'Tardear' emite unas desconcertantes imágenes de Kiko Rivera e Irene Rosales días antes de la ruptura

Desde que el pasado miércoles la revista 'Semana' anunciara la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales, 'Tardear' ha intentado conocer los motivos de esta inesperada separación. Según la citada revista, había sido de mutuo acuerdo y sin terceras personas de por medio. Sin embargo, hay cosas que no cuadran.

Al parecer, la pareja llevaba tiempo inmensa en una grave crisis. Por eso, las fotografías que ha mostrado, en exclusiva, este jueves 'Tardear' ha descolocado a los colaboradores del programa. Se trata de unas instantáneas tomadas el pasado 10 de agosto en Cala Morell, Menorca, mientras disfrutaban de unos días de vacaciones junto a sus hijas.

Según algunas informaciones, Kiko e Irene habrían roto semanas antes, pero en las imágenes se les ve aparentando normalidad. Lejos de parecer distanciados, se les ve en actitud muy cómplice y relajada, sin rastro de la tensión o la frialdad propia de un matrimonio roto. El testigo que coincidió con ellos y que hizo las fotos, asegura que mantuvieron un comportamiento de lo más normal.

'Tardear' muestra unas fotografías de Kiko e Irene durante sus vacaciones

"Yo los vi muy bien, estaban simpáticos. Incluso estuvimos hablando un rato con ellos", explica esta persona a 'Tardear'. Incluso reconoce haber presenciado escenas de diversión y cariño entre ellos. Según este testigo, Kiko jugaba en el agua con Irene, llegando incluso a bromear con ella bajo el mar: "Se les veía naturales, con sus hijas y con amigos, sin aparentar problemas".

Un testimonio que hecha por tierra la teoría de quienes aseguran que el matrimonio llevaba roto semanas. En el plató del programa, los colaboradores se mostraron muy sorprendidos y la única explicación que encuentran es que ese viaje fuera un último intento de salvar su matrimonio.

Ante esto, Leticia Requejo aportó una información en exclusiva sobre lo que realmente pasó. La periodista explicó que esa escapada a Menorca no fue una segunda oportunidad de pareja, sino unas vacaciones en familia que ya estaban programadas. "No es un viaje romántico. Decidieron hacerlo porque estaba planeado desde hacía semanas y, sobre todo, para no estropear las vacaciones de sus hijas", comentó la colaboradora de 'Tardear'.

Leticia Requejo desvela el verdadero motivo de ese viaje a Menorca

Aunque según Requejo, en ese momento la ruptura ya estaba "más que decidida". Pero va más allá: "Os puedo confirmar que a la vuelta de este viaje Kiko llega a compartir con una persona de su entorno la frase: 'Irene y yo estamos bien'". Sin embargo, pese a los gestos de complicidad que se pueden apreciar en las imágenes, Irene se mantuvo firme en su decisión de separarse.

"Para ella no cambió nada en ese viaje. La decisión estaba tomada. Es Kiko quien, tras convivir con ella en esas vacaciones, pudo llegar a pensar que había una oportunidad de arreglarlo, aunque esa idea duró muy pocos días", añade Leticia Requejo. Además, deja claro que si continuaron aparentando normalidad fue por sus hijas: "Lo que querían era mantener la unidad familiar hasta que comenzara el colegio. Una vez llegado septiembre, ya cada uno tenía previsto empezar su vida en hogares distintos".

Para la periodista la conclusión está clara. Irene ya había dado por terminada la relación durante esa escapada a Menorca. Sin embargo, Kiko llego a ilusionarse con la idea de que todavía podían darse una nueva oportunidad. Una ilusión que, a la vista está, desapareció pronto. El hijo de Isabel Pantoja ya ha abandonado el hogar familiar y, al parecer, estaría viviendo con su amigo Fran hasta que encuentre algo.