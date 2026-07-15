Encuesta: ¿Quién debe ser el ganador de 'Tu cara me suena 13': J Kbello, María Parrado, Cristina Castaño, Martín Savi o Paula Koops?

'Tu cara me suena' vivirá la gran final de su decimotercera edición en Antena 3 este viernes 17 de julio con una gala en directo a partir de las 22:30 horas, recuperando así su horario habitual tras el retraso sufrido hace una semana por culpa del choque entre España-Bélgica del Mundial.

Tras el pase directo de J Kbello como el primer finalista clasificado en la primera semifinal, el pasado viernes en su segunda semifinal se seleccionaron a los otros cuatro concursantes que tratarán de luchar por la victoria, en el esperado desenlace de este viernes.

La segunda en convertirse en finalista, después de cerrar como la segunda concursante que más galas ha ganado esta edición, fue María Parrado. En concreto, la cantante se ha alzado con el triunfo en cuatro galas de 'Tu cara me suena'.

La tercera finalista fue Cristina Castaño mientras que los siguientes en conseguir una plaza para la final fueron el tenor argentino Martín Savi y la cantante Paula Koops. Los tres consiguieron vencer en una ocasión.

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El viernes, a las 22 horas, ¿te lo vas a perder? 🍿 pic.twitter.com/vwyXaatOar — Antena 3 (@antena3com) July 15, 2026

Para tratar de conquistar a la audiencia y conseguir ser el ganador de la décimo tercera edición de 'Tu cara me suena', J KBello cantará una canción de 'El gran showman' convirtiéndose en Hugh Jackman mientras que María Parrado imitará a Mariah Carey.

Será una gala muy cinematográfica porque Cristina Castaño se meterá en la piel de Meryl Streep en '¡Mamma mía!' mientras que Martín Savi imitará a Farinelli y Paula Koops hará lo propio con Liza Minelli en 'Cabaret'.

Como en cada edición, será la audiencia la que decida íntegramente con sus votos quién debe convertirse en el ganador de 'Tu cara me suena 13' tomando el relevo de Melani García.

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