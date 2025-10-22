Susanna Griso, sin filtros, opina de la marcha de Gonzalo Miró a TVE con una única y clara frase

'Espejo Público' arrancó la nueva temporada televisiva en septiembre con una sonada baja entre su panel de colaboradores después de que Gonzalo Miró oficializase su marcha de Atresmedia. Desde entonces, el tertuliano codirige 'Directo al grano' en las tardes de La 1 y tras más de un mes de emisiones, Susanna Griso no ha dudado en valorar si al que fue su compañero le ha merecido la pena el cambio de casa televisiva.

Tras casi dos años colaborando en el matinal de Antena 3, el hijo de Pilar Miró abandonó su puesto en el sofá de 'Más Espejo' a principios de septiembre para embarcarse en la nueva aventura liderada por Marta Flich en Televisión Española. "Nos echamos de menos mutuamente, que lo hemos hablado en más de una ocasión", ha reconocido la presentadora de 'Espejo Público' en un evento público.

Susanna Griso se pronuncia sobre el éxito de Gonzalo Miró con 'Directo al grano' en TVE: "Le está yendo francamente bien"

Así, Susanna Griso no ha dudado en lanzar un mensaje de apoyo al que fue su compañero de tertulia y con el que tantos encendidos debates vivió en el programa. "Me alegro mucho por él, porque sé que le está yendo francamente bien y se lo merece", ha señalado la presentadora sobre la audiencia que está cosechando el nuevo espacio de La 1.

'Directo al grano' se estrenó el pasado 15 de septiembre tratando de extender el éxito que 'Malas Lenguas' había cosechado en la sobremesa de La 1, y por el momento lo están consiguiendo promediando un 10.6% de share y 870.000 espectadores de media. Sin ir más lejos, este martes el magacín de LA OSA Producciones anotaba un 10.9% de cuota de pantalla y 884.000 espectadores, convirtiéndose en la segunda opción de la franja por encima de 'El tiempo justo' (10.2%).

"Nos reíamos mucho y nos picábamos mucho", ha recordado Susanna Griso en su breve encuentro con los medios durante un evento, haciendo referencia a todas las ocasiones en las que ella y Gonzalo Miró se enfrentaban en el plató de 'Espejo público' por mostrar distintos puntos de vista en debates políticos o de cualquier tema que el matinal pusiese sobre la mesa.