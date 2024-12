Yurena se levanta de 'Y ahora Sonsoles' y abandona el plató ante lo emitido: "No lo esperaba de vosotros"

'Y ahora Sonsoles' ha vivido este lunes un momento polémico cuando Yurena se levantaba del plató y se marchaba indignada por lo que se había emitido durante su entrevista llevando a que Pepa Romero tuviera que ir tras ella para pedirle disculpas.

Así, el espacio de Antena 3 recibía este lunes a Yurena para hacer un repaso a su trayectoria desde que saltara a la fama en el año 2000 como Tamara gracias al "No cambié" y posteriormente a "A por ti".

Todo transcurría con normalidad hasta que 'Y ahora Sonsoles' emitía unas imágenes en las que se veía a Margarita Seisdedos protegiendo a su hija y recorriendo los diferentes platós defendiéndola de todos los ataques recibidos. Justo entonces, las imágenes se paraban y la imagen volvía a plató donde se veía a Yurena abandonándolo indignada.

"Tenemos un problema, no sé lo que ha pasado, voy a ir a por ella", comentaba Pepa Romero levantándose de su silla para ir en búsqueda de su invitada. "Parece que hay algo que no le ha gustado", aseveraba entonces Beatriz Cortázar.

Pepa Romero se dirigía entonces a Yurena para saber qué había pasado y se comprometía a quitar el vídeo. "Es que ya no es quitarlo, ya se ha emitido y se ha visto. Mi madre está muerta, se han cebado con ella durante 20 años. Entiéndeme, ponte en mi piel. Han estado un millón de años con ese maldito vídeo, difamándola e inventándose que le iba pegando a todo el mundo y que llevaba una cosa supuestamente en su bolso que nadie ha podido demostrar. ¿Alguien demostró que yo era un tío como también se dijo? Hubieron muchas infamias contra mí", se quejaba.

Pero la presentadora sustituta de Sonsoles Ónega trataba de arreglar la situación pidiéndole disculpas. "Te pido que vuelvas por favor y ya ese vídeo no lo volvemos a poner", le decía Pepa. "Cuando hemos hecho la previa ese tema se tocó y yo pedí por favor que ese vídeo no saliera. Primero porque ya salió durante muchos años y segundo porque mi madre está muerta", soltaba Yurena.

"Por favor un respeto, un respeto a las personas muertas", incidía indignada con la lágrimas en los ojos. "Perdón, yo Pepa Romero te pido perdón", le contestaba la presentadora. "Esto no me lo esperaba, no, de vosotros", recalcaba Yurena lanzando un dardo posiblemente a otros programas de Telecinco y de Antena 3 en los que lo pasó mal como 'Sálvame' o 'DEC'.

Yurena, indignada contra 'Y ahora Sonsoles': "Es una cuestión de dignidad"

"Perdónanos de verdad", le volvía a insistir Pepa Romero. "Es que no es cuestión de perdón, es cuestión de dignidad a la memoria y al respeto de mi madre. En vida lo aguantamos y las dos sufrimos", le espetaba la cantante a la presentadora de 'Y ahora Sonsoles'. "Escúchame, vamos a tranquilizarnos un momento y vamos a poner un vídeo sobre como esa niña de Santurce se convierte en una estrella. Lo vemos y hablamos", le solicitaba Pepa.

Pero Yurena seguía muy cabreada. "Creo que he demostrado ser una persona respetuosa y profesional, creo que lo he demostrado. En la previa lo pedí por favor y lo rogué", insistía mientras Pepa Romero se justificaba que había sido un fallo de comunicación. "Lo pedí por respeto a la memoria de una persona muerta", volvía a decir.

A la vuelta del vídeo, Pepa le pedía por favor regresar al plató pero ella se negaba. "En este momento lo que me pide mi cabeza y mi corazón es no volver a plató, por la memoria de mi madre y por ese maldito vídeo . Yo he pedido por favor que esto no se emitiera", confesaba. No obstante, finalmente aceptaba volver. "Una cosa, si vuelvo es por respeto a todo el público que está aquí y al público que nos está viendo desde sus casas. Os aseguro y os juro por lo más sagrado que sino no volvería", concluía.