empuja a cruzar líneas morales. La narrativa, dividida en episodios de media hora con alma cinematográfica, combina crítica social, humor negro y una estética tan cuidada como potente.

En el núcleo de esta historia coral brillan Cecilia Roth, Pilar Castro y Nathalie Poza, tres intérpretes en estado de gracia que encarnan a mujeres muy distintas pero igualmente atrapadas por la precariedad, la decadencia y la desilusión. Cecilia Roth da vida a Victoria, una antigua actriz de cine erótico que recibe una oferta sospechosa de regreso a la fama; Pilar Castro interpreta a Vera, una chef mediática arruinada por una mala crítica; y Nathalie Poza encarna a Adela, una mujer desempleada que enfrenta un desahucio junto a su madre. Sus personajes no son heroínas ni mártires, sino figuras contradictorias que oscilan entre la furia y la resignación.

'Furia' no cae en discursos simplistas ni en el empoderamiento de manual. Las protagonistas no solo son víctimas del sistema, también participan —consciente o inconscientemente— en su perpetuación. La serie se convierte así en un espejo incómodo y necesario, donde cada capítulo revela nuevas capas de estas mujeres y sus entornos. A través de múltiples perspectivas, la ficción dibuja una sociedad neurótica que anestesia, somete y expulsa. Las historias están entrelazadas y avanzan en un montaje ágil que, según sus propias actrices, logra condensar cine puro en apenas treinta minutos.

Lo que distingue a 'Furia' es precisamente su complejidad. Lejos de clichés o caricaturas, sus personajes están llenos de matices, atrapados en contradicciones que los hacen profundamente humanos. Las actrices coinciden en que sus papeles no buscan agradar, sino sacudir al espectador desde la verdad emocional. No hay redención fácil, pero sí una invitación clara: mirar de frente al caos, a nuestras responsabilidades y a los mecanismos que sostenemos sin darnos cuenta. Una obra coral y rabiosa que, sin moralinas, lanza un grito sutil pero contundente sobre el mundo. Desde El Televisero, hemos podido hablar en exclusiva con sus protagonistas sobre esta radiografía afilada de nuestro presente.

Contadnos brevemente quiénes son vuestros personajes en 'Furia'.

NATHALIE - Es difícil definirlo, porque lo interesante de la serie, por poner un poquito en situación a todo el mundo, es lo caleidoscópica que es. Es verdad que cada una tiene la responsabilidad de una historia muy particular, muy meticulosamente trabajada y rodada y contada, pero forma parte de un cuadro que retrata.

PILAR - Un poco la decadencia del sistema. Cada una desarrollamos un tema dentro de eso. Entonces, yo creo que definir nuestros personajes en algo complicado.

CECILIA - Es contar la serie entera.

PILAR - Sí, porque si no va a quedar como muy simple, pero bueno.

NATHALIE - Es una serie más bien sociológica en el sentido de que, de alguna manera, para mí, que la he visto entera, es como un espejo de lo que somos, de lo que dice Pilar, la decadencia de un sistema, pero en el que participamos todos, de ahí esa furia contenida. Por mi parte, por ser breve, quizás los capítulos de Candela Peña y el mío, son personajes que pertenecen a un estrato social más bajo. Es cierto que la serie arranca con el capítulo de Carmen y el de Pilar, que son mujeres que pertenecen a un estatus más privilegiado.

CECILIA - Yo también...

NATHALIE - Pero es verdad que al formar parte de nuestro gremio, porque es una actriz, el personaje es quizás otro asunto, pero es cierto que en el capítulo 2 y en el cuatro hay algo de barrio, hay algo de realidad social y un tono diferente, porque si hay una cosa que ha hecho Félix, que es brillante, es tocar muchos tonos, parece que estás viendo cine poliédrico.

CECILIA - Yo creo que se va contando la serie a lo largo de los capítulos, porque están encadenadas las situaciones y ves la situación desde una cámara, desde un punto de vista, desde un personaje y luego, desde otro personaje, en el capítulo 3. Entonces, para mí, se van desarrollando todos los personajes a lo largo de la serie, vas entendiendo detalladamente cuando la serie termina, quién es quién y cuál es cuál.

