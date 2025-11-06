Un micro abierto capta a Susanna Griso emitiendo una queja por error en su despedida en 'Espejo Público'

Susanna Griso se ha visto en todo un aprieto durante los últimos segundos de emisión de 'Espejo Público' por lo que los micrófonos han captado cuando creía que nadie la estaba escuchando. Tras despedirse de la audiencia, la presentadora se quedaba charlando con sus compañeros en el plató sin saber que un error de sonido dejaría al descubierto un desafortunado comentario.

"Pues mañana más, gracias por su compañía", resolvía la presentadora del matinal de Antena 3 ante las cámaras antes de que la sintonía con la que 'Espejo Público' suele despedirse cada día comenzase a envolver la escena, dejando privacidad a la periodista y a sus compañeros para charlar de forma desenfadada sin preocuparse por el sonido.

La firme queja de Susanna Griso que un micrófono de 'Espejo Público' capta por error en su despedida

Sin embargo, un micrófono abierto ha terminado dejando al descubierto una firme queja de Susanna Griso. "¡Me pone de los nervios!", se podía escuchar por error al final de la emisión mientras la comunicadora gesticulaba, dejando entrever que estaba molesta con algo que había ocurrido durante el directo, algún tema en concreto, un invitado o tal vez un problema interno del programa.

Susanna Griso en 'Espejo Público'

El último tema a tratar de la jornada, más allá de todos los titulares acaparados por Juan Carlos I tras las publicación de sus memorias, uno de los temas centrales de 'Más Espejo' este jueves, ha sido la intervención de un compañero de redacción, que precisamente ha interrumpido a los colaboradores del matinal para avanzar lo que podrán conocer este viernes sobre su charla con la autora de la biografía del rey emérito.

Una breve intervención que tal vez Susanna Griso no ha encajado bien, o tal vez tan solo estuviese haciendo referencia a un detalle técnico del magacín que ha colmado su paciencia. Sin embargo, esta no es la primera vez que la periodista se ve afectada por la indiscreción de un micrófono abierto. La más sonada ocurrió durante una conexión en directo en el verano de 2023, cuando una reportera estaba conectando con el espacio de Antena 3.

Mientras la joven trataba de explicar a la presentadora y a los colaboradores en plató la historia de la persona a la que estaba entrevistando, se pudo escuchar a la conductora de 'Espejo Público' quejarse sobre el contenido de la conexión. "A mí perdonadme pero esta chica, que no sé ni como se llama, no me interesa verla", llegó a confesar la periodista sin saber que sus palabras estaban siendo escuchadas incluso por la reportera, cuya expresión cambió al momento.