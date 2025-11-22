La 1 de TVE dobla su noche de ficción semanal y estrena su serie sobre ETA con Javier Rey en un día inusual

Hace más de cinco meses que TVE anunciaba el estreno de la serie 'La frontera' para el viernes 13 de junio en tándem con 'Weiss & Morales'. Sin embargo, tan solo dos días después la cadena optaba por cancelar su lanzamiento. Y hasta ahora no habíamos vuelto a tener noticias.

Fue este viernes cuando La 1 sorprendía al anunciar el estreno de 'La frontera', la serie protagonizada por Javier Rey, Itsaso Arana y Vincent Pérez para el próximo sábado 29 de noviembre a las 22:00 horas.

'La frontera', con Javier Rey, Itsaso Arana y Vincent Pérez, llega a @La1_tve📍el próximo SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE📍. Ambientada en 1987, sigue a Mario Sanz, el capitán de la Guardia Civil que intenta evitar que un grupo disidente de ETA atente en París.



De esta manera, la ficción que adentra en un tiempo donde el terrorismo era una sombra que oscurecía España, que afectaba también a las relaciones con Francia y que finalmente obligó a ambos países a colaborar en la lucha, llegará a TVE casi seis meses después de que se estrenara en Amazon Prime Video, donde se puede seguir viendo.

Así, con su lanzamiento en sábado 'La frontera' sustituirá al cine que ha venido emitiendo La 1 desde la cancelación de 'Cuánto, cuánto, cuánto' y se enfrentará a 'La ruleta de la suerte Noche' en Antena 3, a 'El Blockbuster' de Cuatro, a la final de 'Bailando con las estrellas' en Telecinco y 'La Sexta Xplica' en La Sexta.

Creada por David Zurdo y Luis Marías, quien se encarga también del guion, la historia nos llevará durante sus cinco capítulos a San Sebastián, Marsella, Biarritz y París, recreando esa época y sus escenarios en localidades como San Sebastián, Getaria, Hondarribia, Irún y Renteria, además de Madrid.

Javier Rey, a la cabeza del reparto

Javier Rey e Itsaso Arana en 'La frontera'.

El elenco está encabezado por Javier Rey, conocido por sus trabajos en ‘Los pacientes del Doctor García’, ‘Fariña’ y ‘El final del Camino’; Itsaso Arana, que ha trabajado en ‘Detective Touré’ o ‘Volveréis’ (Jonás Trueba) y ‘Las de la última fila’; y Vincent Pérez (‘La Reina Margot’, ‘The Aeronauts’, ‘El profesor de esgrima’ y ‘Van Gogh, a las puertas de la eternidad’).

Completan el reparto protagonista Enrique Guaza, Rebeca Matellán, Asier Hernández, Amaia Aberasturi y Fred Tatien. Alrededor de este elenco,Victor Clavijo, Karlos Aurrekoetxea, Olaya Caldera, Mikel Losada, Goize Blanco y Pepe Lorente, ganador del último Goya a actor revelación, son algunos de los nombres que completan el equipo artístico de la serie.

Así es 'La Frontera'

1987. Francia empieza a colaborar con España en la lucha antiterrorista. En contra de la opinión de la cúpula de ETA, que busca el diálogo, un pequeño grupo disidente decide atentar en París como venganza. A través de una de sus informadoras, el capitán de la Guardia Civil destinado en el País Vasco, Mario Sanz (Javier Rey), se entera de dicha acción en la capital francesa y contra viento y marea se embarca en un viaje para evitar que ocurra, a pesar de las órdenes de sus superiores, y los múltiples problemas que se encontrará en su camino, donde también conocerá a Izaskun Bergara (Itsaso Arana), una profesora de Donosti con la que inicia una relación sentimental y que finalmente se verá implicada en la aventura de Mario para impedir el atentado.

El capitán decidirá actuar por su cuenta, en colaboración con Léon Renaud (Vincent Pérez), un policía francés con el que tratará de evitar el atentado y detener a los terroristas.