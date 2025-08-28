Kike Quintana deja al descubierto el verdadero estado de Kiko Rivera e Irene Rosales tras su separación

Ruptura sorpresa en el mundo del corazón. Este miércoles, 27 de agosto, la revista 'Semana' anunciaba la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales tras once años de relación, algo que él no tardaba en confirmar. Una inesperada noticia sobre la que dio más detalles Kike Quintana este mismo miércoles en 'TardeAR'.

El colaborador, sobrino de Ana Rosa, dio una información procedente del entorno del DJ que, según él, refleja la verdadera situación emocional que estaría atravesando la ya expareja. "Me dicen que Kiko, después de la ruptura, se siente absolutamente liberado y que es Irene la que está fatal, porque ella lo considera un fracaso tras haberlo intentado todo", aseguró Kike Quintana.

Sin embargo, el colaborador fue más allá y explicó que Irene habría tolerado durante muchos años algunos comportamientos del padre de sus hijas que, de salir a la luz, le dejarían en muy mal lugar. Incluso llegó a desvelar un episodio ocurrido en uno de los peores momentos de la vida de Irene: "La noche en la que enterró a su padre, Kiko Rivera no estuvo a la altura de lo que se espera de un marido con su mujer".

Kike Quintana asegura tener más información delicada sobre Kiko e Irene

Estas palabras de Kike Quintana cayeron como una bomba en el plató de 'TardeAR'. Raquel Bollo, íntima amiga de la familia Pantoja, evitó entrar en detalles, por respeto a la expareja. Aunque sí que dejó claro que, en ocasiones, lo se que se ve de puertas hacia fuera no refleja la realidad: "Todo lo que veáis en una línea puede tener otra detrás. Pero eso solo les pertenece a ellos".

Kike Quintana confesó poseer más información delicada sobre esta sorprendente ruptura. Aunque prefirió no darla "por precaución". Entre los colaboradores en el plató había discrepancias. Algunos criticaban la contradicción entre la imagen de normalidad que pretende trasmitir la pareja y la información que empieza a surgir sobre su separación.

Además, Leticia Requejo interrumpió sus vacaciones veraniegas para compartir una información sobre quién tomó la decisión final de tomar caminos separados. "Si he parado mis vacaciones es porque la información que me llega es de vital importancia", comenzó diciendo la periodista, antes de explicar que, según sus fuentes, la decisión la habría tomado Irene Rosales tras atravesar unos meses "muy complicados" en su matrimonio.