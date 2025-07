Carmen Machi habla en exclusiva de su "catarsis" en 'Furia', la nueva serie española de HBO Max

HBO desata su 'Furia', un thriller emocional con sello español y un reparto de lujo. La plataforma ha estrenado 'Furia', su nuevo gran proyecto de ficción original en España. Bajo la dirección de Félix Sabroso, la serie aterriza con fuerza y promete agitar al espectador con una historia cargada de tensión, oscuridad emocional y giros inesperados. Producida por Producciones Mandarina, la serie cuenta con un elenco encabezado por Carmen Machi, Candela Peña, Nathalie Poza, Pilar Castro y Cecilia Roth, en una apuesta que combina crítica social, drama psicológico y una potente mirada femenina.

En 'Furia', varias mujeres de distintos mundos sociales se ven empujadas al límite por la traición, el desprecio y la precariedad. Marga, una artista esnob, descubre que su marido Roberto, un directivo de televisión, mantiene una relación con su joven asistenta Tina, a la que ha dejado embarazada. A su alrededor, la chef mediática Vera pierde su negocio; Nat, dependienta de moda, teme ser reemplazada por empleadas más jóvenes; y Adela, madre de Tina, enfrenta un inminente desahucio. En el mismo edificio vive Victoria, una actriz olvidada que cae en una trampa disfrazada de regreso a la fama. Unidas por la frustración y la rabia, estas mujeres cruzan líneas morales para vengarse del sistema que las margina, en una sátira feroz sobre la furia femenina y la supervivencia en una sociedad implacable.



Carmen Machi y Claudia Salas lideran el poderoso reparto de 'Furia', la nueva apuesta de HBO. El rostro veterano y consolidado de Carmen Machi se une al talento emergente y magnético de Claudia Salas. El reparto encarna con intensidad unos personajes cargados de contradicciones, atrapados entre el privilegio y la desesperación. La química entre Machi y Salas marca el pulso emocional de esta historia que ya apunta a convertirse en uno de los grandes títulos del año.



Supervivencia, ambición y rabia contenida: así viven Carmen Machi y Claudia Salas a sus personajes en esta serie puesto que no se limita a mostrar mujeres "enfadadas", sino que explora el estado emocional extremo que emerge cuando no hay salida. Carmen Machi interpreta a Marga, una mujer de clase alta convencida de su propia bondad, mientras que Claudia Salas da vida a Tina, una joven ambiciosa que no se detiene ante nada para ascender. Ambas actrices destacan en esta entrevista exclusiva con El Televisero la profundidad psicológica y la evolución dramática de sus personajes, atrapados en un entorno donde la furia se convierte en una herramienta de supervivencia. Según ellas, la serie va más allá del estereotipo femenino y lleva el conflicto "hasta el final".

Carmen Machi y Claudia Salas, contadnos quiénes son vuestros personajes en 'Furia'.

CARMEN - Mi personaje es una señora, artista conceptual, es bastante snob, adinerada, que tiene una vida magnífica con un marido estupendo. El personaje de Claudia, forma parte del servicio de mi casa, es mi asistenta, una persona a la que yo estoy convencida de que cuido muchísimo y para que haga las cosas de casa y me ayude en el hogar. Y hasta ahí puedo leer.

CLAUDIA - Tina es una chica de origen muchísimo más humilde que Marga y Roberto, una familia desestructurada, no ha tenido amor cercano ni un referente que le haya aconsejado bien. Yo creo que es una persona que se ha hecho a sí misma y que ha tenido mucha picardía y mucha sed de ambición, de mejorar, lo que ha visto a su alrededor no le ha gustado nunca nada. Al entrar en el universo de Marga y Roberto, de alguna manera ve la posibilidad de subir en la escala social, que es un poco lo que ella quiere. Y lo consigue, lo consigue. No se deja nada por el camino. Es que ella es muy maquiavélica, el fin, para ella, justifica los medios

CARMEN - Son personajes que tienen que sobrevivir. Y yo creo que por ir ahí también un poco. Además, como nosotras tenemos la trabajo juntas, yo creo que tanto una como la otra llegan a un estado de furia, pues propia supervivencia. Y ya está.

Muchas veces a las mujeres se las representa furiosas, escandalosas, como personajes locos, contadme como habéis vivido este enfoque en esta serie.

CARMEN - Digamos que hay una catarsis en todos los personajes. Por lo que te decía, por propia supervivencia, por propia angustia, por propia impotencia, por traición, por falta de empatía, por muchas cosas, uno no sabe por dónde salir y uno no sabe por dónde salir y va por el camino más rápido, que es al que no se tenía que ir nunca, que es el violento. No te creas que se ponen furiosas y pegan cuatro gritos. No son cinco histéricas.

No, lo que está planteando Félix es llevarlo hasta el final. Llegan hasta el final. Hay una película que se llama Un día de furia, de Michael Douglas, que pedía un atasco. Y el atasco le lleva a un final demoledor. Pues es algo de eso, ¿no? Tiene que ver el estado de la furia. Es que no tienes salida. Puede ser emocional, física, a lo que sea, y eso te lleva.

Nos decía Félix que cuando escribió la serie ya tenía pensado papeles para vosotras, que os tenía en la cabeza. ¿Cómo fue también recibir este proyecto?

CLAUDIA - Una maravilla. Yo nunca había trabajado con Félix, sí que había visto mucho su cine y conocía, obviamente, a todo el reparto, porque son carreras que yo he seguido desde que una quiere trabajar de esto. Encontrar referentes potentes te ayuda en la manera de interpretar, porque al final es admiración y respetar las carreras de compañeras que han estado antes que tú y que tienen mucho más que aportarte que tú a ellas ya de base.

Entonces para mí ha sido un regalo que me ha dado la vida y la profesión y trabajar con Félix para mí ha sido una cosa sorpresivamente a todos los niveles, no te puedo explicar, yo me quedaba tonta escuchando a Félix, cómo dirige al equipo, cómo está en el set, desde qué calma y desde dónde dice lo que dice y su cabeza. Porque luego tú te lees el guion, hablas con él, te dirige, pero luego tú ves lo que ha hecho y te vuelve a sorprender, aunque tú te hayas leído esas escenas en tu casa y las hayas trabajado in situ con él y dices: "Madre mía, qué manera de contar esto, qué listo". Para mí ha sido una master class.

CARMEN - Yo a Félix lo conozco mucho, he trabajado más veces con él, somos amigos íntimos, nos conocemos muchísimo, pero eso da igual, porque realmente cuando te llegan los guiones de Félix... Yo he leído muchos libros de él y hasta su novela, porque es dramaturgo, es escritor y siempre te deja atónita.

Siempre hay algo cuando le lees que dices: "Madre mía, qué riqueza tan grande, qué suerte tengo", como decía Claudia, qué suerte más grande de que esto me vaya a salir por la boca, de que esto pase por mi cuerpo, de poder vivir esta situación y además sabiendo que lo va a rodar él, porque no solamente es lo que te llega de escritura, sabiendo que lo va a rodar él sabes que eso va a estar multiplicado por mil y vas a gozarlo mucho, porque él sabe, tiene muy claro lo que quiere y lo deja muy claro también en sus guiones, pero luego genera un ambiente divertido, increíble, mágico, es todo pan, aunque el problema todo es bien. Y eso que íbamos. Porque se trabaja muy rápido.

CLAUDIA - Pero no le afecta la prisa, no te lo transmite.

CARMEN - No, es verdad, él es oro puro, es uno de nuestros grandes creadores que tenemos y gran director que tenemos. Él está siempre lleno de proyectos increíbles y es una suerte trabajar con él.