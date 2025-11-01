Gema López frena en seco a Alonso Caparrós tras lo que suelta de la dirección de 'Espejo Público': "Las quejas a la salida"

Alonso Caparrós y Gema López son dos de los excolaboradores de 'Sálvame' que han encontrado su hueco en 'Espejo Público'. Sin embargo, sus posiciones soy muy distintas, ya que mientras que ella es la copresentadora de la sección 'Más Espejo', dedicada a la crónica del corazón, su compañero es un simple colaborador, algo que no termina de encajar.

Este viernes, 31 de octubre, debatían sobre el libro autobiográfico del rey emérito Juan Carlos I. Alonso Caparrós criticó al padre de Felipe VI por "meter mierda" contra la reina Letizia, así como por cuestionar las medidas de su hijo y por no hacer ningún tipo de autocrítica. Según el tertuliano, el emérito "demuestra que no está a la altura de lo que es un rey": "La única manera que tendría para reconciliarme con la gente es apechugando con todo lo que ha pasado".

Mientras el colaborador daba su opinión, Susanna Griso le interrumpió para recordarle que el emérito tiene derecho a contar "su verdad". "Si escribes unas memorias, se espera que cuentes la verdad. En su verdad, considera que la reina Letizia no ha hecho nada por la reconciliación. Él tiene mucho dolor por cosas que no le han gustado de su propia familia, porque siente que le tratan con muchísima frialdad, siendo padre y abuelo", considera la presentadora.

Alonso Caparrós se queja de su posición en 'Espejo Público'

A continuación, Gema López precedía a leer nuevos extractos del polémico libro, que verá la luz en unas semanas. A su compañero no le sentó nada bien esta interrupción, pese a que la periodista le explicó que estaba recibiendo órdenes de parte de la dirección: "Por favor. No es nada personal, es porque me dicen que lo tengo que hacer". Sin embargo, el tertuliano se mostró muy molesto.

Alonso Caparrós dio a entender que se siente ninguneado, ya que cuenta con menos espacio del que le gustaría para dar su opinión: "Es muy difícil a veces. Vengo poco y a veces cuesta un poco (hablar)". Ante esta crítica de su compañero, Gema López le paró los pies, dejando claro que ella no era la responsable de dar los turnos de palabra. "Las quejas, a la salida", le espetó la periodista, siguiendo con la escaleta del programa.