Entrevista a Michelle Calvó: sargento en la serie 'Punto Nemo' y su conexión con la Princesa Leonor

La nueva serie española 'Punto Nemo' ha llegado a Prime Video, sumergiendo a los espectadores en una aventura de ciencia ficción y supervivencia. La trama sigue a una expedición oceanográfica compuesta por científicos y miembros de la Armada Española, que, tras investigar la problemática de la isla de plástico en el Pacífico Sur, es arrastrada por una tormenta hasta una enigmática isla previamente ocupada por militares rusos.

Este entorno hostil pondrá a prueba sus habilidades y conocimientos para sobrevivir y escapar del 'Punto Nemo', el lugar más remoto del planeta. ​El elenco principal incluye a actores de la talla de Óscar Jaenada, quien interpreta al capitán de la expedición; Alba Flores, en el papel de Nazareth, una doctora en biología; Maxi Iglesias, un sargento y mecánico del barco; o Eric Masip y Michelle Calvó, un cabo y una sargento, respectivamente, que nos han contado en exclusiva en El Televisero los secretos de esta atrevida "expedición".

La serie, dirigida por Denis Rovira y escrita por Daniel Martín Sáez de Parayuelo y Daniel Benmayor, se distingue por su enfoque audaz en la ciencia ficción, un género poco explorado en la ficción española. ​'Punto Nemo' combina elementos de thriller, aventura y ciencia ficción, ofreciendo una narrativa envolvente que explora la lucha por la supervivencia en un entorno lleno de misterios y peligros latentes. ​

Quiero preguntaros, para que la gente se vaya un poco metiendo en el rollo, ¿qué es el Punto Nemo?

MICHELLE - El Punto Nemo es el punto más alejado de cualquier lugar de tierra en el mundo, se encuentra en el Pacífico y, de hecho, se le llama el cementerio de la NASA, porque es donde deja caer toda su basura espacial, porque no hay riesgo de colisión con ningún punto de tierra.

ERIC - Sí, hay 2800 kilómetros, creo, 2600. hasta cualquier lugar. O sea, estás más cerca de la Estación Espacial Internacional cuando pasa que en cualquier lugar terrestre. Y generalmente ahí no hay nada, hace un frío de la hostia porque es el Pacífico Sur. Y en esta serie, casualmente allí hay algo. Pero no diremos el qué.

Me ha impresionado el tema de los residuos espaciales, que se tiren en ese punto del mundo.

MICHELLE - En verdad, la isla de plástico realmente no se encuentra en el Punto Nemo. De hecho, nosotros nos lo encontramos [en la serie] previo a entrar en una tormenta y acabar en el Punto Nemo. Pero se encuentra también por el Pacífico.

Contadme quiénes son vuestros personajes y cómo les afecta la llegada a este Punto Nemo.

MICHELLE - Mi personaje es la sargento primero. Itziar Cantera. Es una persona a la que el ejército le ha dado un sentido a su vida. También el capitán Ugarte para ella es su mentor, lo idolatra. Entonces, tiene una relación súper personal con él y con lo que es el ejército para ella, porque siempre digo que es una forma de ser, una forma de pensar, una forma de relacionarse, el ejército para ella le ha dado sus bases más fuertes. Pero llegamos a Punto Nemo y empiezan a suceder ciertas cosas que vamos a ir viendo cómo se va descomponiendo todo esto que ella creía tan seguro porque también hay algo que ella ama mucho, que es solo hay una cosa que ama más que al capitán Ugarte y al ejército, que es otra persona. Y vamos a ver cómo.

ERIC - Ese maldito Yuri (bromea)

MICHELLE - Es que de verdad el ruso... Cómo me gustaba la barba. Entonces vamos a ver cómo entra en conflicto y cómo va a tener que elegir entre cosas que amaba tanto.

¿Cómo es tu personaje, Eric?

ERIC - El mío es Ray Escuadra, para servirles. Y de repente es un personaje que está en un rango más bajo. De hecho, es un rango bastante alto dentro de lo que es, porque es un cabo primero, pero tiene eso de obedecer.

MICHELLE - De hecho, yo creo que el conflicto y los cuestionamientos creo que se los hace, como todo lo que se salga del ejército, lo cuestiona. Es ahí el cuestionamiento, no tanto como la entidad.

ERIC- No, la entidad, no. La entidad, al revés, es un lugar donde precisamente es una persona que no le gusta darle vueltas, plantearse cosas. Plantearse cosas sí, pero no le gusta que su vida vaya marcada por la sencillez, por la simpleza, y al final hay algo muy simple en estar en un lugar donde te dicen haz esto, haz esto, haz lo otro. Y esa llegada al Punto Nemo lo vemos muy complicado sobre todo en ese aspecto de él, que es que de repente hay que sobrevivir y no hay esa tranquilidad y esa paz, porque al final también están en un buque de la Armada que no es de operaciones militares. No sé exactamente cómo se dice, lo dice en el primer capítulo, pero eso es una nave de expedición. Entonces esa paz y esa tranquilidad queda completamente tocada en ese momento.

Esta serie se parece a 'Perdidos' en cierta forma...

