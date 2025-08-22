Qué 5 películas de estreno ver este fin de semana en Netflix, Movistar, Prime Video, HBO Max… del 22 al 24 de agosto

Penúltimo fin de semana de agosto, y eso significa que el fin del verano se acerca irremediablemente. No pensábamos que fuera a llegar tan pronto, desde luego. Pero el tiempo pasa rápido cuando estás divirtiéndote (bueno, y cuando uno ya es más mayor, pasa rápido siempre, las cosas como son). De todos modos, las plataformas de streaming siguen teniendo propuestas interesantes para estos últimos días de verano. Tanto en Netflix como en Movistar Plus+, Prime Video, Disney Plus o Filmin, tenemos títulos perfectos para este fin de semana.

Empezamos con 'El correo', el thriller de acción de Aron Piper que, tras su paso por cines, llega a Netflix. Y con la firma de Daniel Calparsoro. Si nos gusta este tipo de cine adrenalítico, también tenemos 'La conductora' en Disney Plus, con Samara Weaving como protagonista. O 'Argylle', que fue una de las sorpresas del año pasado, con Henry Cavill, Sam Rockwell y Byce Dallas Howard. Y ya, si queremos un poco de drama más intenso, podemos ver 'Septiembre dice' en Movistar Plus+ y Filmin, o uno más juvenil y romántico en Prime Video con 'El mapa que me lleva a ti'.

El correo

Sinopsis: Año 2002. Iván es un ambicioso chaval de Vallecas al que su barrio le queda pequeño. Desde su puesto de aparcacoches en un lujoso club de golf de la capital, pronto dará su primer gran paso: convertirse en correo belga para una organización internacional dedicada al blanqueo de dinero. Iván empezará a transportar maletines rumbo a Bruselas y Ginebra. Pero Iván no puede dejar de mirar hacia lo más alto. El dinero negro de verdad fluye en la Costa del Sol. Empresarios de la construcción, políticos corruptos, banqueros, deportistas, la mafia china... Iván quiere su parte del pastel.

Protagonizada por los actores Arón Piper, María Pedraza, Luis Zahera y Luis Tosar, esta película de acción está dirigida por Daniel Calparsoro. Ritmo trepidante es lo que nos espera cuando conocemos a Iván, el joven que se verá inmerso en toda una red de blanqueo de dinero y mafias por doquier. Visualmente muy cuidada, con una banda sonora de Carlos Jean que ayuda a que no tengamos ni un segundo de respiro. La película recaudó cerca de medio millón de euros en su paso por cines, y ahora llega a Netflix para seguir impactando a la audiencia. "La corrupción yo la conocía, obviamente, pero lo que no conocía era este método en concreto, el de los diamantes. Es algo que he aprendido con la película y que me ha fascinado, la verdad. El ver también la mafia a gran escala, a escala mundial, con la política de por medio. La película tiene mucho de realidad y es muy impactante", contó Aron Piper a La Razón.

Plataforma: Netflix

El mapa que me lleva a ti

Sinopsis: Heather es una joven que emprende una aventura por Europa con sus mejores amigos antes de instalarse en su vida perfectamente planificada. Cuando se cruza en su camino Jack, un desconocido magnético y misterioso, su chispa instantánea enciende un viaje emocional que ninguno de los dos esperaba. A medida que su conexión se profundiza, los secretos, las decisiones vitales y las verdades ocultas pondrán a prueba su vínculo y cambiarán su vida de una forma que nunca imaginó.

La novela homónima escrita por J.P. Monninger es una de las más exitosas de los últimos años en el género romántico. Y no es la primera novela juvenil que adapta Prime Video... En este caso, nos vamos casi de Interrail con la protagonista. Una especie de 'Come, reza, ama' mezclada con 'Antes del amanecer'. La película está protagonizada por Madelyn Cline en el papel de Heather Mulgrew y KJ Apa como Jack. El elenco se completa con Josh Lucas, Sofia Wylie, Madison Thompson y Orlando Norman. "Con Madelyn, todo fue sencillo. Ojalá fuera así con todas las actrices. ¿Qué puedo decir? Mírala, es una auténtica bestia", explicó KJ Apa, al que conocemos gracias a 'Riverdale', en una entrevista para Cosmopolitan. Una película perfecta para el final del verano.

Plataforma: Prime Video

Argylle

Sinopsis: Cuando las tramas de sus libros empiezan a parecerse demasiado a las actividades de un siniestro sindicato clandestino, la introvertida autora de novelas de espías Elly Conway y su gato se ven inmersos en el verdadero mundo del espionaje… donde nada, ni nadie, es lo que parece.

Aquí estuvo el gran misterio del año pasado. Una escritora nueva que nadie conocía, una película que llegaba solo unas semanas después de la publicación del libro, un reparto increíble... y ante todo, un nombre que no dejaba de sonar: Taylor Swift. Porque al parecer, las redes ya habían dictado sentencia. 'Argylle' era una novela escrita por el icono pop norteamericano. Y al parecer, la artista nos habría dejado un montón de pistas durante su gira multimillonaria The Eras Tour.

Atención al reparto de 'Argylle'. Henry Cavill, John Cena, la oscarizada Ariana DeBose, la superestrella del pop Dua Lipa, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, Sofia Boutella, Samuel L. Jackson, Sam Rockwell y Bryce Dallas Howard. Además, todos dirigidos por Matthew Vaughn, creador de la saga 'Kingsman'.

Plataforma: Movistar Plus+

La conductora

Sinopsis: Una antigua conductora de fugas adolescente se ve arrastrada de nuevo a su desagradable pasado cuando un antiguo empleador le ofrece la oportunidad de salvar la vida de su ex novio, que no es de fiar.

Protagonizada por Samara Weaving, a la que conocemos gracias a las comedias de terror 'Noche de bodas' o 'The Babysitter', se trata de una película de acción hecha a la antigua usanza. Es decir, con el uso mínimo de CGI o efectos visuales. "Siempre siento que si no respetas de verdad los picos de emoción en la película, si no respetamos la realidad de los coches… Una vez que usas CGI y VFX no te crees tanto a los personajes porque hay una cierta falsedad en el mundo del filme", explicó para Sensacine. "Era importante que hiciéramos todo práctico". Gracias a eso, tenemos una película de robos, de persecuciones en coche y secundarios que dejan huella. Porque uno de los miembros destacados del reparto es, ni más ni menos que Andy García.

Plataforma: Disney Plus

Septiembre dice

Sinopsis: Dos hermanas inseparables pero con mentalidades opuestas mantienen un vínculo al límite de la relación tóxica. Durante unas vacaciones en la costa de Irlanda con su madre, el despertar sexual de una de ellas empezará a romper esa unión.

'Septiembre dice' es la ópera prima de Ariane Labed, actriz franco-griega conocida sobre todopor su colaboración con el director Yorgos Lanthimos en 'Langosta'. Protagonizado por Mia Tharia y Pascale Kann, junto a Rakhee Thakrar ('Sex Education', 'Wonka'), se trata de una oscura historia de transición a la adultez. La película se tratad de una libre adaptación de 'Sisters', la novela gótica moderna de Daisy Johnson, quien con apenas 27 años fue la escritora más joven nominada al prestigioso Man Booker Prize. Como dato curioso, Las actrices desarrollaron sus personajes improvisando movimientos basados en sonidos de animales específicos (gorilas, pájaros y cachorros), creando sus propias dinámicas familiares y lenguaje corporal.

Plataforma: Filmin