PILAR - Lo que pasa es que cada personaje desarrolla un tema de la sociedad, o sea, el de Carmen es como el arte, Candela es la moda, yo soy la alta cocina y las redes sociales y el mundo wellness.

NATHALIE - A mí me fascina el capítulo de Pilar porque es esta cosa también de a qué nos agarramos para anestesiarnos en este mundo. Parece que una de las grandes adicciones es el mundo de lo sano, de la salud y con las mejores intenciones, el personaje se ve atrapado en un asunto, en un sistema que te asfixia.

CECILIA - Es que todas estamos asfixiadas.

NATHALIE - Estamos todas asfixiadas, pero todas formamos parte, somos responsables de esa propia investigación.

CECILIA - Yo creo que no somos responsables, yo creo que somos víctimas absolutamente.

PILAR - Bueno, yo creo que somos víctimas y verdugos.

CECILIA - Víctimas y verdugos de quién creemos que nos hizo víctimas.

PILAR - Hay algunos que son más víctimas y otros son más verdugos. Es que es como la vida misma, está lleno de contradicciones, por eso son tan interesantes los personajes porque están llenos de contradicciones y a la hora de crearlos eso ha sido un valor maravilloso para nosotras.

NATHALIE - A mí me gusta mucho algo de la serie que es que pone en el centro de la escena a las mujeres, son personajes femeninos, pero tampoco las empodera de una manera banal y falsa.

Todos los personajes, cuando digo que son responsables, son mujeres maduras, que no toman, en el caso por ejemplo de Adela, no toman las riendas de su vida también porque son víctimas de una educación, de una sociedad asfixiante. En el caso de mi personaje vive en una situación de mucha precariedad, está en un momento de mucha angustia, pero también es cierto que no toma la decisión de cambiar, sino que también participa de un sistema que es tramposo. Y eso me parece muy interesante, que no nos salven, que nos podamos mirar en el espejo de una serie que nos dice: "Poneos la pila", que no es solamente es: "Cómo está el mundo de mal, qué mal funciona la sociedad, qué víctimas somos de algo que nos tiene asfixiados, el Estado, en fin, el sistema en sí...". Sí, podemos quejarnos contra lo que no funciona, pero es un buen momento para tomar decisiones y para responsabilizarnos de lo que podemos.

CECILIA - Que no tenemos muchos las riendas de nuestras propias vidas, porque las tiene otra persona que te controla, te domina y te victimiza de alguna manera, o porque el personaje decide no tomarlas porque tiene miedo. Y pasa todo el tiempo contradictoriamente en casi todos los personajes.

PILAR - Y luego hay algo muy real que nunca se nos retrata así y es que, ya lo he dicho otra vez, estamos llenos de contradicciones y hay una parte neurótica y vivimos en una sociedad neurótica. Eso no quiere decir que los personajes estén locos. Porque si nos miramos todos con lupa, seguramente todo el mundo nos llama locas.

CECILIA - No son psicóticas, ni psicópatas, están en un estado de furia neurótica.

PILAR - Sí, sí, pero es que la vida ahora mismo es neurótica. Hay una cosa en 'Furia' que yo creo que no se puede resumir. Son mujeres furiosas o son víctimas, porque es generalmente como nos retratan. Vengadoras o si no buenas. Yo creo que lo bueno de 'Furia' es que está lleno de matices todos los personajes y todos son diferentes.

NATHALIE - Y luego hay algo muy hermoso que tal y como está estructurada cada capítulo, parece una película. Yo cuando lo vi pensé: "Es imposible que en media hora se pueda hacer cine". Se puede. Lo que ha hecho es cine. Yo pensaba Estará acelerado, seguramente estará montado con un ritmo televisivo que muchas veces nos impide contar de manera sutil y no, en los diálogos, en la manera de rodar, en el vestuario, está lleno de detalles y parece que esa media hora se convierte en algo parece que dura más.