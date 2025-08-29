Gema López destapa la astronómica oferta de Kiko Rivera e Irene Rosales para hablar de su ruptura

Después de que su separación de Irene Rosales se convirtiese en uno de los grandes titulares de la semana, Kiko Rivera continúa en el centro de todas las miradas. Es por eso que 'Espejo Público' dedicaba parte de su tertulia de este viernes a desgranar si la complicada economía del DJ habría sido uno de los motivos del divorcio. Y Gema López no ha dudado en sacar a la luz la oferta que ambos habrían recibido para hablar sobre su ruptura al público.

"Se ha hablado por encima de la economía", comenzaba adelantando López a sus compañeros de 'Más Espejo' nada más poner sobre la mesa de debate los problemas que habrían acelerado el abrupto fin de la relación entre la sevillana y el hijo de la tonadillera tras 11 años. Y junto a un experto en finanzas, la periodista no ha dudado en poner el foco en la complicada situación económica de Kiko Rivera.

"La pregunta es, en este momento, ellos se separan… Irene se queda con la casa, Kiko se va… Pero, ¿cuánto dinero tiene realmente y si puede disponer de él?", lanzaba directamente Gema López, recordando más tarde que el hijo de Isabel Pantoja "ha ganado fortunas a lo largo de los años y ha dilapidado fortunas". Así, el experto apuntaba que las finanzas del artista son "una estructura caótica e ineficiente. Es un reflejo de cómo es él. Están dejadas. Lleva años sin presentar resultados".

Pero 'Espejo Público' no se quedaba ahí e indagaba en los problemas que pueden haber empujado a la sevillana a poner punto y final al matrimonio. "Había una deuda muy grande y ahora Irene está completamente liberada", aseguraban desde el espacio. "Él está asustado personalmente", adelantaban desde el matinal, advirtiendo también que "Irene ahora mismo es una bomba de relojería".

Ha sido entonces cuando Gema López ha interrumpido la tertulia para anunciar la bomba que se estaría preparando tras la portada que anunciaba su ruptura este pasado miércoles. "Habrían recibido por separado una oferta de casi 100.000 euros por hablar", aseguraba la periodista del corazón.

"A esta hora las habrían rechazado pero está muy calentito todavía… Pero, ojo que puede ser una salida", terminaba desvelando la conductora de 'Más Espejo', sin ofrecer ninguna pista de que medio o programa de televisión habría levantado el teléfono para conseguir ambas versiones del matrimonio reducido a cenizas que tantos rumores está suscitando estos días.