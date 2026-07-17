J Kbello o Cristina Castaño: Este es el ganador de 'Tu cara me suena 13' en Antena 3 según los usuarios de la encuesta

La gran final de 'Tu cara me suena 13' ya está aquí. Antena 3 ofrecerá este viernes, 17 de julio la última gala en directo del talent show presentado por Manel Fuentes, en cuyo desenlace conoceremos quién de los cinco finalistas se alzará con la victoria absoluta, tomando así el relevo de Melani García.

J Kbello, María Parrado, Cristina Castaño, Martín Savi y Paula Koops son los cinco finalistas que lucharán por convertirse en el ganador de esta edición siendo la audiencia desde sus casas quién tomará dicha decisión. Así, el público podrá elegir con sus votos a través del teléfono, SMS y la web a su ganador.

Para optar a la victoria en 'Tu cara me suena 13', los cinco finalistas se subirán por última vez al escenario. Aunque por primera vez lo harán pudiendo haber elegido al artista y la canción que tienen que imitar para convencer al público de que son merecedores del premio del programa.

J Kbello ha elegido interpretar un tema de 'El gran showman' metiéndose en la piel del personaje de Hugh Jackman mientras que María Parrado intentará versionar una canción de Mariah Carey. Por su parte, Cristina Castaño también ha elegido a otro personaje de otra película musical como es Meryl Streep en '¡Mamma mía!'. Mientras, Martín Savi ha querido ir a su esencia y tratar de meterse en la piel de Farinelli, el que es considerado el mayor castrati de la historia de Italia. Por último, Paula Koops también versionará otro tema de un musical al imitar a Liza Minelli en 'Cabaret'.

Durante toda la edición, J KBello ha sido el gran favorito del jurado y del público que votaba desde el plató pues ha conseguido ganar hasta cinco galas. Algo que parece en lo que coinciden los usuarios de El Televisero, pues el gaditano también es el elegido de nuestra encuesta para ser el ganador con un 46% de los votos.

Lo más sorprendente quizás lo encontramos en quién sería la segunda finalista. Y es que según los lectores que han votado en la encuesta, la concursante que podría disputarle la victoria al cantante será Cristina Castaño, pues la actriz obtiene un 36% de los votos. Muy lejos quedan el resto de concursantes con Martín Savi, en tercer lugar con un 9%, frente al 6% de votos que acumula María Parrado, que era la segunda favorita tras ganar cuatro galas de esta edición. La primera en ser eliminada sería Paula Koops, pues solo cuenta con un 3% de los apoyos.

No obstante, todavía puedes seguir votando por tu ganador. ¿Quién quieres que se haga con la victoria en 'Tu cara me suena 13'? ¡VOTA YA!