MICHELLE - Yo también lo pensé. Yo cuando lo leí, dije: "¡Buah!". Que a mí me encantó esa serie además. Bueno, el final no… Pero sí, sí, tiene como algo. Tiene, pero nos diferenciamos mucho también, la verdad.

ERIC - Yo es que no la vi. No vi esta ni he visto ninguna de supervivencia de este estilo.

Hablaba ahora con Alba. Ella sí que estaba muy puesta en todo el tema de ecología marina. ¿Qué habéis aprendido vosotros y qué reflexión os lleváis? Porque es alucinante esa escena en la que estáis atravesando el océano todo lleno de plástico.

MICHELLE - Yo lo he comentado antes, que yo lo he visto, en Maldivas vi esta isla de plástico, una de ellas, porque hay varias. De hecho, fui en un viaje para concienciar a la gente a través de redes y siempre estaba muy vinculada, de hecho, yo he participado activamente en campañas, para proteger el ecosistema marino. Yo también tenía bastante conciencia sobre esto. He aprendido otras cosas más, por ejemplo, sobre el ejército, cómo funcionan. Tengo una idea ahora muchísimo más bonita de lo que son.

Ahora está siendo noticia que justo la princesa Leonor está en la armada. No sé si habéis empatizado con ella.

MICHELLE - Total. Muchísimo, yo muchísimo.

ERIC - ¿Es en la Armada en la que está?

MICHELLE - Sí, sí, sí. Se metió en un bote igual que el nuestro. Sí, es muy guay, me encantó.

ERIC - Si llega a estar en nuestro barco en el Punto Nemo en dos días estamos en España (bromea)

MICHELLE - Total, total. Ya verás que ahí no nos perdemos.

¿Por qué dices que has empatizado?

MICHELLE - Ay, porque yo me he enamorado mucho del ejército, en este caso de la marina, me he enamorado mucho, soy muy de mar y luego también ver, aunque bueno, nos matarían si dijéramos que no hemos enamorado, del ejército de tierra sobre todo, porque si no, nos matan. Pero sí, son un grupo que realmente descubrí lo que hay detrás, lo que les mueve, lo que les anima a formar, a llevar a cabo su labor que es absolutamente vocacional. Para mí ha sido fascinante, todos mis respetos más absolutos y agradecimientos, inclusive, porque hacen muchas labores, no solo las de defensa, se encargan de muchas otras cosas. Entonces, me he conectado tanto a eso que cuando la veía era casi un poco esquizofrénico. Sí, solo me faltaba decir: "Ay, recuerdo cuando me enrolé". Entonces, no sé, por esa parte, empatizaba, porque sabía qué iba a pasar.

ERIC - Eso a mí me pasaba, a menudo con varios personajes. El otro día que fui a un hospital, y no sé que me dijo alguien, dije: "Yo fui médico durante seis meses". Y realmente lo sentía así, es una gilipollez, pero yo me sentí médico en ese momento, o en esta época que estuvimos preparándonos de forma militar, lo decíamos antes, que estuvimos muy pocos días, oficialmente, luego nosotros seguíamos con nuestra movida y cada vez que nos daban un arma era: "Bueno, a seguir practicando porque esta gente lo ha hecho durante mucho, mucho tiempo". Y cuanto mejor y más veces lo hagamos, mejor. Pero de repente decíamos: "No, aquella vez, cuando estuvimos…", y era ayer. El tiempo fue tan intenso que pasó el tiempo muy despacio.

MICHELLE - Muy despacio, pero muy rápido.

Michelle, en la segunda temporada, quizá Leonor estará con vosotros...

MICHELLE -¿Te imaginas? Sería lo más. ¿Te imaginas?

ERIC - Ya no habría temporada, nos rescatarían.

MICHELLE - Nos da un repaso, también te digo, porque la tía tiene una actitud, o sea, y además me encanta también. Bueno, yo como si fuera mi amiga, como si yo hablara con ella: "A mí me contó el otro día Leonor".

ERIC - De hecho, voy a decirle ahora que me acaban de preguntar por ella.

Hay una afirmación en la serie en la que dicen: "Si nos extinguimos, la civilización y el planeta se salva". Esto es tan contradictorio... porque al final somos seres vivos, pero nos cargamos el planeta, ¿no?

MICHELLE - Mira, yo siempre lo he dicho, me ha pasado con varias series que hablan de esto, que lo llegas a entender. Obviamente, somos muchos buenos, pero también somos muchos los que incluso los buenos también nos cargamos de alguna manera el planeta. Entonces lo llegas a entender, obviamente no lo apoyas, pero sí hay que darle una vueltita, no cuestionarse esas cositas.

ERIC - Yo lo mismo. Piensas que al final el ser humano, si coges la tierra como concepto, nos la estamos cargando. Somos muy dañinos para la tierra y para el resto de seres vivos que viven aquí. Pero es esa disyuntiva, ese momento de complicación.

MICHELLE - Somos la única especie que, por ejemplo, no mata solamente lo que va a consumir. Como los animales cazan, lo que van a comer. Nosotros desequilibramos constantemente todo. El consumismo nos va a llevar a acabar con todo. Somos la única especie que no puede vivir en equilibrio. ¿Cómo puede ser eso cuando tenemos el poder de razonar y de tener esta conciencia?