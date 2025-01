El servicio médico de Atresmedia tiene que asistir a Aramís Fuster tras lo ocurrido con Sonsoles

'Y ahora Sonsoles' sigue dando voz a rostros que durante años fueron invitados habituales de Telecinco y más concretamente del 'Deluxe'. Después de las entrevistas a Leticia Sabater o Yurena, este jueves Sonsoles Ónega recibía en su programa a Aramís Fuster para hablar del drama que vive al no poder tener relación con sus hijos.

Nada más recibirla en el plató, Aramís Fuster le daba las gracias a Sonsoles Ónega por invitarla a su programa. "Estoy muy mal pero te doy las gracias por darme voz. Yo he llamado a diferentes programas y a diferentes personas porque después de 34 años en televisión conozco a todo el mundo y nadie me ha querido ayudar. Así que te doy las gracias salga lo que salga", decía la bruja. "Estoy temblando porque estoy muy enferma pero quiero antes de irme aunque sea de lejos ver a mis hijos", añadía.

Tras ello, Aramís Fuster sorprendía a todos al quitarse las gafas y la peluca que llevaba. "No veo bien. Esta es la Aramís que conoce todo el mundo pero yo quiero recuperar a mis hijos, mis hijos parece que no estaban preparados para tener a una madre famosa, pero quiero recuperar a mis hijos y que conozcan a su madre. Soy su madre, no me pueden tener abandonada, soy su madre, todavía me duelen los puntos de haberlos parido. A una madre no se la olvida, a una madre no se la repudia, me siento repudiada por mis hijos. Hace más de 24 años que no sé nada de ellos, me tienen bloqueada en todas las redes sociales", se quejaba la vidente.

Era entonces cuando Sonsoles Ónega trataba de saber por qué sus hijos desaparecieron de su vida después de que Aramís se dirigiera a ellos en catalán. "Ellos se distancian de mí influidos, porque mi ex marido, el madre del mayor no supo entender que yo aguanté trece años y quise divorciarme. Y él y la alta sociedad catalana no lo entendieron y a partir de ahí todo fueron disgustos. Les fue malmetiendo. El mayor se casó con mi secretaria, mucho mayor que él, mejor dicho lo encoñó y se fue con ella y qué le voy a hacer, los hijos tienen que volar. Y ya no he vuelto a verlos. Dicen que tengo nietos, pero no lo sé, no me han dejado conocerlos", explicaba Aramís.

"Mis hijos son independentistas, que yo respeto todo. No sé donde están, sé que viven en Barcelona pero no se más", insistía ella. "¿Hubo algo que detonó la distancia? ¿Algo concreto que hizo que discutierais?", repreguntaba Sonsoles. "Si es que no discutíamos. La relación con mis hijos era maravillosa, no se puede ser más feliz de lo que yo he sido con mis hijos, los he adorado y los voy a seguir adorando hasta que me muera", aseguraba Aramís Fuster. "Yo lo he dado todo por mis hijos, no hay sacrificio que no haya hecho. He tenido que hacer muchos programas de televisión, que a veces me apetecían y otras veces no, pero había que alimentarles y han tenido la mejor educación", defendía la vidente.

La súplica desesperada de Aramís a sus hijos tras no querer saber nada de ella

Después, Aramís se echaba a llorar ante la complicada situación que atraviesa. "Lloro porque todo lo que he hecho no ha servido para nada más allá de conseguir dinero para alimentar a mi familia. Pero hace unos años supe que soy superdotada y que tengo una inteligencia como la de Bill Gates y gracias a eso he podido sobrevivir porque mientras los demás duermen yo pienso y me reciclo, yo no duermo", confesaba.

"No sé por que mis hijos no me quieren. Es que ¿donde les busco y donde voy?. No tengo nada, me lo tienen bloqueados. Yo vivo del teléfono, es de dominio público. Yo vine a Madrid esperando recuperar un lugar en televisión pero no ha habido un lugar para mí. Ayer fue como una premonición porque yo tengo la mudanza hecha para marcharme de Madrid. Yo no me siento catalana, ¿qué hago en Madrid? La televisión es mi vida, yo empecé en esta casa con Nieves Herrero y Concha Velasco pero no ha habido un momento para mí a pesar de que hablo cinco idiomas, tengo una carrea universitaria y he hecho dos masteres", proseguía diciendo quejándose la vidente al sentir que ya nadie le da trabajo.

En los últimos años, Aramís Fuster también ha dejado claro que está en tratamiento. "Tengo una depresión tremenda, tengo un 59% de incapacidad porque tuve un accidente que me atropellaron y me negaron la incapacidad y tengo que seguir viviendo hasta que Dios quiera o hasta que yo quiera, que yo ya no quiero", soltaba "No digas eso Aramís", le pedía Sonsoles Ónega. "¿Y qué hago? Dices para donde tiro, no lo sé. Yo he llamado muchísimas veces pero no he tenido la suerte de que me contestarais y ayer alguien me contestó y esto no es normal porque yo tengo la mudanza para irme", aseveraba.

"¿Pero qué podemos hacer nosotros por tu drama personal?", le cuestionaba Sonsoles. "Ojalá pudierais contactar con mis hijos porque tengo una enfermedad intestinal de la que es difícil sobrevivir, tengo vértigos, me estoy quedando ciega. Yo hoy he venido gratis, yo he ganado millones y creo que los gané bien porque he dado mucho a televisión. Para que lucho si no tengo a mis hijos ni a mi mamá, no quiero sobrevivir, no tengo ganas de vivir. ¿Qué me salva la vida? La televisión", insistía.

"Esto es un llamamiento de una madre que no sé lo que voy a durar, no sé hasta cuándo voy a poder durar", proseguía diciendo antes de que Sonsoles Ónega la cortara. "Ay Aramís yo tengo que decirte algo. Hemos hablado con Karim", le anunciaba la presentadora sobre la conversación que habían tenido con su hijo mayor. "Yo no necesito dinero, necesito su amor, su comprensión o su presencia, aunque no me quieran, solo poderles ver", soltaba Aramís Fuster al recordar que siempre que sale en televisión le llega que sus hijos la critican por hacer lo que sea por ganar dinero.

Aramís Fuster sufre un desmayo en 'Y ahora Sonsoles'

Finalmente, Sonsoles Ónega le revelaba lo que les había dicho su hijo Karim. "Él ha dicho que no le volvamos a llamar, que no quiere saber nada de ti y me duele en el alma y me está rajando decirte esto porque soy madre y me pongo en tu piel", aseguraba la presentadora antes de que Aramís Fuster volviera a dirigirse a cámara para lanzarle un mensaje a sus hijos Karim y Aramis.

Tras acabar la entrevista y cuando Sonsoles Ónega se dirigía a la sección de corazón, Valeria Vegas y Pilar Vidal le explicaban que Aramís se había desmayado. "¿Se ha desmayado Aramís?", preguntaba la presentadora. "Al escucharte decir que su hijo mayor no quiere saber nada más de ella, ha sido tal el shock que ha venido un equipo de urgencias", concluía Beatriz Cortázar.