Susanna Griso pone los puntos sobre las íes a Ada Lluch tras denunciar la "emboscada" de 'Espejo Público'

La tertulia política de 'Espejo Público' se ha visto empañada este jueves por un clima aún más tenso de lo normal debido a la visita de Ada Lluch. La influencer trumpista, que cargó contra el matinal de Antena 3 y Susanna Griso por supuestamente ser expulsada del plató durante su primera visita, ha tenido que dar la cara ante la presentadora y esta no ha dudado en lanzar todo tipo de dardos contra la polemista.

Semanas después de su polémica visita al espacio de Antena 3, Ada Lluch se reencontraba este jueves con la presentadora tras acusarla en redes de haber "retirado" su invitación al matinal. "Me encontré en una emboscada en el momento que empecé a dar los datos, se me faltó el respeto y se me cortó la entrevista…", ha comenzado señalando la influencer para defender su actitud.

Susanna Griso confronta a Ada Lluch tras su desencuentro en 'Espejo Público': "No sé si tienes un problema de comprensión verbal"

Y es que, la creadora de contenido simpatizante de Donald Trump no tardó en cargar contra 'Espejo Público' tras concluir su intervención asegurando que no la habían dejado argumentar y la habían echado del programa cuando quiso hacerlo. "Yo te reiteré que vinieras al plató, teníamos 15 minutos y el tiempo se nos quedó corto. Yo no sé si tienes un problema de comprensión verbal", ha sentenciado Susanna Griso nada más sentarse con ella de nuevo.

Susanna Griso y Ada Lluch en 'Espejo Público'

"Cuando se acabe este primer tramo del programa, que va a ser a y 40, no te estaré echando se ha acabado tu entrevista porque luego pasamos a otro tramo, estamos entendiendo la diferencia entre retirar y no retirar", le ha advertido con cierta sorna la presentadora de Antena 3, que no se cortaría en lanzar más de un dardo a la polemista por lo sucedido durante su primera visita.

Sin embargo, Ada Lluch se ha plantado afirmando de nuevo que fue expulsada del programa y silenciada por la presentadora. "¿Tú crees que te voy a echar del plató digas lo que digas? Yo soy más demócrata que tú", le ha espetado Susanna Griso, cada vez más alterada por la actitud de la creadora de contenido, que venía dispuesta a llevar hasta el límite a la presentadora y al resto de colaboradores.

"Tu feminismo es de cartón piedra"

"Haces unas afirmaciones que a mí como mujer me indignan. Entiendo que tu feminismo es de cartón piedra", ha llegado a señalar la trumpista sobre la presentadora de 'Espejo Público' antes de que Afra Blanco saliese en defensa de Griso recuperando una de las publicaciones de Lluch cargando contra ella. "Te molesta que una mujer presente un programa y tenga un chalé de un millón y medio", le recriminaba la activista política a la polémica invitada.

Así, Susanna Griso le lanzaba una clara advertencia de cara al resto de la entrevista, que se iba reduciendo entre ataques y dardos. "Espero que no tengas que entrar en ataques personales", ha señalado visiblemente hastiada la periodista. "Si sois los primeros que me atacáis personalmente", insistía Ada Lluch, ante lo que la presentadora terminaba plantándose. "A mí me gustaría que antes de que opinases de mi vida, conocieses realmente mi vida", ha sentenciado la comunicadora.